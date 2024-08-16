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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 16 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 16 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği 

2024.08.16 12:48:45  39.1880   29.4070        4.1      -.-  1.7  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel

2024.08.16 12:41:19  38.5167   37.4722        5.7      -.-  1.4  -.-   KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.08.16 12:36:32  39.4785   29.2270       15.9      -.-  1.9  -.-   DEGIRMISAZ-TAVSANLI (KUTAHYA)                     İlksel

2024.08.16 12:20:09  37.4977   42.7427        8.7      -.-  2.0  -.-   HILAL-ULUDERE (SIRNAK)                            İlksel

2024.08.16 12:16:48  41.1078   28.8745        0.0      -.-  1.1  -.-   SULTANGAZI (ISTANBUL)                             İlksel

2024.08.16 12:14:06  39.3537   29.3812        0.0      -.-  1.3  -.-   SUBAK-EMET (KUTAHYA)                              İlksel

2024.08.16 12:11:47  38.6023   40.6813        5.2      -.-  2.2  -.-   YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR)                         İlksel

2024.08.16 12:06:24  37.0918   36.5833        5.0      -.-  1.8  -.-   KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                 İlksel

2024.08.16 11:01:16  38.7462   38.9138        5.0      -.-  1.7  -.-   UCAGAC-(ELAZIG)                                   İlksel

2024.08.16 10:14:09  39.0348   40.7230       11.9      -.-  1.7  -.-   ELMALI-(BINGOL)                                   İlksel

2024.08.16 06:28:02  40.1893   31.7507        7.0      -.-  2.3  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.08.16 05:56:48  38.2032   37.7188        8.0      -.-  1.6  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            İlksel

2024.08.16 05:44:08  39.8513   32.8302        8.4      -.-  1.2  -.-   CANKAYA (ANKARA)                                  İlksel

2024.08.16 05:42:10  37.8203   36.5385        4.4      -.-  1.9  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.08.16 05:37:04  37.7992   36.5445        5.0      -.-  3.5  3.4   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.16 05:14:12  35.7377   25.5037       11.7      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.08.16 04:58:18  38.6952   43.1098        5.0      -.-  1.8  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2024.08.16 04:56:55  36.5075   28.6223        5.0      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.16 04:39:48  38.8437   31.2352        7.7      -.-  1.2  -.-   BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)            İlksel

2024.08.16 04:26:42  36.2545   37.6338        9.0      -.-  2.2  -.-   SURIYE                                            İlksel

2024.08.16 02:15:09  36.9068   33.4768        5.3      -.-  1.9  -.-   DEMIRKAPI-MUT (MERSIN)                            İlksel

2024.08.16 02:13:24  39.4583   33.0723       11.9      -.-  1.3  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)                               İlksel

2024.08.16 01:23:38  38.1405   42.5430       13.6      -.-  1.8  -.-   EKINTEPE-HIZAN (BITLIS)                           İlksel

2024.08.16 01:19:35  40.7140   30.5105       16.6      -.-  1.6  -.-   EKINLI-ERENLER (SAKARYA)                          İlksel

2024.08.16 01:18:20  39.7155   25.6705       10.6      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.16 01:09:46  36.9765   27.8657        4.5      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.08.16 01:02:12  36.8823   27.8755        6.7      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.08.16 00:02:00  36.4700   29.0695       10.4      -.-  1.7  -.-   UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 16 Ağustos son depremler listesi

Tarih     Saat       Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-08-16 12:41:17 38.39111  37.49806  7.01  ML    1.5    Darende (Malatya)    

2024-08-16 12:36:32 39.67667  29.42222  7.0    ML    1.3    Tavşanlı (Kütahya)    

2024-08-16 12:25:21 38.62556  39.16444  7.19  ML    1.1    Merkez (Elazığ)

2024-08-16 12:11:48 38.56389  40.76         6.97  ML    1.9    Lice (Diyarbakır)       

2024-08-16 12:08:37 38.69528  39.305       16.24         ML    1.4    Merkez (Elazığ)

2024-08-16 11:59:06 38.49194  29.16917  7.0    ML    1.2    Ulubey (Uşak)  

2024-08-16 11:32:28 38.1525     38.34194  7.0    ML    0.9    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-16 11:18:19 38.43028  31.28861  7.0    ML    0.9    Akşehir (Konya)        

2024-08-16 11:01:16 38.73611  38.93333  7.0    ML    1.0    Merkez (Elazığ)

2024-08-16 10:14:10 38.89722  40.77417  7.0    ML    1.7    Merkez (Bingöl)        

2024-08-16 09:35:58 38.08083  38.40139  7.0    ML    1.6    Çelikhan (Adıyaman)

2024-08-16 09:07:31 40.35111  28.075       9.37  ML    1.4    Bandırma (Balıkesir) 

2024-08-16 08:50:13 38.72222  30.505       7.0    ML    0.9    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-08-16 08:31:14 39.89667  29.93028  7.0    ML    1.0    Bozüyük (Bilecik)      

2024-08-16 08:18:50 38.17111  38.54306  9.46  ML    1.7    Battalgazi (Malatya) 

2024-08-16 07:54:39 38.0925     36.61583  7.08  ML    1.4    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-16 07:28:12 38.37333  27.19083  7.0    ML    1.0    Buca (İzmir)      

2024-08-16 07:04:36 37.97667  27.17472  5.14  ML    1.2    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.22 km] Menderes (İzmir)       

2024-08-16 06:57:48 37.58417  37.28028  12.86         ML    1.1    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-08-16 06:28:03 40.225       31.75         6.98  ML    1.9    Beypazarı (Ankara)   

2024-08-16 06:19:59 38.90861  26.48583  6.99  ML    1.2    Ege Denizi - [27.73 km] Karaburun (İzmir)     

2024-08-16 06:07:48 39.45306  35.86667  7.04  ML    1.1    Çayıralan (Yozgat)    

2024-08-16 06:00:23 39.17         29.35917  7.0    ML    1.0    Hisarcık (Kütahya)    

2024-08-16 05:56:49 38.18333  37.65972  7.0    ML    1.4    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-16 05:44:09 39.86917  32.87111  7.0    ML    1.0    Çankaya (Ankara)     

2024-08-16 05:42:11 37.78972  36.47556  8.37  ML    1.8    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-08-16 05:37:06 37.82639  36.50139  7.0    ML    3.5    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-08-16 05:14:17 35.55333  26.19333  9.5    ML    2.5    Ege Denizi

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-16 05:08:03 39.57278  33.17028  7.0    ML    1.0    Bala (Ankara)   

2024-08-16 05:01:05 37.72639  35.65972  7.0    ML    1.2    Kozan (Adana) 

2024-08-16 04:58:19 38.71694  43.14417  6.99  ML    1.4    Van Gölü - [05.90 km] Tuşba (Van)      

2024-08-16 04:56:55 36.47556  28.63583  6.96  ML    1.5    Akdeniz - [27.22 km] Ortaca (Muğla)

2024-08-16 04:47:39 38.45944  38.18472  7.06  ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-16 04:39:49 38.88056  31.17167  8.01  ML    1.0    Emirdağ (Afyonkarahisar)        

2024-08-16 04:26:43 36.20639  37.69917  7.11  ML    2.3    El Bab, Halep (Suriye) - [55.50 km] Elbeyli (Kilis)    

2024-08-16 04:19:56 40.16028  31.74944  7.0    ML    1.2    Beypazarı (Ankara)   

2024-08-16 04:15:20 39.38556  40.70278  7.05  ML    0.9    Karlıova (Bingöl)       

2024-08-16 04:04:42 38.33889  37.39111  7.0    ML    1.0    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-16 04:00:16 38.20306  38.46444  5.75  ML    1.0    Battalgazi (Malatya) 

2024-08-16 02:38:42 38.93444  32.92194  7.01  ML    1.1    Kulu (Konya)    

2024-08-16 02:37:24 38.12361  38.53611  10.89         ML    1.0    Sincik (Adıyaman)        

2024-08-16 02:15:09 36.90167  33.51833  11.09         ML    1.7    Mut (Mersin)    

2024-08-16 02:13:26 39.50611  33.15556  4.87  ML    1.0    Bala (Ankara)   

2024-08-16 02:07:12 37.11         36.05083  7.0    ML    1.2    Ceyhan (Adana)        

2024-08-16 01:57:40 40.5075     34.41028  6.94  ML    1.0    Uğurludağ (Çorum) 

2024-08-16 01:49:16 37.32306  32.405       7.0    ML    0.8    Akören (Konya)        

2024-08-16 01:36:04 37.5125     37.02972  7.0    ML    0.9    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-08-16 01:23:39 38.19028  42.58806  6.99  ML    1.7    Hizan (Bitlis)     

2024-08-16 01:19:37 40.705       30.51806  7.02  ML    1.1    Akyazı (Sakarya)       

2024-08-16 01:18:22 39.71528  25.6925     6.81  ML    1.4    Ege Denizi - [34.17 km] Bozcaada (Çanakkale)       

2024-08-16 01:18:19 38.36417  37.49083  7.01  ML    1.0    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-16 01:09:48 36.98139  27.8875     7.0    ML    1.2    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.44 km] Milas (Muğla)    

2024-08-16 01:02:13 36.90194  27.92333  7.0    ML    1.6    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.58 km] Milas (Muğla)    

2024-08-16 00:45:05 36.3225     37.75472  6.64  ML    1.6    Münbiç, Halep (Suriye) - [46.31 km] Elbeyli (Kilis)    

2024-08-16 00:20:33 36.55611  29.14083  7.03  ML    1.0    Fethiye (Muğla)

2024-08-16 00:08:55 36.55528  29.14333  7.0    ML    0.8    Fethiye (Muğla)

2024-08-16 00:02:01 36.49         29.06778  10.3  ML    1.6    Akdeniz - Fethiye Körfezi - [04.41 km] Fethiye (Muğla)

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