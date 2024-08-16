Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 16 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 16 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.16 12:48:45 39.1880 29.4070 4.1 -.- 1.7 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.08.16 12:41:19 38.5167 37.4722 5.7 -.- 1.4 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.16 12:36:32 39.4785 29.2270 15.9 -.- 1.9 -.- DEGIRMISAZ-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.08.16 12:20:09 37.4977 42.7427 8.7 -.- 2.0 -.- HILAL-ULUDERE (SIRNAK) İlksel
2024.08.16 12:16:48 41.1078 28.8745 0.0 -.- 1.1 -.- SULTANGAZI (ISTANBUL) İlksel
2024.08.16 12:14:06 39.3537 29.3812 0.0 -.- 1.3 -.- SUBAK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.08.16 12:11:47 38.6023 40.6813 5.2 -.- 2.2 -.- YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.08.16 12:06:24 37.0918 36.5833 5.0 -.- 1.8 -.- KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.08.16 11:01:16 38.7462 38.9138 5.0 -.- 1.7 -.- UCAGAC-(ELAZIG) İlksel
2024.08.16 10:14:09 39.0348 40.7230 11.9 -.- 1.7 -.- ELMALI-(BINGOL) İlksel
2024.08.16 06:28:02 40.1893 31.7507 7.0 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.08.16 05:56:48 38.2032 37.7188 8.0 -.- 1.6 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.16 05:44:08 39.8513 32.8302 8.4 -.- 1.2 -.- CANKAYA (ANKARA) İlksel
2024.08.16 05:42:10 37.8203 36.5385 4.4 -.- 1.9 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.16 05:37:04 37.7992 36.5445 5.0 -.- 3.5 3.4 KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.16 05:14:12 35.7377 25.5037 11.7 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.16 04:58:18 38.6952 43.1098 5.0 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2024.08.16 04:56:55 36.5075 28.6223 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.16 04:39:48 38.8437 31.2352 7.7 -.- 1.2 -.- BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.08.16 04:26:42 36.2545 37.6338 9.0 -.- 2.2 -.- SURIYE İlksel
2024.08.16 02:15:09 36.9068 33.4768 5.3 -.- 1.9 -.- DEMIRKAPI-MUT (MERSIN) İlksel
2024.08.16 02:13:24 39.4583 33.0723 11.9 -.- 1.3 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel
2024.08.16 01:23:38 38.1405 42.5430 13.6 -.- 1.8 -.- EKINTEPE-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.08.16 01:19:35 40.7140 30.5105 16.6 -.- 1.6 -.- EKINLI-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2024.08.16 01:18:20 39.7155 25.6705 10.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.16 01:09:46 36.9765 27.8657 4.5 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.16 01:02:12 36.8823 27.8755 6.7 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.16 00:02:00 36.4700 29.0695 10.4 -.- 1.7 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) İlksel
AFAD 16 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-16 12:41:17 38.39111 37.49806 7.01 ML 1.5 Darende (Malatya)
2024-08-16 12:36:32 39.67667 29.42222 7.0 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-08-16 12:25:21 38.62556 39.16444 7.19 ML 1.1 Merkez (Elazığ)
2024-08-16 12:11:48 38.56389 40.76 6.97 ML 1.9 Lice (Diyarbakır)
2024-08-16 12:08:37 38.69528 39.305 16.24 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2024-08-16 11:59:06 38.49194 29.16917 7.0 ML 1.2 Ulubey (Uşak)
2024-08-16 11:32:28 38.1525 38.34194 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-16 11:18:19 38.43028 31.28861 7.0 ML 0.9 Akşehir (Konya)
2024-08-16 11:01:16 38.73611 38.93333 7.0 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2024-08-16 10:14:10 38.89722 40.77417 7.0 ML 1.7 Merkez (Bingöl)
2024-08-16 09:35:58 38.08083 38.40139 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2024-08-16 09:07:31 40.35111 28.075 9.37 ML 1.4 Bandırma (Balıkesir)
2024-08-16 08:50:13 38.72222 30.505 7.0 ML 0.9 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-08-16 08:31:14 39.89667 29.93028 7.0 ML 1.0 Bozüyük (Bilecik)
2024-08-16 08:18:50 38.17111 38.54306 9.46 ML 1.7 Battalgazi (Malatya)
2024-08-16 07:54:39 38.0925 36.61583 7.08 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-16 07:28:12 38.37333 27.19083 7.0 ML 1.0 Buca (İzmir)
2024-08-16 07:04:36 37.97667 27.17472 5.14 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.22 km] Menderes (İzmir)
2024-08-16 06:57:48 37.58417 37.28028 12.86 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-08-16 06:28:03 40.225 31.75 6.98 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2024-08-16 06:19:59 38.90861 26.48583 6.99 ML 1.2 Ege Denizi - [27.73 km] Karaburun (İzmir)
2024-08-16 06:07:48 39.45306 35.86667 7.04 ML 1.1 Çayıralan (Yozgat)
2024-08-16 06:00:23 39.17 29.35917 7.0 ML 1.0 Hisarcık (Kütahya)
2024-08-16 05:56:49 38.18333 37.65972 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-16 05:44:09 39.86917 32.87111 7.0 ML 1.0 Çankaya (Ankara)
2024-08-16 05:42:11 37.78972 36.47556 8.37 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-08-16 05:37:06 37.82639 36.50139 7.0 ML 3.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-08-16 05:14:17 35.55333 26.19333 9.5 ML 2.5 Ege Denizi
2024-08-16 05:08:03 39.57278 33.17028 7.0 ML 1.0 Bala (Ankara)
2024-08-16 05:01:05 37.72639 35.65972 7.0 ML 1.2 Kozan (Adana)
2024-08-16 04:58:19 38.71694 43.14417 6.99 ML 1.4 Van Gölü - [05.90 km] Tuşba (Van)
2024-08-16 04:56:55 36.47556 28.63583 6.96 ML 1.5 Akdeniz - [27.22 km] Ortaca (Muğla)
2024-08-16 04:47:39 38.45944 38.18472 7.06 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-16 04:39:49 38.88056 31.17167 8.01 ML 1.0 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2024-08-16 04:26:43 36.20639 37.69917 7.11 ML 2.3 El Bab, Halep (Suriye) - [55.50 km] Elbeyli (Kilis)
2024-08-16 04:19:56 40.16028 31.74944 7.0 ML 1.2 Beypazarı (Ankara)
2024-08-16 04:15:20 39.38556 40.70278 7.05 ML 0.9 Karlıova (Bingöl)
2024-08-16 04:04:42 38.33889 37.39111 7.0 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-16 04:00:16 38.20306 38.46444 5.75 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-08-16 02:38:42 38.93444 32.92194 7.01 ML 1.1 Kulu (Konya)
2024-08-16 02:37:24 38.12361 38.53611 10.89 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-08-16 02:15:09 36.90167 33.51833 11.09 ML 1.7 Mut (Mersin)
2024-08-16 02:13:26 39.50611 33.15556 4.87 ML 1.0 Bala (Ankara)
2024-08-16 02:07:12 37.11 36.05083 7.0 ML 1.2 Ceyhan (Adana)
2024-08-16 01:57:40 40.5075 34.41028 6.94 ML 1.0 Uğurludağ (Çorum)
2024-08-16 01:49:16 37.32306 32.405 7.0 ML 0.8 Akören (Konya)
2024-08-16 01:36:04 37.5125 37.02972 7.0 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-16 01:23:39 38.19028 42.58806 6.99 ML 1.7 Hizan (Bitlis)
2024-08-16 01:19:37 40.705 30.51806 7.02 ML 1.1 Akyazı (Sakarya)
2024-08-16 01:18:22 39.71528 25.6925 6.81 ML 1.4 Ege Denizi - [34.17 km] Bozcaada (Çanakkale)
2024-08-16 01:18:19 38.36417 37.49083 7.01 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-16 01:09:48 36.98139 27.8875 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.44 km] Milas (Muğla)
2024-08-16 01:02:13 36.90194 27.92333 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.58 km] Milas (Muğla)
2024-08-16 00:45:05 36.3225 37.75472 6.64 ML 1.6 Münbiç, Halep (Suriye) - [46.31 km] Elbeyli (Kilis)
2024-08-16 00:20:33 36.55611 29.14083 7.03 ML 1.0 Fethiye (Muğla)
2024-08-16 00:08:55 36.55528 29.14333 7.0 ML 0.8 Fethiye (Muğla)
2024-08-16 00:02:01 36.49 29.06778 10.3 ML 1.6 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [04.41 km] Fethiye (Muğla)