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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 2 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 2 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.02 12:56:26  38.3577   38.8070        9.3      -.-  1.8  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.09.02 12:07:54  40.7768   30.6407       19.8      -.-  1.4  -.-   UZUNCAORMAN-HENDEK (SAKARYA)                      İlksel

2024.09.02 11:56:37  36.1362   33.7587       14.2      -.-  1.3  -.-   YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)             İlksel

2024.09.02 11:42:16  40.0602   36.0467        7.2      -.-  2.0  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.09.02 10:36:03  35.3558   26.9925        6.3      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.09.02 09:58:11  40.4687   28.1230        5.2      -.-  1.6  -.-   BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)      İlksel

2024.09.02 09:49:45  40.5842   27.9305       12.6      -.-  1.4  -.-   ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)         İlksel

2024.09.02 09:23:24  40.1432   27.0545       10.7      -.-  1.6  -.-   HARMANLI-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.09.02 08:48:44  39.0615   40.0955        9.7      -.-  2.4  -.-   AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG)                        İlksel

2024.09.02 08:31:36  38.9838   28.9880       11.2      -.-  1.6  -.-   HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel

2024.09.02 08:01:43  40.1417   27.0720       10.8      -.-  1.8  -.-   CELTIK-BIGA (CANAKKALE)                           İlksel

2024.09.02 07:43:54  40.1177   27.1063        5.3      -.-  2.1  -.-   DIKMEN-BIGA (CANAKKALE)                           İlksel

2024.09.02 07:42:36  40.1962   31.7408       18.0      -.-  2.2  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.09.02 07:26:17  40.2965   41.4845        5.4      -.-  2.2  -.-   CIFTLIKKOY-TORTUM (ERZURUM)                       İlksel

2024.09.02 07:07:51  37.2703   37.5000        5.0      -.-  2.4  -.-   ORENLI-YAVUZELI (GAZIANTEP)                       İlksel

2024.09.02 06:30:50  38.3485   38.7878        5.0      -.-  2.0  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.09.02 06:11:10  41.4218   43.9610        9.6      -.-  2.3  -.-   GURCISTAN                                         İlksel

2024.09.02 05:31:08  38.2878   38.6752        4.3      -.-  1.8  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                                İlksel

2024.09.02 04:53:47  39.1857   25.9563        9.8      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.09.02 04:33:52  37.4593   36.9388        5.0      -.-  1.5  -.-   SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.02 04:28:30  37.8738   36.5117        5.4      -.-  1.8  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.09.02 03:50:12  38.2812   31.7900        5.3      -.-  1.2  -.-   KAPAKLI-ILGIN (KONYA)                             İlksel

2024.09.02 02:43:50  39.2030   33.3915        5.3      -.-  1.5  -.-   ACIOZ-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                    İlksel

2024.09.02 02:31:21  38.9997   26.2197       10.7      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.09.02 02:08:30  37.6613   35.8615        6.9      -.-  1.2  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                          İlksel

2024.09.02 02:08:22  38.9932   27.8440        5.0      -.-  1.4  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel

2024.09.02 02:06:50  38.2788   38.2037       10.7      -.-  1.6  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.09.02 01:22:53  37.4487   26.7082        5.4      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.09.02 01:10:24  38.2763   37.7447        8.2      -.-  2.2  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.09.02 00:52:03  37.5978   36.1285        5.0      -.-  2.0  -.-   KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)                     İlksel

2024.09.02 00:47:19  38.9810   28.9950       13.4      -.-  1.3  -.-   HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel

2024.09.02 00:42:45  38.1195   36.6630        8.0      -.-  1.2  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.09.02 00:26:30  34.9860   26.3715        8.5      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.09.02 00:23:07  38.5903   37.3065        7.8      -.-  1.4  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.09.02 00:17:42  35.7570   27.4318        5.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 2 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-09-02 12:05:54 39.0425     29.73944  7.0    ML    1.2    Gediz (Kütahya)        

2024-09-02 10:36:02 35.28028  27.10361  7.0    ML    2.9    Akdeniz - [159.94 km] Datça (Muğla)  

2024-09-02 10:21:48 38.20806  38.63611  11.52         ML    1.6    Pütürge (Malatya)        

2024-09-02 09:35:47 38.21667  38.49389  7.36  ML    1.4    Battalgazi (Malatya) 

2024-09-02 09:23:24 40.13944  27.04611  7.0    ML    1.6    Çan (Çanakkale)        

2024-09-02 08:48:45 38.90278  40.12333  7.39  ML    2.0    Karakoçan (Elazığ)    

2024-09-02 08:31:37 38.96778  29.03639  7.0    ML    1.1    Simav (Kütahya)        

2024-09-02 08:01:43 40.10111  27.02861  7.0    ML    1.6    Çan (Çanakkale)        

2024-09-02 07:43:54 40.13833  27.05639  7.0    ML    1.8    Çan (Çanakkale)        

2024-09-02 07:42:37 40.24278  31.65917  6.99  ML    2.0    Nallıhan (Ankara)     

2024-09-02 07:26:16 40.20472  41.40222  7.01  ML    2.1    Yakutiye (Erzurum)  

2024-09-02 07:20:48 40.18833  41.36389  7.0    ML    1.6    Yakutiye (Erzurum)  

2024-09-02 07:07:52 37.27444  37.54333  7.0    ML    2.3    Yavuzeli (Gaziantep)

2024-09-02 06:30:50 38.2875     38.8075     7.0    ML    2.2    Pütürge (Malatya)    

2024-09-02 06:11:12 41.31972  43.88806  6.78  ML    2.1    Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [45.67 km] Akyaka (Kars)       

2024-09-02 05:31:09 38.18583  38.63889  7.0    ML    1.9    Pütürge (Malatya)    

2024-09-02 05:09:03 37.95111  38.14889  7.08  ML    1.2    Merkez (Adıyaman)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-02 04:53:46 39.07444  25.95306  6.8    ML    1.5    Ege Denizi - [46.01 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-09-02 04:33:52 37.45306  36.96694  7.0    ML    1.5    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-09-02 04:28:31 37.84472  36.52194  6.99  ML    1.8    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-09-02 03:50:22 38.31889  31.41         7.0    ML    1.1    Akşehir (Konya)        

2024-09-02 03:05:05 38.58361  39.52472  7.0    ML    1.4    Merkez (Elazığ)

2024-09-02 02:58:37 38.17694  37.825       19.26         ML    1.2    Doğanşehir (Malatya) 

2024-09-02 02:43:50 39.23083  33.41         7.01  ML    1.0    Şereflikoçhisar (Ankara)        

2024-09-02 02:32:33 38.76389  43.42278  6.99  ML    1.1    Tuşba (Van)      

2024-09-02 02:31:20 38.95833  26.13472  14.39         ML    1.8    Ege Denizi - [40.81 km] Karaburun (İzmir)      

2024-09-02 02:08:30 37.63278  35.87167  7.0    ML    1.5    Kozan (Adana) 

2024-09-02 02:08:21 38.99417  27.90722  7.0    ML    1.6    Akhisar (Manisa)       

2024-09-02 02:06:50 38.23333  38.18556  7.01  ML    1.6    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-09-02 02:05:43 39.02         27.9175     15.93         ML    1.0    Akhisar (Manisa)        

2024-09-02 01:53:23 38.9775     40.86028  7.06  ML    1.2    Solhan (Bingöl)

2024-09-02 01:47:45 39.0025     40.87111  5.29  ML    1.0    Solhan (Bingöl)

2024-09-02 01:22:53 37.4775     26.70806  8.1    ML    1.5    Ege Denizi - [44.45 km] Söke (Aydın)    

2024-09-02 01:10:24 38.26556  37.76833  7.0    ML    2.2    Akçadağ (Malatya)   

2024-09-02 00:52:03 37.59         36.16083  9.44  ML    2.0    Kadirli (Osmaniye)    

2024-09-02 00:47:21 38.97722  29.00528  9.28  ML    1.0    Simav (Kütahya)        

2024-09-02 00:43:20 38.25917  38.23667  7.31  ML    1.4    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-09-02 00:26:27 34.99139  26.60528  6.43  ML    2.3    Akdeniz - [203.69 km] Datça (Muğla)  

2024-09-02 00:23:08 38.63889  37.35111  7.0    ML    1.4    Gürün (Sivas)   

2024-09-02 00:17:41 35.70472  27.51944  7.0    ML    1.9    Akdeniz - [110.01 km] Datça (Muğla)  

2024-09-02 00:14:37 40.87778  34.55         6.98  ML    1.1    İskilip (Çorum)

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