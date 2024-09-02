Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 2 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 2 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.02 12:56:26 38.3577 38.8070 9.3 -.- 1.8 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.09.02 12:07:54 40.7768 30.6407 19.8 -.- 1.4 -.- UZUNCAORMAN-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2024.09.02 11:56:37 36.1362 33.7587 14.2 -.- 1.3 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2024.09.02 11:42:16 40.0602 36.0467 7.2 -.- 2.0 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.09.02 10:36:03 35.3558 26.9925 6.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.02 09:58:11 40.4687 28.1230 5.2 -.- 1.6 -.- BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.09.02 09:49:45 40.5842 27.9305 12.6 -.- 1.4 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.09.02 09:23:24 40.1432 27.0545 10.7 -.- 1.6 -.- HARMANLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.09.02 08:48:44 39.0615 40.0955 9.7 -.- 2.4 -.- AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2024.09.02 08:31:36 38.9838 28.9880 11.2 -.- 1.6 -.- HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.09.02 08:01:43 40.1417 27.0720 10.8 -.- 1.8 -.- CELTIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.09.02 07:43:54 40.1177 27.1063 5.3 -.- 2.1 -.- DIKMEN-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.09.02 07:42:36 40.1962 31.7408 18.0 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.09.02 07:26:17 40.2965 41.4845 5.4 -.- 2.2 -.- CIFTLIKKOY-TORTUM (ERZURUM) İlksel
2024.09.02 07:07:51 37.2703 37.5000 5.0 -.- 2.4 -.- ORENLI-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel
2024.09.02 06:30:50 38.3485 38.7878 5.0 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.09.02 06:11:10 41.4218 43.9610 9.6 -.- 2.3 -.- GURCISTAN İlksel
2024.09.02 05:31:08 38.2878 38.6752 4.3 -.- 1.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2024.09.02 04:53:47 39.1857 25.9563 9.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.02 04:33:52 37.4593 36.9388 5.0 -.- 1.5 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.02 04:28:30 37.8738 36.5117 5.4 -.- 1.8 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.02 03:50:12 38.2812 31.7900 5.3 -.- 1.2 -.- KAPAKLI-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.09.02 02:43:50 39.2030 33.3915 5.3 -.- 1.5 -.- ACIOZ-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2024.09.02 02:31:21 38.9997 26.2197 10.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.02 02:08:30 37.6613 35.8615 6.9 -.- 1.2 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.09.02 02:08:22 38.9932 27.8440 5.0 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.09.02 02:06:50 38.2788 38.2037 10.7 -.- 1.6 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.09.02 01:22:53 37.4487 26.7082 5.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.09.02 01:10:24 38.2763 37.7447 8.2 -.- 2.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.09.02 00:52:03 37.5978 36.1285 5.0 -.- 2.0 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.09.02 00:47:19 38.9810 28.9950 13.4 -.- 1.3 -.- HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.09.02 00:42:45 38.1195 36.6630 8.0 -.- 1.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.02 00:26:30 34.9860 26.3715 8.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.02 00:23:07 38.5903 37.3065 7.8 -.- 1.4 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.02 00:17:42 35.7570 27.4318 5.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
AFAD 2 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-02 12:05:54 39.0425 29.73944 7.0 ML 1.2 Gediz (Kütahya)
2024-09-02 10:36:02 35.28028 27.10361 7.0 ML 2.9 Akdeniz - [159.94 km] Datça (Muğla)
2024-09-02 10:21:48 38.20806 38.63611 11.52 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-09-02 09:35:47 38.21667 38.49389 7.36 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
2024-09-02 09:23:24 40.13944 27.04611 7.0 ML 1.6 Çan (Çanakkale)
2024-09-02 08:48:45 38.90278 40.12333 7.39 ML 2.0 Karakoçan (Elazığ)
2024-09-02 08:31:37 38.96778 29.03639 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2024-09-02 08:01:43 40.10111 27.02861 7.0 ML 1.6 Çan (Çanakkale)
2024-09-02 07:43:54 40.13833 27.05639 7.0 ML 1.8 Çan (Çanakkale)
2024-09-02 07:42:37 40.24278 31.65917 6.99 ML 2.0 Nallıhan (Ankara)
2024-09-02 07:26:16 40.20472 41.40222 7.01 ML 2.1 Yakutiye (Erzurum)
2024-09-02 07:20:48 40.18833 41.36389 7.0 ML 1.6 Yakutiye (Erzurum)
2024-09-02 07:07:52 37.27444 37.54333 7.0 ML 2.3 Yavuzeli (Gaziantep)
2024-09-02 06:30:50 38.2875 38.8075 7.0 ML 2.2 Pütürge (Malatya)
2024-09-02 06:11:12 41.31972 43.88806 6.78 ML 2.1 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [45.67 km] Akyaka (Kars)
2024-09-02 05:31:09 38.18583 38.63889 7.0 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-09-02 05:09:03 37.95111 38.14889 7.08 ML 1.2 Merkez (Adıyaman)
2024-09-02 04:53:46 39.07444 25.95306 6.8 ML 1.5 Ege Denizi - [46.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-09-02 04:33:52 37.45306 36.96694 7.0 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-02 04:28:31 37.84472 36.52194 6.99 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-09-02 03:50:22 38.31889 31.41 7.0 ML 1.1 Akşehir (Konya)
2024-09-02 03:05:05 38.58361 39.52472 7.0 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2024-09-02 02:58:37 38.17694 37.825 19.26 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-02 02:43:50 39.23083 33.41 7.01 ML 1.0 Şereflikoçhisar (Ankara)
2024-09-02 02:32:33 38.76389 43.42278 6.99 ML 1.1 Tuşba (Van)
2024-09-02 02:31:20 38.95833 26.13472 14.39 ML 1.8 Ege Denizi - [40.81 km] Karaburun (İzmir)
2024-09-02 02:08:30 37.63278 35.87167 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)
2024-09-02 02:08:21 38.99417 27.90722 7.0 ML 1.6 Akhisar (Manisa)
2024-09-02 02:06:50 38.23333 38.18556 7.01 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-02 02:05:43 39.02 27.9175 15.93 ML 1.0 Akhisar (Manisa)
2024-09-02 01:53:23 38.9775 40.86028 7.06 ML 1.2 Solhan (Bingöl)
2024-09-02 01:47:45 39.0025 40.87111 5.29 ML 1.0 Solhan (Bingöl)
2024-09-02 01:22:53 37.4775 26.70806 8.1 ML 1.5 Ege Denizi - [44.45 km] Söke (Aydın)
2024-09-02 01:10:24 38.26556 37.76833 7.0 ML 2.2 Akçadağ (Malatya)
2024-09-02 00:52:03 37.59 36.16083 9.44 ML 2.0 Kadirli (Osmaniye)
2024-09-02 00:47:21 38.97722 29.00528 9.28 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2024-09-02 00:43:20 38.25917 38.23667 7.31 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-02 00:26:27 34.99139 26.60528 6.43 ML 2.3 Akdeniz - [203.69 km] Datça (Muğla)
2024-09-02 00:23:08 38.63889 37.35111 7.0 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-09-02 00:17:41 35.70472 27.51944 7.0 ML 1.9 Akdeniz - [110.01 km] Datça (Muğla)
2024-09-02 00:14:37 40.87778 34.55 6.98 ML 1.1 İskilip (Çorum)