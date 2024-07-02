Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 2 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 2 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.02 16:26:58 38.1980 42.8290 7.9 -.- 2.1 -.- BAHCESARAY (VAN) İlksel
2024.07.02 15:23:36 37.4402 36.9693 6.4 -.- 1.7 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.02 15:12:06 40.1743 31.8587 0.0 -.- 2.2 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.07.02 14:05:03 37.7408 27.3513 5.0 -.- 1.4 -.- AGACLI-SOKE (AYDIN) İlksel
2024.07.02 14:00:28 36.7822 27.8013 28.0 -.- 1.9 -.- EMECIK-DATCA (MUGLA) İlksel
2024.07.02 12:00:44 38.2823 37.8147 6.6 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.02 09:53:19 38.6867 38.9948 12.3 -.- 1.8 -.- SUNKOY-(ELAZIG) İlksel
2024.07.02 09:37:06 39.3820 27.7905 7.0 -.- 2.0 -.- YUKARIKARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) REVIZE01 (2024.07.02 09:37:06)
2024.07.02 09:19:46 39.4378 27.8487 6.8 -.- 1.3 -.- KONAKPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2024.07.02 09:13:51 39.0860 27.5298 0.0 -.- 2.1 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.02 09:02:05 38.4255 38.8595 9.7 -.- 1.7 -.- KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.07.02 07:02:14 40.0808 36.0527 5.0 -.- 2.4 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.02 05:27:57 38.3478 38.2380 6.1 -.- 1.6 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2024.07.02 05:00:57 37.5047 37.0083 5.2 -.- 1.4 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.02 05:00:05 36.2797 36.3367 7.9 -.- 1.6 -.- MELEKLI-(HATAY) İlksel
2024.07.02 04:04:55 38.1365 36.8650 20.0 -.- 1.4 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.02 02:23:51 38.2933 37.7863 1.7 -.- 2.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.02 02:05:49 37.8887 29.2093 7.8 -.- 1.8 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2024.07.02 01:57:13 38.4437 37.4427 5.0 -.- 2.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.02 01:48:16 35.7095 28.7727 44.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.02 00:40:34 38.3975 37.5045 1.8 -.- 2.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
AFAD 2 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-02 15:52:17 38.22917 38.72667 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-07-02 15:26:39 38.04222 38.79278 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2024-07-02 15:25:28 39.36028 27.53694 7.0 ML 1.0 Soma (Manisa)
2024-07-02 15:23:36 37.48722 37.01 7.0 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-02 14:05:01 37.57611 27.37611 7.0 ML 0.9 Söke (Aydın)
2024-07-02 14:00:32 36.7675 27.68306 7.0 ML 1.1 Datça (Muğla)
2024-07-02 12:30:52 41.27361 41.55806 6.0 ML 1.3 Murgul (Artvin)
2024-07-02 12:00:44 38.28389 37.79083 12.5 ML 2.5 Akçadağ (Malatya)
2024-07-02 10:50:19 39.62472 29.40528 7.0 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-02 10:37:09 40.66667 42.32333 7.0 ML 1.7 Şenkaya (Erzurum)
2024-07-02 09:53:17 38.21639 38.73889 7.0 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2024-07-02 09:48:12 39.86806 30.18556 7.0 ML 0.9 Bozüyük (Bilecik)
2024-07-02 09:37:08 39.42778 27.87639 7.0 ML 1.7 Altıeylül (Balıkesir)
2024-07-02 09:28:29 38.22361 37.85806 5.35 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-02 09:13:46 39.15444 27.33417 6.43 ML 1.8 Bergama (İzmir)
2024-07-02 09:01:59 38.08639 38.43472 7.0 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-02 07:19:36 39.425 25.92667 7.19 ML 1.5 Ege Denizi - [13.42 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-07-02 07:13:19 37.32056 37.015 7.0 ML 2.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)