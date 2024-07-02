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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 2 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 2 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

 

2024.07.02 16:26:58  38.1980   42.8290        7.9      -.-  2.1  -.-   BAHCESARAY (VAN)                                  İlksel

2024.07.02 15:23:36  37.4402   36.9693        6.4      -.-  1.7  -.-   KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.07.02 15:12:06  40.1743   31.8587        0.0      -.-  2.2  -.-   BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA)                         İlksel

2024.07.02 14:05:03  37.7408   27.3513        5.0      -.-  1.4  -.-   AGACLI-SOKE (AYDIN)                               İlksel

2024.07.02 14:00:28  36.7822   27.8013       28.0      -.-  1.9  -.-   EMECIK-DATCA (MUGLA)                              İlksel

2024.07.02 12:00:44  38.2823   37.8147        6.6      -.-  2.2  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.07.02 09:53:19  38.6867   38.9948       12.3      -.-  1.8  -.-   SUNKOY-(ELAZIG)                                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.07.02 09:37:06  39.3820   27.7905        7.0      -.-  2.0  -.-   YUKARIKARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR)               REVIZE01   (2024.07.02 09:37:06)

2024.07.02 09:19:46  39.4378   27.8487        6.8      -.-  1.3  -.-   KONAKPINAR-(BALIKESIR)                            İlksel

2024.07.02 09:13:51  39.0860   27.5298        0.0      -.-  2.1  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.07.02 09:02:05  38.4255   38.8595        9.7      -.-  1.7  -.-   KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG)                          İlksel

2024.07.02 07:02:14  40.0808   36.0527        5.0      -.-  2.4  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.07.02 05:27:57  38.3478   38.2380        6.1      -.-  1.6  -.-   TOPSOGUT-(MALATYA)                                İlksel

2024.07.02 05:00:57  37.5047   37.0083        5.2      -.-  1.4  -.-   GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.07.02 05:00:05  36.2797   36.3367        7.9      -.-  1.6  -.-   MELEKLI-(HATAY)                                   İlksel

2024.07.02 04:04:55  38.1365   36.8650       20.0      -.-  1.4  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.07.02 02:23:51  38.2933   37.7863        1.7      -.-  2.3  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.07.02 02:05:49  37.8887   29.2093        7.8      -.-  1.8  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel

2024.07.02 01:57:13  38.4437   37.4427        5.0      -.-  2.5  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.07.02 01:48:16  35.7095   28.7727       44.5      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.02 00:40:34  38.3975   37.5045        1.8      -.-  2.6  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 2 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat       Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-07-02 15:52:17       38.22917              38.72667              7.0          ML         1.3          Pütürge (Malatya)         

2024-07-02 15:26:39       38.04222              38.79278              7.0          ML         0.8          Pütürge (Malatya)         

2024-07-02 15:25:28       39.36028              27.53694              7.0          ML         1.0          Soma (Manisa)

2024-07-02 15:23:36       37.48722              37.01     7.0          ML         1.7          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-07-02 14:05:01       37.57611              27.37611              7.0          ML         0.9          Söke (Aydın)    

2024-07-02 14:00:32       36.7675                27.68306              7.0          ML         1.1          Datça (Muğla)  

2024-07-02 12:30:52       41.27361              41.55806              6.0          ML         1.3          Murgul (Artvin)               

2024-07-02 12:00:44       38.28389              37.79083              12.5       ML         2.5          Akçadağ (Malatya)        

2024-07-02 10:50:19       39.62472              29.40528              7.0          ML         1.3          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-07-02 10:37:09       40.66667              42.32333              7.0          ML         1.7          Şenkaya (Erzurum)        

2024-07-02 09:53:17       38.21639              38.73889              7.0          ML         1.7          Pütürge (Malatya)         

2024-07-02 09:48:12       39.86806              30.18556              7.0          ML         0.9          Bozüyük (Bilecik)            

2024-07-02 09:37:08       39.42778              27.87639              7.0          ML         1.7          Altıeylül (Balıkesir)         

2024-07-02 09:28:29       38.22361              37.85806              5.35       ML         1.8          Doğanşehir (Malatya)  

2024-07-02 09:13:46       39.15444              27.33417              6.43       ML         1.8          Bergama (İzmir)              

2024-07-02 09:01:59       38.08639              38.43472              7.0          ML         1.9          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-07-02 07:19:36       39.425   25.92667              7.19       ML         1.5          Ege Denizi - [13.42 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2024-07-02 07:13:19       37.32056              37.015   7.0          ML         2.6          Türkoğlu (Kahramanmaraş)

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