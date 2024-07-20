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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.20 11:08:45  40.4895   23.6662        9.4      -.-  3.1  3.1   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.20 10:15:41  39.5335   28.8772       19.1      -.-  1.9  -.-   ALAGUNEY-DURSUNBEY (BALIKESIR)                    İlksel

2024.07.20 10:11:55  37.0740   28.3728       16.4      -.-  1.4  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel

2024.07.20 09:19:41  38.2537   37.8102        5.0      -.-  2.0  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.07.20 08:26:57  38.6625   38.2610        5.4      -.-  1.8  -.-   KARACA-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel

2024.07.20 08:08:44  40.4235   24.0592        3.2      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.20 07:34:41  37.9578   36.3532       14.2      -.-  1.4  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.07.20 07:05:19  36.2872   36.5908       28.8      -.-  1.6  -.-   AKYAYLA-REYHANLI (HATAY)                          İlksel

2024.07.20 07:04:56  39.0218   30.0353        5.1      -.-  1.5  -.-   KARAAGAC-ALTINTAS (KUTAHYA)                       İlksel

2024.07.20 06:59:44  35.9982   25.0040        4.4      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.07.20 06:28:50  40.3597   24.0597       14.4      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.20 06:25:21  35.5980   25.4488       11.8      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.07.20 06:24:24  39.1235   41.0048        4.4      -.-  2.9  -.-   HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL)                        İlksel

2024.07.20 05:10:10  39.6633   28.7980       13.2      -.-  1.5  -.-   OSMANLAR-BUYUKORHAN (BURSA)                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.20 04:21:43  40.3322   24.0813        6.5      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.20 04:08:12  39.1387   37.7200       15.9      -.-  1.8  -.-   DISLIK-KANGAL (SIVAS)                             İlksel

2024.07.20 03:36:28  40.2037   28.8862        9.0      -.-  2.1  -.-   TAHTALI-NILUFER (BURSA)                           İlksel

2024.07.20 03:34:08  37.6357   35.8887        5.0      -.-  2.4  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.07.20 03:30:18  37.6090   35.8445        5.7      -.-  1.4  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.07.20 03:28:30  38.3532   27.8665       15.1      -.-  1.0  -.-   KUSLAR-TURGUTLU (MANISA)                          İlksel

2024.07.20 03:10:08  39.2360   27.6607        9.3      -.-  1.6  -.-   EVCILER-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.07.20 03:08:37  36.7050   27.9045       29.9      -.-  2.3  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel

2024.07.20 02:12:32  38.4930   36.3805        6.1      -.-  1.6  -.-   KUCUKKABAKTEPE-SARIZ (KAYSERI)                    İlksel

2024.07.20 02:02:20  37.0737   28.3560        5.9      -.-  2.1  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel

2024.07.20 01:51:02  37.1930   35.6677       10.4      -.-  1.7  -.-   GUMURDULU-CEYHAN (ADANA)                          İlksel

2024.07.20 01:37:08  36.6802   36.2975        5.3      -.-  1.4  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel

2024.07.20 01:03:29  35.7752   25.4370       10.4      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.07.20 00:52:59  40.3745   24.1082        5.0      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.20 00:45:22  40.3172   24.1308        7.0      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 20 Temmuz son depremler listesi

Tarih     Saat       Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-07-20 09:44:26 38.14111  32.66778  5.0    ML    1.1    Selçuklu (Konya)       

2024-07-20 09:19:43 38.25861  37.8075     7.06  ML    2.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-07-20 08:27:05 38.23972  37.82972  7.0    ML    1.9    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-20 07:34:43 37.92         36.23333  6.79  ML    1.7    Saimbeyli (Adana)    

2024-07-20 07:05:24 36.34111  35.93611  7.03  ML    1.8    Arsuz (Hatay)   

2024-07-20 07:04:59 39.07056  29.90583  7.0    ML    1.1    Altıntaş (Kütahya)     

2024-07-20 06:24:24 39.14278  41.11194  6.11  ML    3.0    Karlıova (Bingöl)       

2024-07-20 05:10:08 39.56639  28.80167  7.0    ML    1.4    Dursunbey (Balıkesir)        

2024-07-20 04:08:16 38.85611  38.08444  7.23  ML    1.5    Hekimhan (Malatya) 

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-20 03:36:29 40.18333  28.80306  7.0    ML    2.0    Nilüfer (Bursa) 

2024-07-20 03:34:09 37.67417  35.89444  7.0    ML    2.3    Kozan (Adana) 

2024-07-20 03:30:19 37.65944  35.8875     7.0    ML    1.5    Kozan (Adana) 

2024-07-20 03:10:09 39.1875     27.74028  7.0    ML    1.5    Soma (Manisa) 

2024-07-20 03:08:36 36.63722  27.835       65.51         ML    1.7    Ege Denizi - [15.76 km] Datça (Muğla)   

2024-07-20 02:12:33 38.49361  36.36611  7.16  ML    1.6    Sarız (Kayseri)  

2024-07-20 02:02:20 37.05472  28.33611  7.0    ML    1.7    Ula (Muğla)      

2024-07-20 01:51:03 37.22167  35.70111  7.0    ML    1.4    Ceyhan (Adana)        

2024-07-20 01:37:09 36.59556  36.36361  7.0    ML    1.1    Kırıkhan (Hatay)

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