Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.20 11:08:45 40.4895 23.6662 9.4 -.- 3.1 3.1 YUNANISTAN İlksel
2024.07.20 10:15:41 39.5335 28.8772 19.1 -.- 1.9 -.- ALAGUNEY-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.07.20 10:11:55 37.0740 28.3728 16.4 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2024.07.20 09:19:41 38.2537 37.8102 5.0 -.- 2.0 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.20 08:26:57 38.6625 38.2610 5.4 -.- 1.8 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.07.20 08:08:44 40.4235 24.0592 3.2 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.20 07:34:41 37.9578 36.3532 14.2 -.- 1.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.20 07:05:19 36.2872 36.5908 28.8 -.- 1.6 -.- AKYAYLA-REYHANLI (HATAY) İlksel
2024.07.20 07:04:56 39.0218 30.0353 5.1 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2024.07.20 06:59:44 35.9982 25.0040 4.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.20 06:28:50 40.3597 24.0597 14.4 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.20 06:25:21 35.5980 25.4488 11.8 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.20 06:24:24 39.1235 41.0048 4.4 -.- 2.9 -.- HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.07.20 05:10:10 39.6633 28.7980 13.2 -.- 1.5 -.- OSMANLAR-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2024.07.20 04:21:43 40.3322 24.0813 6.5 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.20 04:08:12 39.1387 37.7200 15.9 -.- 1.8 -.- DISLIK-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.07.20 03:36:28 40.2037 28.8862 9.0 -.- 2.1 -.- TAHTALI-NILUFER (BURSA) İlksel
2024.07.20 03:34:08 37.6357 35.8887 5.0 -.- 2.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.07.20 03:30:18 37.6090 35.8445 5.7 -.- 1.4 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.07.20 03:28:30 38.3532 27.8665 15.1 -.- 1.0 -.- KUSLAR-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2024.07.20 03:10:08 39.2360 27.6607 9.3 -.- 1.6 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.20 03:08:37 36.7050 27.9045 29.9 -.- 2.3 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.07.20 02:12:32 38.4930 36.3805 6.1 -.- 1.6 -.- KUCUKKABAKTEPE-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2024.07.20 02:02:20 37.0737 28.3560 5.9 -.- 2.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2024.07.20 01:51:02 37.1930 35.6677 10.4 -.- 1.7 -.- GUMURDULU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.07.20 01:37:08 36.6802 36.2975 5.3 -.- 1.4 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.07.20 01:03:29 35.7752 25.4370 10.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.20 00:52:59 40.3745 24.1082 5.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.20 00:45:22 40.3172 24.1308 7.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
AFAD 20 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-20 09:44:26 38.14111 32.66778 5.0 ML 1.1 Selçuklu (Konya)
2024-07-20 09:19:43 38.25861 37.8075 7.06 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-07-20 08:27:05 38.23972 37.82972 7.0 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-20 07:34:43 37.92 36.23333 6.79 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2024-07-20 07:05:24 36.34111 35.93611 7.03 ML 1.8 Arsuz (Hatay)
2024-07-20 07:04:59 39.07056 29.90583 7.0 ML 1.1 Altıntaş (Kütahya)
2024-07-20 06:24:24 39.14278 41.11194 6.11 ML 3.0 Karlıova (Bingöl)
2024-07-20 05:10:08 39.56639 28.80167 7.0 ML 1.4 Dursunbey (Balıkesir)
2024-07-20 04:08:16 38.85611 38.08444 7.23 ML 1.5 Hekimhan (Malatya)
2024-07-20 03:36:29 40.18333 28.80306 7.0 ML 2.0 Nilüfer (Bursa)
2024-07-20 03:34:09 37.67417 35.89444 7.0 ML 2.3 Kozan (Adana)
2024-07-20 03:30:19 37.65944 35.8875 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)
2024-07-20 03:10:09 39.1875 27.74028 7.0 ML 1.5 Soma (Manisa)
2024-07-20 03:08:36 36.63722 27.835 65.51 ML 1.7 Ege Denizi - [15.76 km] Datça (Muğla)
2024-07-20 02:12:33 38.49361 36.36611 7.16 ML 1.6 Sarız (Kayseri)
2024-07-20 02:02:20 37.05472 28.33611 7.0 ML 1.7 Ula (Muğla)
2024-07-20 01:51:03 37.22167 35.70111 7.0 ML 1.4 Ceyhan (Adana)
2024-07-20 01:37:09 36.59556 36.36361 7.0 ML 1.1 Kırıkhan (Hatay)