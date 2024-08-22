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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 22 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.22 12:57:17  40.7835   28.6667       18.6      -.-  2.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.08.22 12:41:21  38.4670   27.3070       10.8      -.-  1.5  -.-   KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR)                       İlksel

2024.08.22 12:24:12  37.7873   36.5112        8.8      -.-  1.6  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.08.22 12:19:52  36.1012   27.6943        5.0      -.-  2.2  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.08.22 12:10:27  38.2238   37.6810        7.7      -.-  2.0  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            İlksel

2024.08.22 11:07:08  38.7363   40.0440        5.0      -.-  2.2  -.-   KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG)                       İlksel

2024.08.22 11:03:06  38.0853   37.4593        5.2      -.-  2.7  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.08.22 10:38:18  37.9910   36.6570        6.4      -.-  3.0  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.08.22 10:31:50  37.9983   29.1723        9.6      -.-  2.1  -.-   KURTLUCA-(DENIZLI)                                İlksel

2024.08.22 10:07:15  40.0685   35.8932        5.5      -.-  1.8  -.-   OVACIK-KADISEHRI (YOZGAT)                         İlksel

2024.08.22 10:04:52  37.4623   37.1678        7.9      -.-  2.0  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         İlksel

2024.08.22 09:54:46  38.0767   37.2652        5.0      -.-  1.7  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.08.22 09:12:35  36.0242   36.0435       13.5      -.-  1.7  -.-   CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY)                         İlksel

2024.08.22 08:11:45  39.8507   32.8657        0.0      -.-  1.5  -.-   CANKAYA (ANKARA)                                  İlksel

2024.08.22 08:10:44  40.8005   37.0217        1.0      -.-  2.0  -.-   AKKUS (ORDU)                                      İlksel

2024.08.22 07:48:42  38.4838   37.5672        4.9      -.-  1.6  -.-   CAYBASI-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.08.22 07:34:57  37.8973   36.2675        5.6      -.-  1.8  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.08.22 07:32:17  37.9087   36.2372       15.4      -.-  1.6  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.08.22 06:58:07  37.9035   36.6845       11.6      -.-  1.9  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.08.22 06:52:23  39.6423   28.7692        4.4      -.-  3.3  3.0   ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel

2024.08.22 06:18:45  37.8690   36.3422        8.5      -.-  1.6  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.08.22 06:15:51  37.8855   36.6813        6.4      -.-  2.2  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2024.08.22 05:49:47  38.1620   38.6555       12.9      -.-  1.5  -.-   BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.22 05:36:04  37.8557   36.3318        7.6      -.-  1.5  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.08.22 05:19:07  38.1043   38.4757        5.0      -.-  3.3  3.3   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel

2024.08.22 05:07:18  37.6548   35.8057        9.5      -.-  1.2  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.08.22 05:06:53  37.4173   38.6950        1.3      -.-  1.4  -.-   HUYUKLU-(SANLIURFA)                               İlksel

2024.08.22 04:52:59  38.1485   36.6580        8.0      -.-  1.3  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.08.22 04:32:43  37.8670   36.2918        5.0      -.-  2.0  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.08.22 04:25:31  37.8643   36.2830        5.0      -.-  2.3  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.08.22 03:19:33  38.1295   38.4588        2.0      -.-  2.0  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.08.22 03:19:24  35.7593   27.4893        9.8      -.-  4.2  3.9   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.22 02:59:22  39.9442   39.6538        6.9      -.-  2.4  -.-   COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)                       İlksel

2024.08.22 02:47:18  37.0657   28.9057        5.3      -.-  1.1  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.08.22 02:27:17  37.9800   36.3998        5.0      -.-  2.4  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.08.22 02:07:44  37.9135   29.2903       16.3      -.-  1.1  -.-   BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)                      İlksel

2024.08.22 01:47:50  35.2197   36.7787        2.3      -.-  2.1  -.-   SURIYE                                            İlksel

2024.08.22 01:16:55  38.2972   38.1342        3.8      -.-  1.0  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel

2024.08.22 01:08:54  37.8637   36.3375        9.7      -.-  1.5  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.08.22 01:06:16  38.4433   38.2202       15.9      -.-  1.1  -.-   TEPEKOY-(MALATYA)                                 İlksel

2024.08.22 00:53:40  38.4967   43.3120        3.9      -.-  1.6  -.-   KAVURMA-(VAN)                                     İlksel

2024.08.22 00:34:35  39.1312   25.8345        8.1      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.22 00:20:18  35.0343   36.9237        6.3      -.-  3.2  3.2   SURIYE                                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 22 Ağustos son depremler listesi

Tarih          Saat Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-08-22 11:56:06 40.05083  38.82944  6.94  ML    1.4    Refahiye (Erzincan)   

2024-08-22 09:54:48 38.08778  37.24167  7.01  ML    1.5    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-22 09:53:09 38.22528  38.14361  7.03  ML    1.7    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-22 09:49:14 40.43472  27.79833  6.98  ML    1.5    Erdek (Balıkesir)        

2024-08-22 09:20:06 39.38667  26.27028  7.02  ML    1.5    Ege Denizi - [12.93 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-08-22 08:56:00 37.85056  36.255       7.1    ML    1.5    Saimbeyli (Adana)    

2024-08-22 08:11:46 39.89028  32.87556  7.0    ML    0.9    Çankaya (Ankara)     

2024-08-22 08:10:45 40.79278  36.98889  7.0    ML    1.9    Akkuş (Ordu)   

2024-08-22 07:48:42 38.4375     37.5425     6.99  ML    1.8    Darende (Malatya)    

2024-08-22 07:34:57 37.85528  36.27083  7.15  ML    1.8    Saimbeyli (Adana)    

2024-08-22 07:32:16 37.85889  36.28361  7.0    ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-22 06:58:05 37.87306  36.67694  7.0    ML    1.8    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-08-22 06:52:24 39.62639  28.76333  5.52  ML    3.0    Dursunbey (Balıkesir)        

2024-08-22 06:19:00 38.10028  38.53778  7.0    ML    1.5    Sincik (Adıyaman)    

2024-08-22 06:18:46 37.82278  36.20306  7.0    ML    1.7    Saimbeyli (Adana)    

2024-08-22 06:15:50 37.87556  36.65833  7.04  ML    2.1    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-08-22 05:49:48 38.16694  38.66         7.0    ML    1.5    Pütürge (Malatya)    

2024-08-22 05:36:05 37.84         36.23806  7.0    ML    1.6    Saimbeyli (Adana)    

2024-08-22 05:19:08 38.09889  38.46222  12.52         ML    3.3    Sincik (Adıyaman)        

2024-08-22 05:07:18 37.65778  35.87194  7.0    ML    1.0    Kozan (Adana) 

2024-08-22 05:06:51 37.27444  38.6425     7.0    ML    1.3    Karaköprü (Şanlıurfa)        

2024-08-22 04:52:58 38.13667  36.63056  7.97  ML    1.4    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-22 04:46:43 38.24028  38.19833  6.97  ML    0.8    Yeşilyurt (Malatya)   

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-22 04:32:43 37.83639  36.26611  7.06  ML    2.1    Saimbeyli (Adana)    

2024-08-22 03:19:34 38.09833  38.45111  5.2    ML    2.4    Çelikhan (Adıyaman)

2024-08-22 03:19:23 35.69389  27.48722  22.69         MW  4.1    Akdeniz - [111.08 km] Datça (Muğla)   

2024-08-22 02:59:22 39.92611  39.65667  7.02  ML    2.2    Kelkit (Gümüşhane)  

2024-08-22 02:47:18 37.07         28.85444  7.0    ML    1.0    Köyceğiz (Muğla)      

2024-08-22 02:27:18 37.94083  36.33417  6.98  ML    2.3    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-22 02:07:44 37.89222  29.27611  7.0    ML    1.1    Çal (Denizli)      

2024-08-22 01:47:49 35.15056  36.98472  6.64  ML    2.2    Salamiyah, Hamah (Suriye) - [108.86 km] Yayladağı (Hatay)   

2024-08-22 01:29:31 38.42556  38.97667  6.95  ML    1.1    Sivrice (Elazığ)  

2024-08-22 01:16:58 38.48972  38.07639  7.0    ML    1.1    Akçadağ (Malatya)   

2024-08-22 01:08:53 37.86722  36.29639  7.0    ML    1.6    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-22 01:06:18 38.02056  37.58444  7.0    ML    1.4    Doğanşehir (Malatya)        

2024-08-22 00:59:07 38.22278  38.15722  7.0    ML    0.9    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-22 00:53:40 38.47389  43.25472  7.0    ML    1.3    Van Gölü - [07.65 km] Tuşba (Van)      

2024-08-22 00:41:54 37.83472  36.17917  7.0    ML    1.3    Saimbeyli (Adana)    

2024-08-22 00:37:24 38.28333  38.23917  7.0    ML    1.6    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-22 00:34:36 39.12583  25.82583  7.04  ML    2.1    Ege Denizi - [44.39 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-08-22 00:20:22 35.20194  36.89         6.35  ML    3.2    Hama (Suriye) - [98.81 km] Yayladağı (Hatay)       

2024-08-22 00:05:57 37.85306  36.27         7.0    ML    1.5    Saimbeyli (Adana)    

2024-08-22 00:02:44 37.86444  36.28417  7.0    ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)

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