Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 22 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.22 12:57:17 40.7835 28.6667 18.6 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.08.22 12:41:21 38.4670 27.3070 10.8 -.- 1.5 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2024.08.22 12:24:12 37.7873 36.5112 8.8 -.- 1.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.22 12:19:52 36.1012 27.6943 5.0 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.22 12:10:27 38.2238 37.6810 7.7 -.- 2.0 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.22 11:07:08 38.7363 40.0440 5.0 -.- 2.2 -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.08.22 11:03:06 38.0853 37.4593 5.2 -.- 2.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.22 10:38:18 37.9910 36.6570 6.4 -.- 3.0 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.22 10:31:50 37.9983 29.1723 9.6 -.- 2.1 -.- KURTLUCA-(DENIZLI) İlksel
2024.08.22 10:07:15 40.0685 35.8932 5.5 -.- 1.8 -.- OVACIK-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.08.22 10:04:52 37.4623 37.1678 7.9 -.- 2.0 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.22 09:54:46 38.0767 37.2652 5.0 -.- 1.7 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.22 09:12:35 36.0242 36.0435 13.5 -.- 1.7 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2024.08.22 08:11:45 39.8507 32.8657 0.0 -.- 1.5 -.- CANKAYA (ANKARA) İlksel
2024.08.22 08:10:44 40.8005 37.0217 1.0 -.- 2.0 -.- AKKUS (ORDU) İlksel
2024.08.22 07:48:42 38.4838 37.5672 4.9 -.- 1.6 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.22 07:34:57 37.8973 36.2675 5.6 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.22 07:32:17 37.9087 36.2372 15.4 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.22 06:58:07 37.9035 36.6845 11.6 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.22 06:52:23 39.6423 28.7692 4.4 -.- 3.3 3.0 ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.08.22 06:18:45 37.8690 36.3422 8.5 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.22 06:15:51 37.8855 36.6813 6.4 -.- 2.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.22 05:49:47 38.1620 38.6555 12.9 -.- 1.5 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.08.22 05:36:04 37.8557 36.3318 7.6 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.22 05:19:07 38.1043 38.4757 5.0 -.- 3.3 3.3 KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.08.22 05:07:18 37.6548 35.8057 9.5 -.- 1.2 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.22 05:06:53 37.4173 38.6950 1.3 -.- 1.4 -.- HUYUKLU-(SANLIURFA) İlksel
2024.08.22 04:52:59 38.1485 36.6580 8.0 -.- 1.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.22 04:32:43 37.8670 36.2918 5.0 -.- 2.0 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.22 04:25:31 37.8643 36.2830 5.0 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.22 03:19:33 38.1295 38.4588 2.0 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.08.22 03:19:24 35.7593 27.4893 9.8 -.- 4.2 3.9 AKDENIZ İlksel
2024.08.22 02:59:22 39.9442 39.6538 6.9 -.- 2.4 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.08.22 02:47:18 37.0657 28.9057 5.3 -.- 1.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.08.22 02:27:17 37.9800 36.3998 5.0 -.- 2.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.22 02:07:44 37.9135 29.2903 16.3 -.- 1.1 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2024.08.22 01:47:50 35.2197 36.7787 2.3 -.- 2.1 -.- SURIYE İlksel
2024.08.22 01:16:55 38.2972 38.1342 3.8 -.- 1.0 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.08.22 01:08:54 37.8637 36.3375 9.7 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.22 01:06:16 38.4433 38.2202 15.9 -.- 1.1 -.- TEPEKOY-(MALATYA) İlksel
2024.08.22 00:53:40 38.4967 43.3120 3.9 -.- 1.6 -.- KAVURMA-(VAN) İlksel
2024.08.22 00:34:35 39.1312 25.8345 8.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.22 00:20:18 35.0343 36.9237 6.3 -.- 3.2 3.2 SURIYE İlksel
AFAD 22 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-22 11:56:06 40.05083 38.82944 6.94 ML 1.4 Refahiye (Erzincan)
2024-08-22 09:54:48 38.08778 37.24167 7.01 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-22 09:53:09 38.22528 38.14361 7.03 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-22 09:49:14 40.43472 27.79833 6.98 ML 1.5 Erdek (Balıkesir)
2024-08-22 09:20:06 39.38667 26.27028 7.02 ML 1.5 Ege Denizi - [12.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-22 08:56:00 37.85056 36.255 7.1 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2024-08-22 08:11:46 39.89028 32.87556 7.0 ML 0.9 Çankaya (Ankara)
2024-08-22 08:10:45 40.79278 36.98889 7.0 ML 1.9 Akkuş (Ordu)
2024-08-22 07:48:42 38.4375 37.5425 6.99 ML 1.8 Darende (Malatya)
2024-08-22 07:34:57 37.85528 36.27083 7.15 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)
2024-08-22 07:32:16 37.85889 36.28361 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-22 06:58:05 37.87306 36.67694 7.0 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-08-22 06:52:24 39.62639 28.76333 5.52 ML 3.0 Dursunbey (Balıkesir)
2024-08-22 06:19:00 38.10028 38.53778 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2024-08-22 06:18:46 37.82278 36.20306 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2024-08-22 06:15:50 37.87556 36.65833 7.04 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-08-22 05:49:48 38.16694 38.66 7.0 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2024-08-22 05:36:05 37.84 36.23806 7.0 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2024-08-22 05:19:08 38.09889 38.46222 12.52 ML 3.3 Sincik (Adıyaman)
2024-08-22 05:07:18 37.65778 35.87194 7.0 ML 1.0 Kozan (Adana)
2024-08-22 05:06:51 37.27444 38.6425 7.0 ML 1.3 Karaköprü (Şanlıurfa)
2024-08-22 04:52:58 38.13667 36.63056 7.97 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-22 04:46:43 38.24028 38.19833 6.97 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-22 04:32:43 37.83639 36.26611 7.06 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)
2024-08-22 03:19:34 38.09833 38.45111 5.2 ML 2.4 Çelikhan (Adıyaman)
2024-08-22 03:19:23 35.69389 27.48722 22.69 MW 4.1 Akdeniz - [111.08 km] Datça (Muğla)
2024-08-22 02:59:22 39.92611 39.65667 7.02 ML 2.2 Kelkit (Gümüşhane)
2024-08-22 02:47:18 37.07 28.85444 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)
2024-08-22 02:27:18 37.94083 36.33417 6.98 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-22 02:07:44 37.89222 29.27611 7.0 ML 1.1 Çal (Denizli)
2024-08-22 01:47:49 35.15056 36.98472 6.64 ML 2.2 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [108.86 km] Yayladağı (Hatay)
2024-08-22 01:29:31 38.42556 38.97667 6.95 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2024-08-22 01:16:58 38.48972 38.07639 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-08-22 01:08:53 37.86722 36.29639 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-22 01:06:18 38.02056 37.58444 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-22 00:59:07 38.22278 38.15722 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-22 00:53:40 38.47389 43.25472 7.0 ML 1.3 Van Gölü - [07.65 km] Tuşba (Van)
2024-08-22 00:41:54 37.83472 36.17917 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2024-08-22 00:37:24 38.28333 38.23917 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-22 00:34:36 39.12583 25.82583 7.04 ML 2.1 Ege Denizi - [44.39 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-22 00:20:22 35.20194 36.89 6.35 ML 3.2 Hama (Suriye) - [98.81 km] Yayladağı (Hatay)
2024-08-22 00:05:57 37.85306 36.27 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2024-08-22 00:02:44 37.86444 36.28417 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)