Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Haziran 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 22 Haziran tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.06.22 13:52:24 39.1432 40.4067 5.2 -.- 2.4 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
2024.06.22 13:26:00 38.2373 36.5107 17.2 -.- 1.4 -.- KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.22 13:15:40 38.7543 37.0823 4.7 -.- 1.7 -.- KASKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.22 12:46:42 39.6287 29.3663 6.8 -.- 1.8 -.- DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.06.22 12:44:26 39.5732 29.3078 17.0 -.- 1.2 -.- SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.06.22 12:43:23 40.1430 24.5917 9.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.22 12:17:48 36.2952 33.6792 4.9 -.- 0.7 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.06.22 12:10:30 36.1578 33.5755 5.0 -.- 1.5 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.06.22 11:28:12 38.3477 37.3828 17.8 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.22 11:01:47 40.2243 31.7565 14.6 -.- 2.2 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.06.22 10:51:36 38.1607 37.0100 2.2 -.- 2.7 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.22 10:05:46 37.9737 27.1080 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.22 09:38:36 36.0477 29.2637 29.0 -.- 1.9 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.06.22 09:37:47 36.5992 29.3717 26.5 -.- 1.5 -.- GIRMELER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.06.22 09:01:48 38.1440 38.3268 5.0 -.- 3.2 3.3 ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.06.22 07:50:51 38.2863 37.7123 5.0 -.- 2.7 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.22 07:24:42 38.1063 36.9758 2.7 -.- 2.7 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.22 06:36:20 38.1525 37.2540 13.3 -.- 1.6 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.22 05:28:12 39.1750 27.3135 7.4 -.- 1.6 -.- AYASKENT-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2024.06.22 04:42:13 37.8162 26.8125 9.1 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.22 04:37:49 38.1225 36.8827 5.4 -.- 1.3 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.22 04:15:21 40.2105 31.6688 1.5 -.- 2.3 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.06.22 03:58:12 38.4167 42.8787 5.4 -.- 1.9 -.- ALTINSAC-GEVAS (VAN) İlksel
2024.06.22 03:51:29 38.1457 43.6145 6.5 -.- 2.2 -.- KOCGUDEN-GURPINAR (VAN) İlksel
2024.06.22 03:47:42 38.5630 43.1395 5.0 -.- 2.6 -.- VAN GOLU İlksel
2024.06.22 03:23:58 39.1765 40.0635 10.8 -.- 2.1 -.- AYDINLAR-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2024.06.22 02:48:57 40.8160 27.6990 13.1 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.06.22 02:04:25 36.2098 28.9055 15.2 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.22 01:13:12 38.2780 37.7757 10.3 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.22 00:36:13 40.3992 29.5583 16.8 -.- 2.0 -.- MUSTAFALI-IZNIK (BURSA) İlksel
2024.06.22 00:17:31 38.0995 37.3817 11.7 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.22 00:11:33 37.1457 28.0228 14.6 -.- 1.6 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
AFAD 22 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-06-22 13:52:24 39.13111 40.42056 11.03 ML 2.2 Adaklı (Bingöl)
2024-06-22 11:28:13 38.30111 37.37139 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-22 11:01:46 40.17444 31.72583 12.2 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2024-06-22 10:51:36 38.10111 36.98861 7.0 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-22 10:05:47 37.98417 27.16444 6.37 ML 1.5 Menderes (İzmir)
2024-06-22 09:38:35 35.96111 29.17694 30.5 ML 1.7 Akdeniz - [37.17 km] Kaş (Antalya)
2024-06-22 09:37:50 36.52639 29.3375 7.17 ML 1.6 Seydikemer (Muğla)
2024-06-22 09:01:49 38.11694 38.33583 12.04 ML 3.5 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-22 08:14:06 38.27056 37.83917 8.82 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2024-06-22 08:11:46 38.25083 37.80972 9.95 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-06-22 07:50:51 38.27611 37.7875 7.75 ML 2.7 Akçadağ (Malatya)
2024-06-22 07:24:43 38.11806 36.95 13.1 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-22 06:36:23 38.25917 37.24389 7.3 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-22 05:54:52 38.10556 36.75194 7.64 ML 1.2 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-06-22 05:43:55 38.84056 37.42972 6.76 ML 0.9 Gürün (Sivas)
2024-06-22 05:42:03 38.25694 37.80472 8.98 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)
2024-06-22 05:38:22 38.2775 37.77389 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-06-22 05:28:12 39.16306 27.30806 8.81 ML 1.5 Bergama (İzmir)
2024-06-22 04:45:54 38.28194 38.24111 6.99 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-22 04:42:48 38.50611 38.06528 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-06-22 04:42:14 37.83 26.86167 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - [27.27 km] Seferihisar (İzmir)
2024-06-22 04:41:18 37.83944 35.08528 8.39 ML 1.1 Çamardı (Niğde)
2024-06-22 04:40:49 38.27361 37.77417 7.57 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-06-22 04:40:19 40.42556 34.085 12.4 ML 1.0 Kızılırmak (Çankırı)
2024-06-22 04:37:50 38.10972 36.78417 7.0 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-06-22 04:22:33 38.1075 38.4075 7.05 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-22 04:15:21 40.19972 31.73806 12.94 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2024-06-22 03:58:12 38.43694 42.89167 7.0 ML 1.7 Gevaş (Van)
2024-06-22 03:57:25 38.41778 42.89556 7.0 ML 1.0 Gevaş (Van)
2024-06-22 03:56:43 38.08778 42.69222 7.0 ML 1.0 Bahçesaray (Van)
2024-06-22 03:51:25 38.12222 43.96444 11.09 ML 2.1 Başkale (Van)
2024-06-22 03:47:43 38.61306 43.14389 7.2 ML 2.5 Van Gölü - [06.65 km] Tuşba (Van)
2024-06-22 03:35:58 38.60583 39.47694 7.0 ML 0.8 Keban Barajı - [01.47 km] Merkez (Elazığ)
2024-06-22 03:23:59 39.19306 40.03556 7.03 ML 1.5 Yayladere (Bingöl)
2024-06-22 03:11:47 38.23778 38.15083 7.02 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)