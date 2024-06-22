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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 22 Haziran tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Haziran son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.06.22 13:52:24  39.1432   40.4067        5.2      -.-  2.4  -.-   SANCAK-(BINGOL)                                   İlksel

2024.06.22 13:26:00  38.2373   36.5107       17.2      -.-  1.4  -.-   KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.06.22 13:15:40  38.7543   37.0823        4.7      -.-  1.7  -.-   KASKOY-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.06.22 12:46:42  39.6287   29.3663        6.8      -.-  1.8  -.-   DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA)                        İlksel

2024.06.22 12:44:26  39.5732   29.3078       17.0      -.-  1.2  -.-   SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA)                          İlksel

2024.06.22 12:43:23  40.1430   24.5917        9.3      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.06.22 12:17:48  36.2952   33.6792        4.9      -.-  0.7  -.-   KIRTIL-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.06.22 12:10:30  36.1578   33.5755        5.0      -.-  1.5  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel

2024.06.22 11:28:12  38.3477   37.3828       17.8      -.-  1.5  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.06.22 11:01:47  40.2243   31.7565       14.6      -.-  2.2  -.-   KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)                        İlksel

2024.06.22 10:51:36  38.1607   37.0100        2.2      -.-  2.7  -.-   ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.06.22 10:05:46  37.9737   27.1080        5.0      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.06.22 09:38:36  36.0477   29.2637       29.0      -.-  1.9  -.-   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 İlksel

2024.06.22 09:37:47  36.5992   29.3717       26.5      -.-  1.5  -.-   GIRMELER-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.06.22 09:01:48  38.1440   38.3268        5.0      -.-  3.2  3.3   ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.06.22 07:50:51  38.2863   37.7123        5.0      -.-  2.7  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.06.22 07:24:42  38.1063   36.9758        2.7      -.-  2.7  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.06.22 06:36:20  38.1525   37.2540       13.3      -.-  1.6  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.06.22 05:28:12  39.1750   27.3135        7.4      -.-  1.6  -.-   AYASKENT-BERGAMA (IZMIR)                          İlksel

2024.06.22 04:42:13  37.8162   26.8125        9.1      -.-  2.0  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.06.22 04:37:49  38.1225   36.8827        5.4      -.-  1.3  -.-   KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.06.22 04:15:21  40.2105   31.6688        1.5      -.-  2.3  -.-   KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)                         İlksel

2024.06.22 03:58:12  38.4167   42.8787        5.4      -.-  1.9  -.-   ALTINSAC-GEVAS (VAN)                              İlksel

2024.06.22 03:51:29  38.1457   43.6145        6.5      -.-  2.2  -.-   KOCGUDEN-GURPINAR (VAN)                           İlksel

2024.06.22 03:47:42  38.5630   43.1395        5.0      -.-  2.6  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2024.06.22 03:23:58  39.1765   40.0635       10.8      -.-  2.1  -.-   AYDINLAR-YAYLADERE (BINGOL)                       İlksel

2024.06.22 02:48:57  40.8160   27.6990       13.1      -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.06.22 02:04:25  36.2098   28.9055       15.2      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.22 01:13:12  38.2780   37.7757       10.3      -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.06.22 00:36:13  40.3992   29.5583       16.8      -.-  2.0  -.-   MUSTAFALI-IZNIK (BURSA)                           İlksel

2024.06.22 00:17:31  38.0995   37.3817       11.7      -.-  1.9  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.06.22 00:11:33  37.1457   28.0228       14.6      -.-  1.6  -.-   KALEM-MILAS (MUGLA)                               İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 22 Haziran son depremler listesi

Tarih      Saat       Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-06-22 13:52:24       39.13111              40.42056              11.03     ML         2.2          Adaklı (Bingöl)

2024-06-22 11:28:13       38.30111              37.37139              7.0          ML         1.7          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-06-22 11:01:46       40.17444              31.72583              12.2       ML         1.9          Beypazarı (Ankara)        

2024-06-22 10:51:36       38.10111              36.98861              7.0          ML         2.8          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-06-22 10:05:47       37.98417              27.16444              6.37       ML         1.5          Menderes (İzmir)          

2024-06-22 09:38:35       35.96111              29.17694              30.5       ML         1.7          Akdeniz - [37.17 km] Kaş (Antalya)        

2024-06-22 09:37:50       36.52639              29.3375                7.17       ML         1.6          Seydikemer (Muğla)     

2024-06-22 09:01:49       38.11694              38.33583              12.04     ML         3.5          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-06-22 08:14:06       38.27056              37.83917              8.82       ML         1.7          Akçadağ (Malatya)        

2024-06-22 08:11:46       38.25083              37.80972              9.95       ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-06-22 07:50:51       38.27611              37.7875                7.75       ML         2.7          Akçadağ (Malatya)        

2024-06-22 07:24:43       38.11806              36.95     13.1       ML         2.8          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-06-22 06:36:23       38.25917              37.24389              7.3          ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-06-22 05:54:52       38.10556              36.75194              7.64       ML         1.2          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-06-22 05:43:55       38.84056              37.42972              6.76       ML         0.9          Gürün (Sivas)   

2024-06-22 05:42:03       38.25694              37.80472              8.98       ML         0.9          Akçadağ (Malatya)        

2024-06-22 05:38:22       38.2775                37.77389              7.0          ML         1.0          Akçadağ (Malatya)        

2024-06-22 05:28:12       39.16306              27.30806              8.81       ML         1.5          Bergama (İzmir)              

2024-06-22 04:45:54       38.28194              38.24111              6.99       ML         0.9          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-06-22 04:42:48       38.50611              38.06528              7.0          ML         1.4          Akçadağ (Malatya)        

2024-06-22 04:42:14       37.83     26.86167              7.0          ML         1.9          Ege Denizi - [27.27 km] Seferihisar (İzmir)          

2024-06-22 04:41:18       37.83944              35.08528              8.39       ML         1.1          Çamardı (Niğde)             

2024-06-22 04:40:49       38.27361              37.77417              7.57       ML         1.1          Akçadağ (Malatya)        

2024-06-22 04:40:19       40.42556              34.085   12.4       ML         1.0          Kızılırmak (Çankırı)         

2024-06-22 04:37:50       38.10972              36.78417              7.0          ML         1.4          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-06-22 04:22:33       38.1075                38.4075                7.05       ML         0.8          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-06-22 04:15:21       40.19972              31.73806              12.94     ML         2.0          Beypazarı (Ankara)        

2024-06-22 03:58:12       38.43694              42.89167              7.0          ML         1.7          Gevaş (Van)     

2024-06-22 03:57:25       38.41778              42.89556              7.0          ML         1.0          Gevaş (Van)     

2024-06-22 03:56:43       38.08778              42.69222              7.0          ML         1.0          Bahçesaray (Van)           

2024-06-22 03:51:25       38.12222              43.96444              11.09     ML         2.1          Başkale (Van)   

2024-06-22 03:47:43       38.61306              43.14389              7.2          ML         2.5          Van Gölü - [06.65 km] Tuşba (Van)        

2024-06-22 03:35:58       38.60583              39.47694              7.0          ML         0.8          Keban Barajı - [01.47 km] Merkez (Elazığ)               

2024-06-22 03:23:59       39.19306              40.03556              7.03       ML         1.5          Yayladere (Bingöl)         

2024-06-22 03:11:47       38.23778              38.15083              7.02       ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)

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