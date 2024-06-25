  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Haziran tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Haziran son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.06.25 15:08:02  38.3273   37.7813        7.1      -.-  2.1  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.06.25 14:32:58  40.3830   27.0737        5.2      -.-  1.9  -.-   BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.06.25 14:22:12  38.2542   28.8528       26.6      -.-  1.5  -.-   SEYHDAVUTLAR-SARIGOL (MANISA)                     İlksel

2024.06.25 13:09:41  38.3893   28.5388        4.8      -.-  1.2  -.-   BAKLACI-ALASEHIR (MANISA)                         İlksel

2024.06.25 12:53:20  39.6528   29.4577        0.0      -.-  1.6  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.06.25 12:34:56  40.9098   31.7452        4.1      -.-  1.8  -.-   MERKESLER-(BOLU)                                  İlksel

2024.06.25 12:15:30  36.2372   33.6632        0.0      -.-  0.9  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.06.25 11:21:02  38.8725   43.6920        6.6      -.-  2.2  -.-   TOPUZARPA-MURADIYE (VAN)                          İlksel

2024.06.25 11:16:05  38.3540   27.1550       10.2      -.-  2.1  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel

2024.06.25 11:12:16  39.9357   28.9962        5.4      -.-  1.8  -.-   DELIBALLILAR-ORHANELI (BURSA)                     İlksel

2024.06.25 11:03:03  38.3342   37.8170        6.8      -.-  1.8  -.-   GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)                       İlksel

2024.06.25 10:55:29  37.8678   27.5593        5.0      -.-  3.0  -.-   KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN)                    İlksel

2024.06.25 10:11:23  38.1613   36.5298       13.5      -.-  1.3  -.-   BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.06.25 09:57:22  38.6705   37.3840       21.7      -.-  1.3  -.-   TEPECIK-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.06.25 09:50:32  39.2915   27.5907       10.4      -.-  1.4  -.-   KUM-SOMA (MANISA)                                 İlksel

2024.06.25 08:38:16  38.3972   37.5632        5.0      -.-  1.0  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2024.06.25 08:17:47  38.8187   37.4965        5.0      -.-  1.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.06.25 08:10:13  38.8300   43.3173       22.3      -.-  2.3  -.-   HALKALI-(VAN)                                     İlksel

2024.06.25 07:46:35  39.2617   27.6078        4.7      -.-  1.7  -.-   BEYCE-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.06.25 07:34:26  38.0133   36.6130        5.3      -.-  2.4  -.-   SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.06.25 06:01:59  38.8575   37.8385        5.4      -.-  1.5  -.-   SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA)                        İlksel

2024.06.25 05:52:12  40.0733   36.0522        3.8      -.-  2.2  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.06.25 05:44:51  39.3175   27.5358        5.3      -.-  2.1  -.-   VAKIFLI-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.06.25 05:40:15  39.3108   27.5738        5.8      -.-  2.0  -.-   BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)                        İlksel

2024.06.25 05:20:16  38.3008   36.9655        4.0      -.-  1.2  -.-   IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.06.25 05:15:50  38.0875   37.6517       14.7      -.-  1.4  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.06.25 04:57:33  39.3048   27.5307        9.0      -.-  1.8  -.-   VAKIFLI-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.06.25 04:56:14  39.2962   27.4920       19.8      -.-  1.1  -.-   PIRAHMET-SOMA (MANISA)                            İlksel

2024.06.25 04:51:36  37.1368   27.6830       23.5      -.-  1.2  -.-   BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)                        İlksel

2024.06.25 04:41:25  39.3048   27.5170       11.6      -.-  1.6  -.-   VAKIFLI-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.06.25 04:19:22  38.1648   37.7675       18.6      -.-  1.4  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.06.25 04:13:42  38.3422   37.6835        5.0      -.-  1.7  -.-   DARICA-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2024.06.25 04:11:48  37.7357   37.7373       22.0      -.-  2.5  -.-   KUZEVLERI-BESNI (ADIYAMAN)                        İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.06.25 03:51:37  38.3975   37.5427        5.0      -.-  2.4  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2024.06.25 03:49:55  38.3467   37.8035        5.0      -.-  1.6  -.-   GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)                       İlksel

2024.06.25 03:38:05  38.3482   37.7528        5.1      -.-  1.6  -.-   KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)                           İlksel

2024.06.25 03:34:50  38.8185   26.6878        5.5      -.-  1.8  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.06.25 03:26:10  38.3065   37.7863       13.1      -.-  1.2  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.06.25 03:23:46  38.3520   37.7012       15.5      -.-  1.8  -.-   DARICA-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2024.06.25 03:09:24  38.3345   37.7803        4.1      -.-  1.4  -.-   KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.06.25 03:04:33  39.2930   27.5622       12.8      -.-  1.7  -.-   SEVISLER-SOMA (MANISA)                            İlksel

2024.06.25 02:58:42  39.3015   27.5427       13.7      -.-  1.9  -.-   VAKIFLI-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.06.25 02:54:17  39.3007   27.5233       12.2      -.-  1.3  -.-   VAKIFLI-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.06.25 02:51:05  39.1613   27.5698       13.8      -.-  0.9  -.-   KOZANLI-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.06.25 02:48:02  38.7340   37.5113       17.1      -.-  1.9  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.06.25 02:45:04  39.3077   27.5383        5.3      -.-  1.5  -.-   VAKIFLI-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.06.25 02:32:58  39.3388   27.6487       13.1      -.-  0.8  -.-   KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR)                     İlksel

2024.06.25 02:22:16  39.3163   27.5542       13.4      -.-  1.2  -.-   BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)                        İlksel

2024.06.25 02:17:35  39.3190   27.5372        2.1      -.-  2.6  -.-   BONCUKLU-SOMA (MANISA)                            İlksel

2024.06.25 02:14:26  39.3083   27.5337        3.8      -.-  1.6  -.-   VAKIFLI-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.06.25 02:10:56  39.3028   27.5535       12.4      -.-  2.7  -.-   BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)                        İlksel

2024.06.25 02:07:40  39.3110   27.5443        2.8      -.-  1.4  -.-   VAKIFLI-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.06.25 02:07:11  39.2917   27.5697       15.1      -.-  1.6  -.-   KUM-SOMA (MANISA)                                 İlksel

2024.06.25 02:01:20  39.3028   27.5278       12.6      -.-  2.3  -.-   VAKIFLI-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.06.25 01:57:22  39.2940   27.5317       14.9      -.-  1.4  -.-   NALDOKEN-SOMA (MANISA)                            İlksel

2024.06.25 01:49:30  39.3110   27.5395       10.9      -.-  1.7  -.-   VAKIFLI-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.06.25 01:49:00  39.3302   27.5693        4.4      -.-  1.3  -.-   BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)                        İlksel

2024.06.25 01:48:21  39.3158   27.5750       11.3      -.-  1.6  -.-   BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)                        İlksel

2024.06.25 01:47:43  39.3323   27.5358       13.0      -.-  1.3  -.-   BONCUKLU-SOMA (MANISA)                            İlksel

2024.06.25 01:45:31  39.3012   27.5587       10.7      -.-  2.6  -.-   BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)                        İlksel

2024.06.25 01:43:28  39.3093   27.5455       12.0      -.-  3.3  -.-   VAKIFLI-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.06.25 01:41:58  39.3088   27.5153       14.7      -.-  1.4  -.-   VAKIFLI-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.06.25 01:41:05  39.3267   27.4785        5.0      -.-  1.4  -.-   MENTESE-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.06.25 01:36:44  39.3102   27.5570       12.7      -.-  5.0  -.-   BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)                        İlksel

2024.06.25 01:34:18  37.8245   36.4013        7.4      -.-  2.2  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.06.25 01:10:09  38.0717   37.3803       23.7      -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.06.25 01:03:33  39.3068   38.3418        5.9      -.-  2.0  -.-   DURUKOY-DIVRIGI (SIVAS)                           İlksel

2024.06.25 01:00:21  35.4497   28.3845       25.5      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.25 00:29:01  37.4773   31.5523       12.6      -.-  1.4  -.-   HUGLU-BEYSEHIR (KONYA)                            İlksel

2024.06.25 00:09:08  37.2353   37.0065        8.9      -.-  1.0  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.06.25 00:06:12  38.9543   37.5717        1.5      -.-  1.0  -.-   SOFULAR-KULUNCAK (MALATYA)                        İlksel

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 25 Haziran son depremler listesi

Tarih       Saat           Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer       

2024-06-25 15:08:34       38.30722              37.74889              7.0          ML         2.2          Akçadağ (Malatya)        

2024-06-25 15:08:01       38.22083              37.73722              7.12       ML         2.3          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-06-25 14:58:46       39.04639              40.37056              5.81       ML         1.7          Merkez (Bingöl)              

2024-06-25 14:48:42       39.59667              26.00917              14.26     ML         2.0          Ege Denizi - [11.77 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-06-25 14:32:58       40.40333              27.09361              7.4          ML         2.0          Biga (Çanakkale)             

2024-06-25 14:22:13       38.22472              28.89361              7.0          ML         1.4          Buldan (Denizli)              

2024-06-25 14:19:20       38.45056              39.17306              7.0          ML         2.1          Sivrice (Elazığ)  

2024-06-25 13:27:41       38.85472              39.20972              6.42       ML         1.5          Keban Barajı - [03.52 km] Merkez (Elazığ)               

2024-06-25 13:17:04       39.44194              29.03694              7.0          ML         1.7          Simav (Kütahya)             

2024-06-25 13:01:34       38.48861              39.76806              7.29       ML         1.5          Alacakaya (Elazığ)           

2024-06-25 12:53:19       39.64222              29.49222              7.0          ML         1.6          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-06-25 12:34:55       40.86694              31.76722              14.5       ML         1.8          Merkez (Bolu) 

2024-06-25 12:06:08       37.78778              35.35278              7.18       ML         1.4          Yahyalı (Kayseri)             

2024-06-25 12:03:51       38.47028              29.10306              7.0          ML         1.1          Eşme (Uşak)     

2024-06-25 11:58:55       40.125   38.15444              16.63     ML         1.5          Suşehri (Sivas) 

2024-06-25 11:21:05       38.86833              43.49389              6.95       ML         1.9          Tuşba (Van)      

2024-06-25 11:16:05       38.35889              27.20417              7.65       ML         2.1          Buca (İzmir)      

2024-06-25 11:12:47       37.65222              36.935   7.0          ML         1.3          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-06-25 11:12:14       39.88667              28.845   7.0          ML         1.5          Orhaneli (Bursa)             

2024-06-25 11:03:45       38.22722              37.87028              6.96       ML         1.7          Doğanşehir (Malatya)  

2024-06-25 11:03:03       38.31972              37.73639              7.0          ML         2.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-06-25 10:55:29       37.89889              27.55194              7.14       ML         3.1          Germencik (Aydın)        

2024-06-25 09:50:30       39.23139              27.48278              7.0          ML         1.6          Soma (Manisa)

2024-06-25 09:49:16       35.91278              27.90194              8.13       ML         1.8          Akdeniz - [81.94 km] Marmaris (Muğla)               

2024-06-25 09:22:50       38.18889              38.18472              7.0          ML         1.9          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-06-25 08:17:47       38.83833              37.43917              7.0          ML         1.7          Gürün (Sivas)   

2024-06-25 08:10:12       38.84861              43.49861              7.58       ML         2.1          Tuşba (Van)      

2024-06-25 07:56:32       39.34917              27.50972              7.0          ML         1.1          Soma (Manisa)

2024-06-25 07:46:39       39.32639              27.53222              13.45     ML         1.7          Soma (Manisa)

2024-06-25 07:34:29       39.28472              27.54083              7.0          ML         1.3          Soma (Manisa)

2024-06-25 07:34:26       37.99389              36.62083              7.0          ML         2.4          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-06-25 06:02:04       38.38417              37.45056              7.0          ML         1.1          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-06-25 05:52:11       40.07083              36.03833              17.58     ML         2.1          Sulusaray (Tokat)           

2024-06-25 05:44:51       39.23472              27.57417              6.96       ML         2.1          Soma (Manisa)

2024-06-25 05:40:15       39.32528              27.53667              5.03       ML         1.9          Soma (Manisa)

2024-06-25 05:20:15       38.01833              37.37417              7.0          ML         1.3          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-06-25 05:15:50       38.07222              37.71444              7.0          ML         1.7          Doğanşehir (Malatya)  

2024-06-25 04:57:33       39.31028              27.5225                7.0          ML         1.8          Soma (Manisa)

4 | 5