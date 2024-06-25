Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Haziran 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Haziran tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.06.25 15:08:02 38.3273 37.7813 7.1 -.- 2.1 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.25 14:32:58 40.3830 27.0737 5.2 -.- 1.9 -.- BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.06.25 14:22:12 38.2542 28.8528 26.6 -.- 1.5 -.- SEYHDAVUTLAR-SARIGOL (MANISA) İlksel
2024.06.25 13:09:41 38.3893 28.5388 4.8 -.- 1.2 -.- BAKLACI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.06.25 12:53:20 39.6528 29.4577 0.0 -.- 1.6 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.06.25 12:34:56 40.9098 31.7452 4.1 -.- 1.8 -.- MERKESLER-(BOLU) İlksel
2024.06.25 12:15:30 36.2372 33.6632 0.0 -.- 0.9 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.06.25 11:21:02 38.8725 43.6920 6.6 -.- 2.2 -.- TOPUZARPA-MURADIYE (VAN) İlksel
2024.06.25 11:16:05 38.3540 27.1550 10.2 -.- 2.1 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2024.06.25 11:12:16 39.9357 28.9962 5.4 -.- 1.8 -.- DELIBALLILAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.06.25 11:03:03 38.3342 37.8170 6.8 -.- 1.8 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.25 10:55:29 37.8678 27.5593 5.0 -.- 3.0 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.06.25 10:11:23 38.1613 36.5298 13.5 -.- 1.3 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.25 09:57:22 38.6705 37.3840 21.7 -.- 1.3 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.25 09:50:32 39.2915 27.5907 10.4 -.- 1.4 -.- KUM-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 08:38:16 38.3972 37.5632 5.0 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.25 08:17:47 38.8187 37.4965 5.0 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.25 08:10:13 38.8300 43.3173 22.3 -.- 2.3 -.- HALKALI-(VAN) İlksel
2024.06.25 07:46:35 39.2617 27.6078 4.7 -.- 1.7 -.- BEYCE-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 07:34:26 38.0133 36.6130 5.3 -.- 2.4 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.25 06:01:59 38.8575 37.8385 5.4 -.- 1.5 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.06.25 05:52:12 40.0733 36.0522 3.8 -.- 2.2 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.06.25 05:44:51 39.3175 27.5358 5.3 -.- 2.1 -.- VAKIFLI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 05:40:15 39.3108 27.5738 5.8 -.- 2.0 -.- BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 05:20:16 38.3008 36.9655 4.0 -.- 1.2 -.- IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.25 05:15:50 38.0875 37.6517 14.7 -.- 1.4 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.25 04:57:33 39.3048 27.5307 9.0 -.- 1.8 -.- VAKIFLI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 04:56:14 39.2962 27.4920 19.8 -.- 1.1 -.- PIRAHMET-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 04:51:36 37.1368 27.6830 23.5 -.- 1.2 -.- BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA) İlksel
2024.06.25 04:41:25 39.3048 27.5170 11.6 -.- 1.6 -.- VAKIFLI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 04:19:22 38.1648 37.7675 18.6 -.- 1.4 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.06.25 04:13:42 38.3422 37.6835 5.0 -.- 1.7 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.25 04:11:48 37.7357 37.7373 22.0 -.- 2.5 -.- KUZEVLERI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2024.06.25 03:51:37 38.3975 37.5427 5.0 -.- 2.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.25 03:49:55 38.3467 37.8035 5.0 -.- 1.6 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.25 03:38:05 38.3482 37.7528 5.1 -.- 1.6 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.25 03:34:50 38.8185 26.6878 5.5 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.25 03:26:10 38.3065 37.7863 13.1 -.- 1.2 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.25 03:23:46 38.3520 37.7012 15.5 -.- 1.8 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.25 03:09:24 38.3345 37.7803 4.1 -.- 1.4 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.25 03:04:33 39.2930 27.5622 12.8 -.- 1.7 -.- SEVISLER-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 02:58:42 39.3015 27.5427 13.7 -.- 1.9 -.- VAKIFLI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 02:54:17 39.3007 27.5233 12.2 -.- 1.3 -.- VAKIFLI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 02:51:05 39.1613 27.5698 13.8 -.- 0.9 -.- KOZANLI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 02:48:02 38.7340 37.5113 17.1 -.- 1.9 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.25 02:45:04 39.3077 27.5383 5.3 -.- 1.5 -.- VAKIFLI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 02:32:58 39.3388 27.6487 13.1 -.- 0.8 -.- KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2024.06.25 02:22:16 39.3163 27.5542 13.4 -.- 1.2 -.- BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 02:17:35 39.3190 27.5372 2.1 -.- 2.6 -.- BONCUKLU-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 02:14:26 39.3083 27.5337 3.8 -.- 1.6 -.- VAKIFLI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 02:10:56 39.3028 27.5535 12.4 -.- 2.7 -.- BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 02:07:40 39.3110 27.5443 2.8 -.- 1.4 -.- VAKIFLI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 02:07:11 39.2917 27.5697 15.1 -.- 1.6 -.- KUM-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 02:01:20 39.3028 27.5278 12.6 -.- 2.3 -.- VAKIFLI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 01:57:22 39.2940 27.5317 14.9 -.- 1.4 -.- NALDOKEN-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 01:49:30 39.3110 27.5395 10.9 -.- 1.7 -.- VAKIFLI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 01:49:00 39.3302 27.5693 4.4 -.- 1.3 -.- BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 01:48:21 39.3158 27.5750 11.3 -.- 1.6 -.- BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 01:47:43 39.3323 27.5358 13.0 -.- 1.3 -.- BONCUKLU-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 01:45:31 39.3012 27.5587 10.7 -.- 2.6 -.- BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 01:43:28 39.3093 27.5455 12.0 -.- 3.3 -.- VAKIFLI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 01:41:58 39.3088 27.5153 14.7 -.- 1.4 -.- VAKIFLI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 01:41:05 39.3267 27.4785 5.0 -.- 1.4 -.- MENTESE-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 01:36:44 39.3102 27.5570 12.7 -.- 5.0 -.- BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 01:34:18 37.8245 36.4013 7.4 -.- 2.2 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.25 01:10:09 38.0717 37.3803 23.7 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.25 01:03:33 39.3068 38.3418 5.9 -.- 2.0 -.- DURUKOY-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2024.06.25 01:00:21 35.4497 28.3845 25.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.25 00:29:01 37.4773 31.5523 12.6 -.- 1.4 -.- HUGLU-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
2024.06.25 00:09:08 37.2353 37.0065 8.9 -.- 1.0 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.06.25 00:06:12 38.9543 37.5717 1.5 -.- 1.0 -.- SOFULAR-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
AFAD 25 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-06-25 15:08:34 38.30722 37.74889 7.0 ML 2.2 Akçadağ (Malatya)
2024-06-25 15:08:01 38.22083 37.73722 7.12 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-25 14:58:46 39.04639 40.37056 5.81 ML 1.7 Merkez (Bingöl)
2024-06-25 14:48:42 39.59667 26.00917 14.26 ML 2.0 Ege Denizi - [11.77 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-25 14:32:58 40.40333 27.09361 7.4 ML 2.0 Biga (Çanakkale)
2024-06-25 14:22:13 38.22472 28.89361 7.0 ML 1.4 Buldan (Denizli)
2024-06-25 14:19:20 38.45056 39.17306 7.0 ML 2.1 Sivrice (Elazığ)
2024-06-25 13:27:41 38.85472 39.20972 6.42 ML 1.5 Keban Barajı - [03.52 km] Merkez (Elazığ)
2024-06-25 13:17:04 39.44194 29.03694 7.0 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2024-06-25 13:01:34 38.48861 39.76806 7.29 ML 1.5 Alacakaya (Elazığ)
2024-06-25 12:53:19 39.64222 29.49222 7.0 ML 1.6 Tavşanlı (Kütahya)
2024-06-25 12:34:55 40.86694 31.76722 14.5 ML 1.8 Merkez (Bolu)
2024-06-25 12:06:08 37.78778 35.35278 7.18 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri)
2024-06-25 12:03:51 38.47028 29.10306 7.0 ML 1.1 Eşme (Uşak)
2024-06-25 11:58:55 40.125 38.15444 16.63 ML 1.5 Suşehri (Sivas)
2024-06-25 11:21:05 38.86833 43.49389 6.95 ML 1.9 Tuşba (Van)
2024-06-25 11:16:05 38.35889 27.20417 7.65 ML 2.1 Buca (İzmir)
2024-06-25 11:12:47 37.65222 36.935 7.0 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-06-25 11:12:14 39.88667 28.845 7.0 ML 1.5 Orhaneli (Bursa)
2024-06-25 11:03:45 38.22722 37.87028 6.96 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-06-25 11:03:03 38.31972 37.73639 7.0 ML 2.3 Akçadağ (Malatya)
2024-06-25 10:55:29 37.89889 27.55194 7.14 ML 3.1 Germencik (Aydın)
2024-06-25 09:50:30 39.23139 27.48278 7.0 ML 1.6 Soma (Manisa)
2024-06-25 09:49:16 35.91278 27.90194 8.13 ML 1.8 Akdeniz - [81.94 km] Marmaris (Muğla)
2024-06-25 09:22:50 38.18889 38.18472 7.0 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-25 08:17:47 38.83833 37.43917 7.0 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-06-25 08:10:12 38.84861 43.49861 7.58 ML 2.1 Tuşba (Van)
2024-06-25 07:56:32 39.34917 27.50972 7.0 ML 1.1 Soma (Manisa)
2024-06-25 07:46:39 39.32639 27.53222 13.45 ML 1.7 Soma (Manisa)
2024-06-25 07:34:29 39.28472 27.54083 7.0 ML 1.3 Soma (Manisa)
2024-06-25 07:34:26 37.99389 36.62083 7.0 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-25 06:02:04 38.38417 37.45056 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-25 05:52:11 40.07083 36.03833 17.58 ML 2.1 Sulusaray (Tokat)
2024-06-25 05:44:51 39.23472 27.57417 6.96 ML 2.1 Soma (Manisa)
2024-06-25 05:40:15 39.32528 27.53667 5.03 ML 1.9 Soma (Manisa)
2024-06-25 05:20:15 38.01833 37.37417 7.0 ML 1.3 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-06-25 05:15:50 38.07222 37.71444 7.0 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-06-25 04:57:33 39.31028 27.5225 7.0 ML 1.8 Soma (Manisa)