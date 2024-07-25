Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.25 12:38:16 40.4802 29.2025 3.9 -.- 1.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.07.25 12:37:47 37.5740 29.2605 3.8 -.- 1.4 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2024.07.25 12:26:59 39.1543 27.5983 0.0 -.- 1.7 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.25 12:07:04 37.7453 36.6438 5.3 -.- 1.7 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.25 11:49:35 39.6867 26.3553 8.2 -.- 1.8 -.- CAKMAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.07.25 11:21:33 38.2993 38.7403 5.2 -.- 2.0 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2024.07.25 11:08:33 40.1068 36.0815 4.2 -.- 1.8 -.- DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT) İlksel
2024.07.25 10:57:48 40.3313 35.6745 12.7 -.- 2.0 -.- KUZALAN-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.07.25 10:09:11 37.6730 35.5843 14.8 -.- 1.6 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.07.25 10:03:13 39.1443 27.6233 0.0 -.- 1.9 -.- SARIKAYA-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.25 09:53:37 38.5107 43.1307 16.8 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2024.07.25 09:52:12 36.0598 36.1717 5.9 -.- 1.6 -.- CAYIR-(HATAY) İlksel
2024.07.25 09:49:56 40.6940 32.6452 4.8 -.- 3.0 3.1 IGCELER-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2024.07.25 09:28:30 37.0707 28.9672 5.0 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.07.25 08:44:35 40.4340 28.8938 2.8 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.07.25 07:53:03 34.8073 32.5945 19.7 -.- 2.5 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2024.07.25 07:47:43 38.2637 38.7125 23.6 -.- 1.6 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.07.25 07:39:02 38.1937 31.9637 6.3 -.- 1.3 -.- BULCUK-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.07.25 07:03:16 39.5058 25.9855 5.4 -.- 2.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.25 06:47:29 39.7398 26.5373 15.4 -.- 1.8 -.- AKPINAR-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2024.07.25 06:34:23 40.0348 36.0812 10.0 -.- 1.9 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.25 06:30:40 38.8862 26.6267 7.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.25 06:25:19 38.0682 36.6072 5.3 -.- 2.3 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.25 05:48:10 39.6988 26.5267 16.3 -.- 1.5 -.- DAGAHMETCE-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2024.07.25 05:34:22 37.2358 31.1257 118.2 -.- 3.6 3.4 ALTINKAYA-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2024.07.25 05:27:29 40.0803 36.0383 3.4 -.- 1.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.25 05:17:56 39.9937 39.9903 9.0 -.- 2.1 -.- KUCUKOTLUKBELI-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2024.07.25 05:00:03 38.5580 28.1782 4.9 -.- 1.4 -.- SULEYMANIYE-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.07.25 04:51:55 40.4787 29.1768 6.4 -.- 1.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.07.25 04:31:46 37.6712 31.7683 13.4 -.- 1.0 -.- AVDANCIK-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
2024.07.25 04:05:14 39.7205 26.4282 24.1 -.- 1.4 -.- YENIOBA-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.07.25 03:43:37 40.0490 36.1410 5.3 -.- 1.2 -.- CIKRIK-YESILYURT (TOKAT) İlksel
2024.07.25 03:38:18 40.0632 35.9265 13.3 -.- 1.5 -.- GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.07.25 03:36:24 40.0467 36.0613 9.7 -.- 1.6 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.25 03:30:50 40.2510 24.0992 10.8 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.25 03:10:40 38.0917 36.6320 8.6 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.25 03:06:37 37.8015 35.3782 9.7 -.- 1.6 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.07.25 03:02:42 38.1388 31.6413 9.0 -.- 1.3 -.- TEKKEKOY-DOGANHISAR (KONYA) İlksel
2024.07.25 02:29:40 38.4053 37.5490 9.6 -.- 2.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.25 02:13:08 37.8972 35.1140 5.4 -.- 1.7 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2024.07.25 02:09:42 40.0308 36.0995 5.2 -.- 1.7 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.25 02:00:43 39.6380 26.1370 16.0 -.- 1.2 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.07.25 01:59:12 39.6742 26.3545 22.7 -.- 1.4 -.- CAKMAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.07.25 00:18:49 39.0385 27.8592 8.2 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.07.25 00:10:18 38.5753 37.3028 6.7 -.- 1.6 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.25 00:07:18 38.5173 37.2400 6.7 -.- 2.0 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 25 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-25 10:09:10 37.77056 35.67417 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)
2024-07-25 09:49:56 40.68639 32.64444 7.0 ML 2.5 Kızılcahamam (Ankara)
2024-07-25 09:28:30 37.05 28.86694 7.0 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla)
2024-07-25 07:53:01 34.75167 32.32583 9.76 ML 2.3 Akdeniz
2024-07-25 07:47:44 38.27556 38.70306 8.14 ML 1.7 Battalgazi (Malatya)
2024-07-25 07:03:19 39.52417 26.16889 7.07 ML 2.2 Ayvacık (Çanakkale)
2024-07-25 06:47:32 39.6825 26.40111 8.28 ML 1.6 Ezine (Çanakkale)
2024-07-25 06:34:24 40.05889 36.05028 7.0 ML 1.9 Sulusaray (Tokat)
2024-07-25 06:30:40 38.92444 26.61389 6.96 ML 2.0 Ege Denizi - [17.61 km] Dikili (İzmir)
2024-07-25 06:25:19 38.04917 36.58083 11.18 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-25 05:48:13 39.68944 26.40528 7.0 ML 1.5 Ezine (Çanakkale)
2024-07-25 05:34:24 37.29139 31.12528 5.58 ML 3.4 Manavgat (Antalya)
2024-07-25 05:17:56 40.02028 39.96139 7.0 ML 1.8 Otlukbeli (Erzincan)
2024-07-25 05:13:36 38.46194 39.21833 7.07 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2024-07-25 04:51:55 40.45139 29.18444 7.0 ML 1.3 Gemlik (Bursa)
2024-07-25 04:05:17 39.70056 26.38361 7.0 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)
2024-07-25 03:10:41 38.06861 36.61889 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-25 03:06:38 37.79778 35.37583 7.0 ML 1.6 Yahyalı (Kayseri)
2024-07-25 03:02:43 38.13806 31.67333 8.75 ML 1.3 Doğanhisar (Konya)
2024-07-25 02:29:40 38.37139 37.51944 7.0 ML 2.0 Darende (Malatya)
2024-07-25 02:13:08 37.89389 35.14417 7.0 ML 1.6 Çamardı (Niğde)
2024-07-25 02:09:43 40.03528 36.02806 11.58 ML 1.7 Sulusaray (Tokat)
2024-07-25 02:00:46 39.75278 26.105 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - [03.60 km] Ezine (Çanakkale)
2024-07-25 01:59:15 39.68333 26.41778 7.0 ML 1.4 Ezine (Çanakkale)
2024-07-25 01:36:40 38.02333 27.29694 7.0 ML 1.3 Torbalı (İzmir)
2024-07-25 01:14:17 38.62639 39.55361 10.29 ML 1.6 Merkez (Elazığ)
2024-07-25 00:18:50 39.03417 27.88222 7.0 ML 2.1 Akhisar (Manisa)
2024-07-25 00:10:18 38.43694 37.31444 7.02 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-25 00:07:18 38.45389 37.31667 12.01 ML 2.1 Darende (Malatya)