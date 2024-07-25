  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.25 12:38:16  40.4802   29.2025        3.9      -.-  1.0  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2024.07.25 12:37:47  37.5740   29.2605        3.8      -.-  1.4  -.-   SERINHISAR (DENIZLI)                              İlksel

2024.07.25 12:26:59  39.1543   27.5983        0.0      -.-  1.7  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.07.25 12:07:04  37.7453   36.6438        5.3      -.-  1.7  -.-   SUCATI-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.07.25 11:49:35  39.6867   26.3553        8.2      -.-  1.8  -.-   CAKMAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE)                     İlksel

2024.07.25 11:21:33  38.2993   38.7403        5.2      -.-  2.0  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                                İlksel

2024.07.25 11:08:33  40.1068   36.0815        4.2      -.-  1.8  -.-   DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)                       İlksel

2024.07.25 10:57:48  40.3313   35.6745       12.7      -.-  2.0  -.-   KUZALAN-ZILE (TOKAT)                              İlksel

2024.07.25 10:09:11  37.6730   35.5843       14.8      -.-  1.6  -.-   ISIKKAYA-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.07.25 10:03:13  39.1443   27.6233        0.0      -.-  1.9  -.-   SARIKAYA-SOMA (MANISA)                            İlksel

2024.07.25 09:53:37  38.5107   43.1307       16.8      -.-  1.9  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2024.07.25 09:52:12  36.0598   36.1717        5.9      -.-  1.6  -.-   CAYIR-(HATAY)                                     İlksel

2024.07.25 09:49:56  40.6940   32.6452        4.8      -.-  3.0  3.1   IGCELER-KIZILCAHAMAM (ANKARA)                     İlksel

2024.07.25 09:28:30  37.0707   28.9672        5.0      -.-  1.8  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.07.25 08:44:35  40.4340   28.8938        2.8      -.-  1.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.07.25 07:53:03  34.8073   32.5945       19.7      -.-  2.5  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel

2024.07.25 07:47:43  38.2637   38.7125       23.6      -.-  1.6  -.-   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel

2024.07.25 07:39:02  38.1937   31.9637        6.3      -.-  1.3  -.-   BULCUK-ILGIN (KONYA)                              İlksel

2024.07.25 07:03:16  39.5058   25.9855        5.4      -.-  2.2  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2024.07.25 06:47:29  39.7398   26.5373       15.4      -.-  1.8  -.-   AKPINAR-BAYRAMIC (CANAKKALE)                      İlksel

2024.07.25 06:34:23  40.0348   36.0812       10.0      -.-  1.9  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.07.25 06:30:40  38.8862   26.6267        7.4      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.07.25 06:25:19  38.0682   36.6072        5.3      -.-  2.3  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.07.25 05:48:10  39.6988   26.5267       16.3      -.-  1.5  -.-   DAGAHMETCE-BAYRAMIC (CANAKKALE)                   İlksel

2024.07.25 05:34:22  37.2358   31.1257      118.2      -.-  3.6  3.4   ALTINKAYA-MANAVGAT (ANTALYA)                      İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.25 05:27:29  40.0803   36.0383        3.4      -.-  1.1  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.07.25 05:17:56  39.9937   39.9903        9.0      -.-  2.1  -.-   KUCUKOTLUKBELI-OTLUKBELI (ERZINCAN)               İlksel

2024.07.25 05:00:03  38.5580   28.1782        4.9      -.-  1.4  -.-   SULEYMANIYE-SALIHLI (MANISA)                      İlksel

2024.07.25 04:51:55  40.4787   29.1768        6.4      -.-  1.4  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2024.07.25 04:31:46  37.6712   31.7683       13.4      -.-  1.0  -.-   AVDANCIK-BEYSEHIR (KONYA)                         İlksel

2024.07.25 04:05:14  39.7205   26.4282       24.1      -.-  1.4  -.-   YENIOBA-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel

2024.07.25 03:43:37  40.0490   36.1410        5.3      -.-  1.2  -.-   CIKRIK-YESILYURT (TOKAT)                          İlksel

2024.07.25 03:38:18  40.0632   35.9265       13.3      -.-  1.5  -.-   GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT)                        İlksel

2024.07.25 03:36:24  40.0467   36.0613        9.7      -.-  1.6  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.07.25 03:30:50  40.2510   24.0992       10.8      -.-  1.7  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.25 03:10:40  38.0917   36.6320        8.6      -.-  1.7  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.07.25 03:06:37  37.8015   35.3782        9.7      -.-  1.6  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                       İlksel

2024.07.25 03:02:42  38.1388   31.6413        9.0      -.-  1.3  -.-   TEKKEKOY-DOGANHISAR (KONYA)                       İlksel

2024.07.25 02:29:40  38.4053   37.5490        9.6      -.-  2.0  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2024.07.25 02:13:08  37.8972   35.1140        5.4      -.-  1.7  -.-   PINARBASI-CAMARDI (NIGDE)                         İlksel

2024.07.25 02:09:42  40.0308   36.0995        5.2      -.-  1.7  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.07.25 02:00:43  39.6380   26.1370       16.0      -.-  1.2  -.-   KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel

2024.07.25 01:59:12  39.6742   26.3545       22.7      -.-  1.4  -.-   CAKMAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE)                     İlksel

2024.07.25 00:18:49  39.0385   27.8592        8.2      -.-  2.0  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2024.07.25 00:10:18  38.5753   37.3028        6.7      -.-  1.6  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.07.25 00:07:18  38.5173   37.2400        6.7      -.-  2.0  -.-   KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 25 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem Boylam          Derinlik(Km) Tip      Büyüklük       Yer     

2024-07-25 10:09:10          37.77056       35.67417       7.0      ML      1.5      Kozan (Adana)        

2024-07-25 09:49:56          40.68639       32.64444       7.0      ML      2.5      Kızılcahamam (Ankara)     

2024-07-25 09:28:30          37.05  28.86694       7.0      ML      1.6      Köyceğiz (Muğla)    

2024-07-25 07:53:01          34.75167       32.32583       9.76    ML      2.3      Akdeniz         

2024-07-25 07:47:44          38.27556       38.70306       8.14    ML      1.7      Battalgazi (Malatya)           

2024-07-25 07:03:19          39.52417       26.16889       7.07    ML      2.2      Ayvacık (Çanakkale)           

2024-07-25 06:47:32          39.6825         26.40111       8.28    ML      1.6      Ezine (Çanakkale)    

2024-07-25 06:34:24          40.05889       36.05028       7.0      ML      1.9      Sulusaray (Tokat)    

2024-07-25 06:30:40          38.92444       26.61389       6.96    ML      2.0      Ege Denizi - [17.61 km] Dikili (İzmir)           

2024-07-25 06:25:19          38.04917       36.58083       11.18  ML      2.3      Göksun (Kahramanmaraş)

2024-07-25 05:48:13          39.68944       26.40528       7.0      ML      1.5      Ezine (Çanakkale)    

2024-07-25 05:34:24          37.29139       31.12528       5.58    ML      3.4      Manavgat (Antalya)           

2024-07-25 05:17:56          40.02028       39.96139       7.0      ML      1.8      Otlukbeli (Erzincan)

2024-07-25 05:13:36          38.46194       39.21833       7.07    ML      1.0      Sivrice (Elazığ)         

2024-07-25 04:51:55          40.45139       29.18444       7.0      ML      1.3      Gemlik (Bursa)        

2024-07-25 04:05:17          39.70056       26.38361       7.0      ML      1.3      Ezine (Çanakkale)    

2024-07-25 03:10:41          38.06861       36.61889       7.0      ML      1.7      Göksun (Kahramanmaraş)

2024-07-25 03:06:38          37.79778       35.37583       7.0      ML      1.6      Yahyalı (Kayseri)     

2024-07-25 03:02:43          38.13806       31.67333       8.75    ML      1.3      Doğanhisar (Konya)

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-25 02:29:40          38.37139       37.51944       7.0      ML      2.0      Darende (Malatya)  

2024-07-25 02:13:08          37.89389       35.14417       7.0      ML      1.6      Çamardı (Niğde)     

2024-07-25 02:09:43          40.03528       36.02806       11.58  ML      1.7      Sulusaray (Tokat)    

2024-07-25 02:00:46          39.75278       26.105           7.0      ML      1.3      Ege Denizi - [03.60 km] Ezine (Çanakkale)  

2024-07-25 01:59:15          39.68333       26.41778       7.0      ML      1.4      Ezine (Çanakkale)    

2024-07-25 01:36:40          38.02333       27.29694       7.0      ML      1.3      Torbalı (İzmir)         

2024-07-25 01:14:17          38.62639       39.55361       10.29  ML      1.6      Merkez (Elazığ)        

2024-07-25 00:18:50          39.03417       27.88222       7.0      ML      2.1      Akhisar (Manisa)     

2024-07-25 00:10:18          38.43694       37.31444       7.02    ML      1.6      Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-07-25 00:07:18          38.45389       37.31667       12.01  ML      2.1      Darende (Malatya)

4 | 5