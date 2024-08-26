Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.26 12:51:03 39.5740 29.4505 0.0 -.- 1.5 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.08.26 12:43:53 38.2640 37.6808 16.8 -.- 2.0 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.26 12:35:40 40.4617 29.2040 0.0 -.- 0.8 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.08.26 12:30:57 38.6253 39.6400 9.8 -.- 2.1 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG) İlksel
2024.08.26 11:00:35 39.1785 27.5980 0.0 -.- 1.4 -.- SOMA (MANISA) İlksel
2024.08.26 10:14:05 38.3187 34.0933 4.1 -.- 1.2 -.- SAGLIK-(AKSARAY) İlksel
2024.08.26 08:34:55 38.0285 37.5957 19.4 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.08.26 08:13:12 36.5505 36.2683 1.5 -.- 1.4 -.- KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.08.26 07:49:15 38.2973 37.8147 5.4 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.26 07:39:02 37.8948 26.7682 2.3 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.26 05:33:25 38.8512 27.8322 7.8 -.- 2.3 -.- MORALILAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.08.26 04:59:58 39.8952 39.6908 7.7 -.- 2.4 -.- GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.08.26 04:21:44 39.7547 41.7560 20.4 -.- 1.6 -.- EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2024.08.26 04:12:54 40.0487 36.0118 5.0 -.- 1.6 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.08.26 03:53:30 38.0838 37.3900 14.3 -.- 1.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.26 03:01:58 40.2755 24.0925 13.3 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.26 02:30:46 38.3508 37.8645 8.4 -.- 1.5 -.- BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.26 02:24:57 34.6998 33.8747 25.4 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ İlksel
2024.08.26 00:22:16 38.9673 43.5662 23.2 -.- 1.6 -.- UNSELI-MURADIYE (VAN) İlksel
2024.08.26 00:10:07 37.9670 37.3293 6.6 -.- 1.3 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.26 00:07:30 38.2868 37.7865 2.0 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.26 00:04:15 37.8712 26.7410 6.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
AFAD 26 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-26 10:59:27 38.13722 37.95028 6.99 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-26 10:02:14 39.14861 29.75639 6.99 ML 1.4 Aslanapa (Kütahya)
2024-08-26 08:42:29 39.51917 37.87111 7.01 ML 1.1 Divriği (Sivas)
2024-08-26 08:35:02 38.4025 37.23806 17.37 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-26 07:49:15 38.27 37.78472 9.95 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-08-26 07:39:02 37.89972 26.77 6.49 ML 2.9 Ege Denizi - [22.42 km] Seferihisar (İzmir)
2024-08-26 07:29:19 38.14778 38.53556 6.86 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2024-08-26 07:28:43 37.90028 26.77472 6.9 ML 1.4 Ege Denizi - [22.21 km] Seferihisar (İzmir)
2024-08-26 07:19:08 40.49778 35.52333 6.96 ML 1.6 Göynücek (Amasya)
2024-08-26 06:20:04 38.0675 36.55111 6.95 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-26 05:45:12 40.09056 35.95389 8.39 ML 1.2 Kadışehri (Yozgat)
2024-08-26 05:33:24 38.86611 27.81639 6.96 ML 2.0 Akhisar (Manisa)
2024-08-26 05:13:14 36.06917 32.03778 66.77 ML 1.8 Akdeniz - [31.17 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-08-26 05:04:57 37.18306 36.92306 7.09 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)
2024-08-26 04:59:57 39.87778 39.65722 14.09 ML 2.1 Kelkit (Gümüşhane)
2024-08-26 04:21:45 39.72667 41.71556 7.16 ML 1.6 Tekman (Erzurum)
2024-08-26 04:12:54 40.07444 35.93667 17.56 ML 1.6 Kadışehri (Yozgat)
2024-08-26 04:07:01 38.72306 38.68028 7.0 ML 1.0 Keban (Elazığ)
2024-08-26 04:01:32 38.24417 38.1675 6.99 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-26 03:53:30 38.06722 37.40944 7.0 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-08-26 03:01:59 40.44056 24.30028 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2024-08-26 02:24:57 34.77056 33.91583 39.27 ML 3.0 Akdeniz
2024-08-26 00:22:15 39.03778 43.40111 7.0 ML 1.7 Erciş (Van)
2024-08-26 00:10:11 37.94972 37.54139 7.0 ML 1.3 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-08-26 00:07:32 38.16611 37.80528 6.56 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-26 00:04:15 37.91722 26.77083 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [20.61 km] Seferihisar (İzmir)