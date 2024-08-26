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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.26 12:51:03  39.5740   29.4505        0.0      -.-  1.5  -.-   KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.08.26 12:43:53  38.2640   37.6808       16.8      -.-  2.0  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.08.26 12:35:40  40.4617   29.2040        0.0      -.-  0.8  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2024.08.26 12:30:57  38.6253   39.6400        9.8      -.-  2.1  -.-   KONAKALMAZ-(ELAZIG)                               İlksel

2024.08.26 11:00:35  39.1785   27.5980        0.0      -.-  1.4  -.-   SOMA (MANISA)                                     İlksel

2024.08.26 10:14:05  38.3187   34.0933        4.1      -.-  1.2  -.-   SAGLIK-(AKSARAY)                                  İlksel

2024.08.26 08:34:55  38.0285   37.5957       19.4      -.-  1.8  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.08.26 08:13:12  36.5505   36.2683        1.5      -.-  1.4  -.-   KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY)                   İlksel

2024.08.26 07:49:15  38.2973   37.8147        5.4      -.-  1.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.08.26 07:39:02  37.8948   26.7682        2.3      -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.26 05:33:25  38.8512   27.8322        7.8      -.-  2.3  -.-   MORALILAR-AKHISAR (MANISA)                        İlksel

2024.08.26 04:59:58  39.8952   39.6908        7.7      -.-  2.4  -.-   GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE)                        İlksel

2024.08.26 04:21:44  39.7547   41.7560       20.4      -.-  1.6  -.-   EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM)                        İlksel

2024.08.26 04:12:54  40.0487   36.0118        5.0      -.-  1.6  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel

2024.08.26 03:53:30  38.0838   37.3900       14.3      -.-  1.4  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.08.26 03:01:58  40.2755   24.0925       13.3      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.26 02:30:46  38.3508   37.8645        8.4      -.-  1.5  -.-   BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                     İlksel

2024.08.26 02:24:57  34.6998   33.8747       25.4      -.-  3.3  3.2   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.26 00:22:16  38.9673   43.5662       23.2      -.-  1.6  -.-   UNSELI-MURADIYE (VAN)                             İlksel

2024.08.26 00:10:07  37.9670   37.3293        6.6      -.-  1.3  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.08.26 00:07:30  38.2868   37.7865        2.0      -.-  1.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.08.26 00:04:15  37.8712   26.7410        6.9      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 26 Ağustos son depremler listesi

Tarih     Saat    Enlem      Boylam    Derinlik(Km)    Tip   Büyüklük Yer

2024-08-26 10:59:27      38.13722 37.95028 6.99 ML   1.3   Doğanşehir (Malatya)

2024-08-26 10:02:14      39.14861 29.75639 6.99 ML   1.4   Aslanapa (Kütahya)       

2024-08-26 08:42:29      39.51917 37.87111 7.01 ML   1.1   Divriği (Sivas) 

2024-08-26 08:35:02      38.4025   37.23806 17.37       ML   1.4   Elbistan (Kahramanmaraş)   

2024-08-26 07:49:15      38.27       37.78472 9.95 ML   1.5   Akçadağ (Malatya)       

2024-08-26 07:39:02      37.89972 26.77       6.49 ML   2.9   Ege Denizi - [22.42 km] Seferihisar (İzmir)   

2024-08-26 07:29:19      38.14778 38.53556 6.86 ML   1.3   Sincik (Adıyaman)       

2024-08-26 07:28:43      37.90028 26.77472 6.9   ML   1.4   Ege Denizi - [22.21 km] Seferihisar (İzmir)   

2024-08-26 07:19:08      40.49778 35.52333 6.96 ML   1.6   Göynücek (Amasya)

2024-08-26 06:20:04      38.0675   36.55111 6.95 ML   1.4   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-08-26 05:45:12      40.09056 35.95389 8.39 ML   1.2   Kadışehri (Yozgat)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-26 05:33:24      38.86611 27.81639 6.96 ML   2.0   Akhisar (Manisa)       

2024-08-26 05:13:14      36.06917 32.03778 66.77       ML   1.8   Akdeniz - [31.17 km] Gazipaşa (Antalya)      

2024-08-26 05:04:57      37.18306 36.92306 7.09 ML   1.3   Nurdağı (Gaziantep)    

2024-08-26 04:59:57      39.87778 39.65722 14.09       ML   2.1   Kelkit (Gümüşhane)  

2024-08-26 04:21:45      39.72667 41.71556 7.16 ML   1.6   Tekman (Erzurum)       

2024-08-26 04:12:54      40.07444 35.93667 17.56       ML   1.6   Kadışehri (Yozgat)  

2024-08-26 04:07:01      38.72306 38.68028 7.0   ML   1.0   Keban (Elazığ)

2024-08-26 04:01:32      38.24417 38.1675   6.99 ML   1.2   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-08-26 03:53:30      38.06722 37.40944 7.0   ML   1.5   Nurhak (Kahramanmaraş)   

2024-08-26 03:01:59      40.44056 24.30028 7.0   ML   2.1   Ege Denizi      

2024-08-26 02:24:57      34.77056 33.91583 39.27       ML   3.0   Akdeniz  

2024-08-26 00:22:15      39.03778 43.40111 7.0   ML   1.7   Erciş (Van)      

2024-08-26 00:10:11      37.94972 37.54139 7.0   ML   1.3   Nurhak (Kahramanmaraş)   

2024-08-26 00:07:32      38.16611 37.80528 6.56 ML   1.4   Doğanşehir (Malatya)

2024-08-26 00:04:15      37.91722 26.77083 7.0   ML   1.4   Ege Denizi - [20.61 km] Seferihisar (İzmir)

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