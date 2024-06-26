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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Haziran tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Haziran son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.06.26 13:27:01  37.6488   35.5363       14.1      -.-  2.0  -.-   KOPRUCUK-ALADAG (ADANA)                           İlksel

2024.06.26 13:06:12  38.8393   26.8258        6.7      -.-  2.3  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.06.26 12:25:40  38.8715   44.9048        4.6      -.-  2.7  -.-   IRAN                                              İlksel

2024.06.26 11:56:15  40.8082   31.8407        9.7      -.-  2.3  -.-   KARAMANLAR-(BOLU)                                 İlksel

2024.06.26 11:34:40  40.1015   35.9262        5.1      -.-  2.0  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2024.06.26 11:12:59  36.9298   27.6243        6.0      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.06.26 11:08:20  36.2060   35.9150        9.2      -.-  1.7  -.-   CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)                       İlksel

2024.06.26 10:02:54  38.2487   37.6562        7.3      -.-  2.5  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.06.26 09:29:49  37.8553   27.3613        9.6      -.-  1.5  -.-   YENIKOY-KUSADASI (AYDIN)                          İlksel

2024.06.26 09:13:34  37.3012   37.0637        3.5      -.-  2.8  -.-   ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.06.26 08:47:33  39.3025   27.5372       15.9      -.-  1.5  -.-   VAKIFLI-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.06.26 07:42:50  39.2483   40.8830        4.1      -.-  4.0  4.0   KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)                          İlksel

2024.06.26 07:03:55  38.1392   35.4008       23.3      -.-  1.8  -.-   AGCASAR-YAHYALI (KAYSERI)                         İlksel

2024.06.26 07:02:45  40.7823   31.6747        5.5      -.-  2.9  -.-   MUSLUKLAR-(BOLU)                                  İlksel

2024.06.26 06:51:20  36.9037   27.6203       12.5      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.06.26 06:06:24  38.6528   39.3173        6.0      -.-  1.6  -.-   YURTBASI-(ELAZIG)                                 İlksel

2024.06.26 06:04:37  42.5005   43.2873        5.0      -.-  3.3  3.3   GURCISTAN                                         İlksel

2024.06.26 05:43:03  37.0845   36.5152       20.4      -.-  1.8  -.-   KARAYIGIT-HASANBEYLI (OSMANIYE)                   İlksel

2024.06.26 05:40:23  40.0722   28.8173       14.6      -.-  2.6  -.-   BASKOY-ORHANELI (BURSA)                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.06.26 05:33:20  40.0125   24.3308       24.6      -.-  3.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.06.26 05:28:40  36.2552   36.0377        7.8      -.-  3.0  3.0   YAYLACIK-(HATAY)                                  İlksel

2024.06.26 05:20:27  37.3347   36.8347        9.8      -.-  1.3  -.-   CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.06.26 05:14:57  38.4193   37.1728        8.1      -.-  1.6  -.-   OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.06.26 04:46:29  38.5012   37.3160        9.9      -.-  1.2  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.06.26 04:45:03  38.4647   37.5205        4.4      -.-  2.0  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

2024.06.26 03:59:20  38.3747   37.5000        6.1      -.-  2.2  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.06.26 03:58:22  38.3752   37.7733        8.1      -.-  1.9  -.-   DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.06.26 03:57:34  40.6803   36.8570       24.3      -.-  1.5  -.-   SERENLI-NIKSAR (TOKAT)                            İlksel

2024.06.26 03:42:17  40.3668   27.0270       17.8      -.-  1.2  -.-   AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.06.26 02:52:59  39.1992   41.5953        6.8      -.-  1.8  -.-   AGACKORUR-VARTO (MUS)                             İlksel

2024.06.26 02:29:20  40.3622   27.1102       16.4      -.-  3.0  -.-   ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE)                      İlksel

2024.06.26 02:13:58  35.6723   31.7543        8.9      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.26 01:57:26  39.7705   26.4817       24.5      -.-  1.9  -.-   TURKMENLI-BAYRAMIC (CANAKKALE)                    İlksel

2024.06.26 01:34:29  39.8833   40.0838       25.2      -.-  1.8  -.-   YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN)                        İlksel

2024.06.26 01:16:52  40.9463   31.7395       22.2      -.-  1.4  -.-   YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)                         İlksel

2024.06.26 01:12:19  38.6168   36.2723       17.2      -.-  1.1  -.-   BUYUKKARAMANLI-PINARBASI (KAYSERI)                İlksel

2024.06.26 01:09:02  40.9273   34.3902       14.0      -.-  1.7  -.-   DERESEKI-ISKILIP (CORUM)                          İlksel

2024.06.26 00:54:54  38.1762   38.0338       11.9      -.-  1.3  -.-   GOZENE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.06.26 00:51:47  35.8802   28.5753       11.1      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.26 00:46:32  37.3043   30.5678        1.7      -.-  2.4  -.-   GUNDOGDU-BUCAK (BURDUR)                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 26 Haziran son depremler listesi

Tarih     Saat        Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-06-26 13:06:13       38.8525                26.83722              8.5          ML         1.8          Ege Denizi - [11.32 km] Dikili (İzmir)       

2024-06-26 11:56:15       40.82     31.83944              9.5          ML         1.9          Merkez (Bolu) 

2024-06-26 11:34:39       40.05694              35.98778              17.5       ML         2.0          Sulusaray (Tokat)           

2024-06-26 10:02:52       38.28583              37.7675                7.03       ML         2.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-06-26 09:29:49       37.90528              27.25306              7.0          ML         1.5          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.64 km] Kuşadası (Aydın)            

2024-06-26 09:15:57       37.37722              37.01583              7.02       ML         1.0          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-06-26 09:13:34       37.37833              37.01444              4.74       ML         2.8          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-06-26 08:47:34       39.28417              27.53639              6.88       ML         1.4          Soma (Manisa)

2024-06-26 07:42:50       39.24278              40.89361              11.12     MW       4.0          Karlıova (Bingöl)             

2024-06-26 07:04:01       37.87778              35.1725                7.0          ML         1.8          Çamardı (Niğde)             

2024-06-26 07:02:46       40.78472              31.67222              7.0          ML         2.8          Merkez (Bolu) 

2024-06-26 06:51:21       36.90944              27.65778              7.0          ML         1.5          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.77 km] Bodrum (Muğla)             

2024-06-26 06:06:28       38.45944              39.24056              7.95       ML         1.6          Sivrice (Elazığ)  

2024-06-26 06:04:38       42.41056              43.375   6.67       ML         3.2          Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [102.99 km] Posof (Ardahan)          

2024-06-26 05:40:24       40.05806              28.8125                5.26       ML         2.4          Orhaneli (Bursa)             

2024-06-26 05:39:33       38.30056              38.23528              7.0          ML         1.6          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-06-26 05:28:42       36.335   36.05139              7.0          ML         3.2          Belen (Hatay)   

2024-06-26 05:20:29       37.41667              36.77472              7.0          ML         1.5          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-06-26 05:15:01       38.40639              37.49639              7.02       ML         1.5          Darende (Malatya)        

2024-06-26 04:46:30       38.37806              37.4675                10.48     ML         1.3          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-06-26 04:45:03       38.42139              37.49833              7.0          ML         2.0          Darende (Malatya)        

2024-06-26 03:59:20       38.35528              37.44222              7.0          ML         2.4          Elbistan (Kahramanmaraş)

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