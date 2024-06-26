Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Haziran 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Haziran tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.06.26 13:27:01 37.6488 35.5363 14.1 -.- 2.0 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.06.26 13:06:12 38.8393 26.8258 6.7 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.26 12:25:40 38.8715 44.9048 4.6 -.- 2.7 -.- IRAN İlksel
2024.06.26 11:56:15 40.8082 31.8407 9.7 -.- 2.3 -.- KARAMANLAR-(BOLU) İlksel
2024.06.26 11:34:40 40.1015 35.9262 5.1 -.- 2.0 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.06.26 11:12:59 36.9298 27.6243 6.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.26 11:08:20 36.2060 35.9150 9.2 -.- 1.7 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.06.26 10:02:54 38.2487 37.6562 7.3 -.- 2.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.26 09:29:49 37.8553 27.3613 9.6 -.- 1.5 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2024.06.26 09:13:34 37.3012 37.0637 3.5 -.- 2.8 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.26 08:47:33 39.3025 27.5372 15.9 -.- 1.5 -.- VAKIFLI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.26 07:42:50 39.2483 40.8830 4.1 -.- 4.0 4.0 KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.06.26 07:03:55 38.1392 35.4008 23.3 -.- 1.8 -.- AGCASAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.06.26 07:02:45 40.7823 31.6747 5.5 -.- 2.9 -.- MUSLUKLAR-(BOLU) İlksel
2024.06.26 06:51:20 36.9037 27.6203 12.5 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.26 06:06:24 38.6528 39.3173 6.0 -.- 1.6 -.- YURTBASI-(ELAZIG) İlksel
2024.06.26 06:04:37 42.5005 43.2873 5.0 -.- 3.3 3.3 GURCISTAN İlksel
2024.06.26 05:43:03 37.0845 36.5152 20.4 -.- 1.8 -.- KARAYIGIT-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2024.06.26 05:40:23 40.0722 28.8173 14.6 -.- 2.6 -.- BASKOY-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.06.26 05:33:20 40.0125 24.3308 24.6 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.06.26 05:28:40 36.2552 36.0377 7.8 -.- 3.0 3.0 YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2024.06.26 05:20:27 37.3347 36.8347 9.8 -.- 1.3 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.26 05:14:57 38.4193 37.1728 8.1 -.- 1.6 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.26 04:46:29 38.5012 37.3160 9.9 -.- 1.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.26 04:45:03 38.4647 37.5205 4.4 -.- 2.0 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.26 03:59:20 38.3747 37.5000 6.1 -.- 2.2 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.26 03:58:22 38.3752 37.7733 8.1 -.- 1.9 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.26 03:57:34 40.6803 36.8570 24.3 -.- 1.5 -.- SERENLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2024.06.26 03:42:17 40.3668 27.0270 17.8 -.- 1.2 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.06.26 02:52:59 39.1992 41.5953 6.8 -.- 1.8 -.- AGACKORUR-VARTO (MUS) İlksel
2024.06.26 02:29:20 40.3622 27.1102 16.4 -.- 3.0 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.06.26 02:13:58 35.6723 31.7543 8.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.26 01:57:26 39.7705 26.4817 24.5 -.- 1.9 -.- TURKMENLI-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2024.06.26 01:34:29 39.8833 40.0838 25.2 -.- 1.8 -.- YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2024.06.26 01:16:52 40.9463 31.7395 22.2 -.- 1.4 -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2024.06.26 01:12:19 38.6168 36.2723 17.2 -.- 1.1 -.- BUYUKKARAMANLI-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2024.06.26 01:09:02 40.9273 34.3902 14.0 -.- 1.7 -.- DERESEKI-ISKILIP (CORUM) İlksel
2024.06.26 00:54:54 38.1762 38.0338 11.9 -.- 1.3 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.06.26 00:51:47 35.8802 28.5753 11.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.26 00:46:32 37.3043 30.5678 1.7 -.- 2.4 -.- GUNDOGDU-BUCAK (BURDUR) İlksel
AFAD 26 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-06-26 13:06:13 38.8525 26.83722 8.5 ML 1.8 Ege Denizi - [11.32 km] Dikili (İzmir)
2024-06-26 11:56:15 40.82 31.83944 9.5 ML 1.9 Merkez (Bolu)
2024-06-26 11:34:39 40.05694 35.98778 17.5 ML 2.0 Sulusaray (Tokat)
2024-06-26 10:02:52 38.28583 37.7675 7.03 ML 2.3 Akçadağ (Malatya)
2024-06-26 09:29:49 37.90528 27.25306 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.64 km] Kuşadası (Aydın)
2024-06-26 09:15:57 37.37722 37.01583 7.02 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-26 09:13:34 37.37833 37.01444 4.74 ML 2.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-26 08:47:34 39.28417 27.53639 6.88 ML 1.4 Soma (Manisa)
2024-06-26 07:42:50 39.24278 40.89361 11.12 MW 4.0 Karlıova (Bingöl)
2024-06-26 07:04:01 37.87778 35.1725 7.0 ML 1.8 Çamardı (Niğde)
2024-06-26 07:02:46 40.78472 31.67222 7.0 ML 2.8 Merkez (Bolu)
2024-06-26 06:51:21 36.90944 27.65778 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.77 km] Bodrum (Muğla)
2024-06-26 06:06:28 38.45944 39.24056 7.95 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)
2024-06-26 06:04:38 42.41056 43.375 6.67 ML 3.2 Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [102.99 km] Posof (Ardahan)
2024-06-26 05:40:24 40.05806 28.8125 5.26 ML 2.4 Orhaneli (Bursa)
2024-06-26 05:39:33 38.30056 38.23528 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-26 05:28:42 36.335 36.05139 7.0 ML 3.2 Belen (Hatay)
2024-06-26 05:20:29 37.41667 36.77472 7.0 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-26 05:15:01 38.40639 37.49639 7.02 ML 1.5 Darende (Malatya)
2024-06-26 04:46:30 38.37806 37.4675 10.48 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-26 04:45:03 38.42139 37.49833 7.0 ML 2.0 Darende (Malatya)
2024-06-26 03:59:20 38.35528 37.44222 7.0 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)