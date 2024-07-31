Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 31 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 31 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.31 16:03:45 36.1950 29.8000 5.0 -.- 1.7 -.- SAHILKILINCLI-KAS (ANTALYA) İlksel
2024.07.31 15:53:07 38.3922 40.9533 0.0 -.- 1.6 -.- CUKURCA-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2024.07.31 15:47:40 39.3942 39.0385 16.7 -.- 2.3 -.- ZIYARET-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.07.31 14:37:30 36.9590 28.6687 6.6 -.- 2.0 -.- KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.07.31 14:13:19 37.8130 29.3183 15.0 -.- 1.6 -.- KOCABAS-HONAZ (DENIZLI) REVIZE01 (2024.07.31 14:13:27)
2024.07.31 13:57:12 39.9893 36.0715 4.1 -.- 1.3 -.- SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.31 13:45:51 37.3072 37.0320 5.2 -.- 2.1 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.31 13:39:35 39.4013 39.1022 4.3 -.- 2.0 -.- KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.07.31 13:24:53 39.4068 39.0810 12.2 -.- 1.8 -.- KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.07.31 13:24:47 39.0425 43.6013 13.7 -.- 2.3 -.- TOPRAKLI-ERCIS (VAN) REVIZE01 (2024.07.31 13:24:53)
2024.07.31 13:22:55 37.9993 36.4047 12.0 -.- 1.6 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.31 13:16:39 38.4355 37.5515 14.1 -.- 1.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.31 13:13:11 40.6640 27.4348 6.5 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.07.31 13:11:44 39.9383 39.6998 6.6 -.- 2.4 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.07.31 12:56:51 39.4195 39.1312 12.2 -.- 1.9 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.07.31 12:53:05 39.4298 39.1330 13.5 -.- 1.9 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.07.31 12:52:46 39.6693 29.4142 0.0 -.- 1.7 -.- BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.07.31 12:43:33 39.8697 28.8350 0.0 -.- 1.7 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.07.31 12:40:35 38.1045 38.4145 3.0 -.- 1.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.07.31 12:31:14 39.6353 29.4057 0.0 -.- 1.6 -.- KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.07.31 12:28:48 39.4308 39.1340 18.3 -.- 1.9 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.07.31 12:22:25 39.4100 39.1117 10.9 -.- 2.5 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.07.31 12:19:23 39.4113 39.1042 11.5 -.- 1.7 -.- KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.07.31 12:09:04 39.4008 39.0867 14.2 -.- 1.9 -.- KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.07.31 11:59:08 39.2910 27.7525 0.0 -.- 2.1 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.31 11:56:22 39.6198 29.3817 0.0 -.- 1.5 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.07.31 11:31:00 39.4065 39.1060 13.4 -.- 2.0 -.- KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.07.31 11:24:30 39.4167 39.1247 8.2 -.- 2.6 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.07.31 11:23:54 39.4018 39.1055 11.7 -.- 1.9 -.- KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) REVIZE01 (2024.07.31 11:23:54)
2024.07.31 09:16:37 37.9128 42.0827 8.5 -.- 2.9 -.- MEYDANDERE-(SIIRT) İlksel
2024.07.31 08:28:10 37.9230 36.2648 9.4 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.31 07:37:41 37.3075 37.0510 4.5 -.- 1.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.31 07:22:10 37.9845 36.2378 12.2 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.31 07:18:16 39.4040 39.1160 8.0 -.- 1.9 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.07.31 07:10:58 38.3175 38.2433 3.9 -.- 3.9 4.0 BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.31 07:07:10 37.9088 27.1248 7.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.31 07:02:59 41.7637 25.4023 10.7 -.- 1.8 -.- BULGARISTAN İlksel
2024.07.31 06:55:54 39.4367 39.1557 19.9 -.- 2.2 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.07.31 06:50:33 39.3937 39.0638 9.2 -.- 1.7 -.- YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.07.31 05:44:22 40.1745 31.7102 7.3 -.- 2.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.07.31 05:44:07 39.3965 39.0868 5.0 -.- 2.2 -.- KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.07.31 05:33:06 39.4062 39.0740 7.9 -.- 2.0 -.- KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.07.31 05:16:17 38.3027 37.8333 5.4 -.- 1.7 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.31 05:04:38 40.2020 31.7787 3.2 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.07.31 05:03:54 37.0853 30.3568 5.1 -.- 1.3 -.- KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.07.31 05:02:21 37.1348 30.3928 5.0 -.- 1.5 -.- KOSELER-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.07.31 04:59:01 35.3623 27.1098 10.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.31 04:02:22 40.5955 28.9718 4.6 -.- 1.6 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.07.31 03:40:48 37.9980 37.5792 18.9 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.31 02:53:38 38.4052 25.5087 9.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.07.31 01:57:17 36.2993 27.1545 7.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.07.31 01:34:26 37.8948 29.2493 7.7 -.- 1.8 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2024.07.31 01:32:21 40.6093 28.7882 7.9 -.- 1.9 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.07.31 01:04:27 38.1887 38.6273 5.5 -.- 2.6 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.07.31 00:29:39 37.7435 26.9483 16.7 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
AFAD 31 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-31 16:03:43 36.11111 29.80972 20.7 ML 1.8 Akdeniz - [09.87 km] Kaş (Antalya)
2024-07-31 15:47:40 39.41 39.095 16.0 ML 2.3 Ovacık (Tunceli)
2024-07-31 15:26:47 37.98861 37.77417 10.4 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-31 14:37:30 36.93917 28.69333 7.0 ML 1.9 Köyceğiz Gölü - [02.75 km] Köyceğiz (Muğla)
2024-07-31 14:13:28 37.13722 43.40944 6.21 ML 2.7 Amedi, Duhok (Irak) - [16.38 km] Çukurca (Hakkari)
2024-07-31 14:13:20 37.81861 29.27917 7.0 ML 1.4 Honaz (Denizli)
2024-07-31 13:50:14 37.36861 36.99806 6.91 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-31 13:45:52 37.29 37.01944 7.0 ML 2.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-07-31 13:39:35 39.40667 39.09611 7.0 ML 1.9 Ovacık (Tunceli)
2024-07-31 13:22:55 38.00972 36.37333 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-31 13:16:36 38.35528 37.51056 6.09 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-31 13:13:11 40.65889 27.41139 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi - [10.25 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-07-31 13:11:44 39.91889 39.69417 11.64 ML 2.0 Kelkit (Gümüşhane)
2024-07-31 12:56:48 39.42917 39.14722 27.8 ML 1.5 Ovacık (Tunceli)
2024-07-31 12:53:04 39.42111 39.11417 13.3 ML 1.5 Ovacık (Tunceli)
2024-07-31 12:43:16 38.17639 38.06861 16.5 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-31 12:40:37 38.10583 38.48389 13.4 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
2024-07-31 12:36:45 38.0375 38.14389 25.9 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-31 12:22:25 39.39639 39.10306 5.7 ML 2.6 Ovacık (Tunceli)
2024-07-31 12:19:19 39.3775 39.14944 40.4 ML 1.6 Ovacık (Tunceli)
2024-07-31 11:59:08 39.24667 27.71944 6.78 ML 2.0 Soma (Manisa)
2024-07-31 11:56:20 39.67056 29.3925 23.8 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-31 11:30:59 39.40194 39.10556 9.9 ML 2.0 Ovacık (Tunceli)
2024-07-31 11:24:29 39.41056 39.11056 10.1 ML 2.5 Ovacık (Tunceli)
2024-07-31 10:35:36 40.69222 32.29306 7.0 ML 1.2 Gerede (Bolu)
2024-07-31 09:16:37 37.89861 42.08528 12.55 ML 2.6 Merkez (Siirt)
2024-07-31 08:28:12 37.86583 36.14833 7.0 ML 2.6 Saimbeyli (Adana)
2024-07-31 07:37:42 37.30167 37.02083 7.02 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-31 07:22:12 37.92 36.18639 8.49 ML 2.2 Saimbeyli (Adana)
2024-07-31 07:18:17 39.41 39.10889 7.01 ML 1.9 Ovacık (Tunceli)
2024-07-31 07:10:59 38.32417 38.24194 8.23 ML 3.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-31 07:07:11 37.91056 27.11667 7.65 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.72 km] Menderes (İzmir)
2024-07-31 06:55:55 39.41444 39.08917 7.0 ML 1.4 Ovacık (Tunceli)
2024-07-31 06:50:34 39.40444 39.08194 7.03 ML 1.4 Ovacık (Tunceli)
2024-07-31 05:44:24 40.20528 31.75167 7.0 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2024-07-31 05:44:07 39.41194 39.11417 7.0 ML 2.0 Ovacık (Tunceli)
2024-07-31 05:33:07 39.41472 39.10167 7.0 ML 1.9 Ovacık (Tunceli)
2024-07-31 05:16:18 38.27333 37.81333 6.13 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)
2024-07-31 05:06:29 36.41694 36.26889 6.83 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay)
2024-07-31 05:02:06 38.37111 37.53306 7.0 ML 0.8 Darende (Malatya)
2024-07-31 04:49:47 37.38056 36.83806 7.23 ML 0.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-31 04:02:23 40.58278 29.05028 7.08 ML 1.3 Çınarcık (Yalova)
2024-07-31 03:40:51 37.94861 37.69306 6.99 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-31 02:53:42 38.39778 25.7225 6.64 ML 2.2 Ege Denizi - [48.18 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-31 01:57:17 36.21444 27.14167 6.99 ML 2.0 Ege Denizi - [59.89 km] Datça (Muğla)
2024-07-31 01:34:27 37.90278 29.29389 5.14 ML 1.5 Çal (Denizli)
2024-07-31 01:32:21 40.60278 28.79361 7.02 ML 1.7 Marmara Denizi - [07.05 km] Armutlu (Yalova)
2024-07-31 01:04:27 38.19722 38.59222 12.66 ML 2.6 Battalgazi (Malatya)
2024-07-31 00:29:40 37.81917 26.98028 7.09 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [23.21 km] Kuşadası (Aydın)