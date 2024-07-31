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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 31 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 31 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.31 16:03:45  36.1950   29.8000        5.0      -.-  1.7  -.-   SAHILKILINCLI-KAS (ANTALYA)                       İlksel

2024.07.31 15:53:07  38.3922   40.9533        0.0      -.-  1.6  -.-   CUKURCA-KULP (DIYARBAKIR)                         İlksel

2024.07.31 15:47:40  39.3942   39.0385       16.7      -.-  2.3  -.-   ZIYARET-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel

2024.07.31 14:37:30  36.9590   28.6687        6.6      -.-  2.0  -.-   KOYCEGIZ (MUGLA)                                  İlksel

2024.07.31 14:13:19  37.8130   29.3183       15.0      -.-  1.6  -.-   KOCABAS-HONAZ (DENIZLI)                           REVIZE01   (2024.07.31 14:13:27)

2024.07.31 13:57:12  39.9893   36.0715        4.1      -.-  1.3  -.-   SULUSARAY (TOKAT)                                 İlksel

2024.07.31 13:45:51  37.3072   37.0320        5.2      -.-  2.1  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.07.31 13:39:35  39.4013   39.1022        4.3      -.-  2.0  -.-   KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)                        İlksel

2024.07.31 13:24:53  39.4068   39.0810       12.2      -.-  1.8  -.-   KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)                        İlksel

2024.07.31 13:24:47  39.0425   43.6013       13.7      -.-  2.3  -.-   TOPRAKLI-ERCIS (VAN)                              REVIZE01   (2024.07.31 13:24:53)

2024.07.31 13:22:55  37.9993   36.4047       12.0      -.-  1.6  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.07.31 13:16:39  38.4355   37.5515       14.1      -.-  1.6  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel

2024.07.31 13:13:11  40.6640   27.4348        6.5      -.-  1.9  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2024.07.31 13:11:44  39.9383   39.6998        6.6      -.-  2.4  -.-   COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)                       İlksel

2024.07.31 12:56:51  39.4195   39.1312       12.2      -.-  1.9  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel

2024.07.31 12:53:05  39.4298   39.1330       13.5      -.-  1.9  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel

2024.07.31 12:52:46  39.6693   29.4142        0.0      -.-  1.7  -.-   BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel

2024.07.31 12:43:33  39.8697   28.8350        0.0      -.-  1.7  -.-   ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)                         İlksel

2024.07.31 12:40:35  38.1045   38.4145        3.0      -.-  1.7  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.07.31 12:31:14  39.6353   29.4057        0.0      -.-  1.6  -.-   KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel

2024.07.31 12:28:48  39.4308   39.1340       18.3      -.-  1.9  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel

2024.07.31 12:22:25  39.4100   39.1117       10.9      -.-  2.5  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel

2024.07.31 12:19:23  39.4113   39.1042       11.5      -.-  1.7  -.-   KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)                        İlksel

2024.07.31 12:09:04  39.4008   39.0867       14.2      -.-  1.9  -.-   KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)                        İlksel

2024.07.31 11:59:08  39.2910   27.7525        0.0      -.-  2.1  -.-   CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA)                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.31 11:56:22  39.6198   29.3817        0.0      -.-  1.5  -.-   YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)                        İlksel

2024.07.31 11:31:00  39.4065   39.1060       13.4      -.-  2.0  -.-   KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)                        İlksel

2024.07.31 11:24:30  39.4167   39.1247        8.2      -.-  2.6  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel

2024.07.31 11:23:54  39.4018   39.1055       11.7      -.-  1.9  -.-   KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)                        REVIZE01   (2024.07.31 11:23:54)

2024.07.31 09:16:37  37.9128   42.0827        8.5      -.-  2.9  -.-   MEYDANDERE-(SIIRT)                                İlksel

2024.07.31 08:28:10  37.9230   36.2648        9.4      -.-  2.4  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.07.31 07:37:41  37.3075   37.0510        4.5      -.-  1.7  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.07.31 07:22:10  37.9845   36.2378       12.2      -.-  2.2  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.07.31 07:18:16  39.4040   39.1160        8.0      -.-  1.9  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel

2024.07.31 07:10:58  38.3175   38.2433        3.9      -.-  3.9  4.0   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.07.31 07:07:10  37.9088   27.1248        7.6      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.07.31 07:02:59  41.7637   25.4023       10.7      -.-  1.8  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel

2024.07.31 06:55:54  39.4367   39.1557       19.9      -.-  2.2  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel

2024.07.31 06:50:33  39.3937   39.0638        9.2      -.-  1.7  -.-   YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI)                        İlksel

2024.07.31 05:44:22  40.1745   31.7102        7.3      -.-  2.6  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.07.31 05:44:07  39.3965   39.0868        5.0      -.-  2.2  -.-   KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)                        İlksel

2024.07.31 05:33:06  39.4062   39.0740        7.9      -.-  2.0  -.-   KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)                        İlksel

2024.07.31 05:16:17  38.3027   37.8333        5.4      -.-  1.7  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.07.31 05:04:38  40.2020   31.7787        3.2      -.-  2.2  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.07.31 05:03:54  37.0853   30.3568        5.1      -.-  1.3  -.-   KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA)                        İlksel

2024.07.31 05:02:21  37.1348   30.3928        5.0      -.-  1.5  -.-   KOSELER-KORKUTELI (ANTALYA)                       İlksel

2024.07.31 04:59:01  35.3623   27.1098       10.5      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.31 04:02:22  40.5955   28.9718        4.6      -.-  1.6  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel

2024.07.31 03:40:48  37.9980   37.5792       18.9      -.-  1.5  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.07.31 02:53:38  38.4052   25.5087        9.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.07.31 01:57:17  36.2993   27.1545        7.9      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.07.31 01:34:26  37.8948   29.2493        7.7      -.-  1.8  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel

2024.07.31 01:32:21  40.6093   28.7882        7.9      -.-  1.9  -.-   ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)          İlksel

2024.07.31 01:04:27  38.1887   38.6273        5.5      -.-  2.6  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.07.31 00:29:39  37.7435   26.9483       16.7      -.-  1.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 31 Temmuz son depremler listesi

Tarih           Saat Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-07-31 16:03:43 36.11111  29.80972  20.7  ML    1.8    Akdeniz - [09.87 km] Kaş (Antalya)  

2024-07-31 15:47:40 39.41         39.095       16.0  ML    2.3    Ovacık (Tunceli)        

2024-07-31 15:26:47 37.98861  37.77417  10.4  ML    1.5    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-31 14:37:30 36.93917  28.69333  7.0    ML    1.9    Köyceğiz Gölü - [02.75 km] Köyceğiz (Muğla)       

2024-07-31 14:13:28 37.13722  43.40944  6.21  ML    2.7    Amedi, Duhok (Irak) - [16.38 km] Çukurca (Hakkari)   

2024-07-31 14:13:20 37.81861  29.27917  7.0    ML    1.4    Honaz (Denizli)

2024-07-31 13:50:14 37.36861  36.99806  6.91  ML    1.4    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-07-31 13:45:52 37.29         37.01944  7.0    ML    2.1    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-07-31 13:39:35 39.40667  39.09611  7.0    ML    1.9    Ovacık (Tunceli)        

2024-07-31 13:22:55 38.00972  36.37333  7.0    ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-07-31 13:16:36 38.35528  37.51056  6.09  ML    1.4    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-07-31 13:13:11 40.65889  27.41139  7.0    ML    1.9    Marmara Denizi - [10.25 km] Şarköy (Tekirdağ)      

2024-07-31 13:11:44 39.91889  39.69417  11.64         ML    2.0    Kelkit (Gümüşhane)        

2024-07-31 12:56:48 39.42917  39.14722  27.8  ML    1.5    Ovacık (Tunceli)        

2024-07-31 12:53:04 39.42111  39.11417  13.3  ML    1.5    Ovacık (Tunceli)        

2024-07-31 12:43:16 38.17639  38.06861  16.5  ML    1.4    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-07-31 12:40:37 38.10583  38.48389  13.4  ML    1.7    Sincik (Adıyaman)    

2024-07-31 12:36:45 38.0375     38.14389  25.9  ML    1.3    Çelikhan (Adıyaman)

2024-07-31 12:22:25 39.39639  39.10306  5.7    ML    2.6    Ovacık (Tunceli)        

2024-07-31 12:19:19 39.3775     39.14944  40.4  ML    1.6    Ovacık (Tunceli)        

2024-07-31 11:59:08 39.24667  27.71944  6.78  ML    2.0    Soma (Manisa) 

2024-07-31 11:56:20 39.67056  29.3925     23.8  ML    1.1    Tavşanlı (Kütahya)    

2024-07-31 11:30:59 39.40194  39.10556  9.9    ML    2.0    Ovacık (Tunceli)        

2024-07-31 11:24:29 39.41056  39.11056  10.1  ML    2.5    Ovacık (Tunceli)        

2024-07-31 10:35:36 40.69222  32.29306  7.0    ML    1.2    Gerede (Bolu)  

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-31 09:16:37 37.89861  42.08528  12.55         ML    2.6    Merkez (Siirt)   

2024-07-31 08:28:12 37.86583  36.14833  7.0    ML    2.6    Saimbeyli (Adana)    

2024-07-31 07:37:42 37.30167  37.02083  7.02  ML    1.7    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-07-31 07:22:12 37.92         36.18639  8.49  ML    2.2    Saimbeyli (Adana)    

2024-07-31 07:18:17 39.41         39.10889  7.01  ML    1.9    Ovacık (Tunceli)        

2024-07-31 07:10:59 38.32417  38.24194  8.23  ML    3.9    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-07-31 07:07:11 37.91056  27.11667  7.65  ML    1.8    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.72 km] Menderes (İzmir)       

2024-07-31 06:55:55 39.41444  39.08917  7.0    ML    1.4    Ovacık (Tunceli)        

2024-07-31 06:50:34 39.40444  39.08194  7.03  ML    1.4    Ovacık (Tunceli)        

2024-07-31 05:44:24 40.20528  31.75167  7.0    ML    2.2    Beypazarı (Ankara)   

2024-07-31 05:44:07 39.41194  39.11417  7.0    ML    2.0    Ovacık (Tunceli)        

2024-07-31 05:33:07 39.41472  39.10167  7.0    ML    1.9    Ovacık (Tunceli)        

2024-07-31 05:16:18 38.27333  37.81333  6.13  ML    1.9    Akçadağ (Malatya)   

2024-07-31 05:06:29 36.41694  36.26889  6.83  ML    1.3    Kırıkhan (Hatay)        

2024-07-31 05:02:06 38.37111  37.53306  7.0    ML    0.8    Darende (Malatya)    

2024-07-31 04:49:47 37.38056  36.83806  7.23  ML    0.8    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-07-31 04:02:23 40.58278  29.05028  7.08  ML    1.3    Çınarcık (Yalova)       

2024-07-31 03:40:51 37.94861  37.69306  6.99  ML    1.4    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-31 02:53:42 38.39778  25.7225     6.64  ML    2.2    Ege Denizi - [48.18 km] Çeşme (İzmir)   

2024-07-31 01:57:17 36.21444  27.14167  6.99  ML    2.0    Ege Denizi - [59.89 km] Datça (Muğla)  

2024-07-31 01:34:27 37.90278  29.29389  5.14  ML    1.5    Çal (Denizli)      

2024-07-31 01:32:21 40.60278  28.79361  7.02  ML    1.7    Marmara Denizi - [07.05 km] Armutlu (Yalova)        

2024-07-31 01:04:27 38.19722  38.59222  12.66         ML    2.6    Battalgazi (Malatya)        

2024-07-31 00:29:40 37.81917  26.98028  7.09  ML    1.7    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [23.21 km] Kuşadası (Aydın)

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