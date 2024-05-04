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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 4 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Nisan tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.04 13:11:53  41.1210   28.8825        0.0      -.-  1.3  -.-   SULTANGAZI (ISTANBUL)                             İlksel

2024.05.04 10:56:48  38.6195   40.5492        6.7      -.-  2.0  -.-   YAYLA-GENC (BINGOL)                               İlksel

2024.05.04 10:02:55  38.1385   36.9815        5.0      -.-  1.9  -.-   YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.05.04 09:42:40  40.0290   36.1148        5.0      -.-  1.8  -.-   CIKRIK-YESILYURT (TOKAT)                          İlksel

2024.05.04 09:34:47  40.0963   36.0113        5.0      -.-  2.0  -.-   KURUCAY-ZILE (TOKAT)                              İlksel

2024.05.04 09:22:40  38.1238   38.4552        5.0      -.-  2.2  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.05.04 09:12:47  38.5615   39.5643        5.0      -.-  2.0  -.-   YESILOVA-MADEN (ELAZIG)                           İlksel

2024.05.04 08:19:53  38.3355   37.4988        7.4      -.-  2.0  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.05.04 07:38:45  38.2783   38.1653        7.5      -.-  1.9  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.05.04 07:10:03  38.6663   37.3317        5.3      -.-  1.9  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.05.04 07:04:33  40.1152   35.8565       13.9      -.-  1.3  -.-   UCKAYA-ZILE (TOKAT)                               İlksel

2024.05.04 06:58:51  40.7677   27.4707       13.1      -.-  1.5  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2024.05.04 06:33:53  36.5678   27.9452       73.5      -.-  2.6  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel

2024.05.04 06:25:25  40.6282   29.0160       13.3      -.-  2.9  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                          İlksel

2024.05.04 06:17:41  38.4875   37.2862        5.0      -.-  3.3  3.3   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.05.04 06:12:58  38.1603   36.5568        8.4      -.-  1.4  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.04 06:06:48  38.1298   36.5313        7.7      -.-  1.8  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.05.04 05:16:47  39.1305   28.1570       14.0      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2024.05.04 05:11:37  38.3970   37.0967        5.4      -.-  1.7  -.-   KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.05.04 04:20:47  38.3767   37.5785       21.5      -.-  1.5  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2024.05.04 04:17:32  37.8650   36.3390        4.9      -.-  1.5  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.05.04 04:13:50  40.0130   35.9798        4.6      -.-  1.6  -.-   BALLIKAYA-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.05.04 03:54:23  38.4487   26.5007       11.4      -.-  1.5  -.-   ILDIR-CESME (IZMIR)                               İlksel

2024.05.04 03:49:57  39.0255   27.8745        5.8      -.-  1.8  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2024.05.04 03:39:39  40.0645   36.0608        2.0      -.-  1.5  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.05.04 03:05:47  36.9578   27.3678        5.2      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.05.04 03:04:50  38.4935   39.3523        2.9      -.-  1.6  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.05.04 02:58:11  38.1457   38.5563       13.0      -.-  1.6  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.05.04 02:48:41  40.4095   28.8372        7.8      -.-  1.4  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.05.04 02:32:46  38.0083   37.3952        7.2      -.-  1.8  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.05.04 02:28:18  37.5352   32.1390       16.2      -.-  1.0  -.-   YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA)                       İlksel

2024.05.04 01:37:26  37.8895   36.3388        8.3      -.-  1.3  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.05.04 00:58:37  40.7592   27.4573       13.2      -.-  2.0  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2024.05.04 00:53:04  38.2245   27.6650       11.2      -.-  1.7  -.-   TURAN-BAYINDIR (IZMIR)                            İlksel

2024.05.04 00:50:24  38.4320   37.3348        5.5      -.-  1.6  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 4 Mayıs son depremler listesi

Tarih         Saat          Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-05-04 12:37:12       38.85083              37.3       12.8       ML         1.3          Gürün (Sivas)   

2024-05-04 12:31:39       38.11     32.73833              7.03       ML         1.3          Selçuklu (Konya)            

2024-05-04 12:03:08       37.44306              36.60528              7.92       ML         1.9          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-05-04 11:39:33       37.79028              37.78528              20.9       ML         1.5          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-05-04 11:28:17       38.21917              31.54972              6.86       ML         1.3          Akşehir (Konya)              

2024-05-04 10:56:48       38.6375                40.56944              10.02     ML         1.8          Genç (Bingöl)   

2024-05-04 10:02:55       38.10722              36.91111              6.88       ML         1.8          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-04 09:22:41       38.09972              38.44417              7.86       ML         2.5          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-05-04 09:12:47       38.56972              39.51694              7.0          ML         1.8          Merkez (Elazığ)               

2024-05-04 08:19:54       38.33528              37.41833              7.05       ML         2.1          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-04 07:38:46       38.25111              38.15028              6.99       ML         2.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-04 07:10:03       38.64639              37.29722              7.0          ML         1.8          Gürün (Sivas)   

2024-05-04 07:04:33       40.07028              36.005   7.27       ML         1.1          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-04 06:58:52       40.75972              27.44389              11.32     ML         1.3          Marmara Denizi - [07.90 km] Şarköy (Tekirdağ)          

2024-05-04 06:33:55       36.62056              27.95361              62.53     ML         2.2          Ege Denizi - [11.32 km] Marmaris (Muğla)               

2024-05-04 06:25:25       40.62056              29.01917              15.84     ML         2.6          Çınarcık (Yalova)             

2024-05-04 06:17:42       38.44944              37.31056              7.05       ML         3.4          Darende (Malatya)        

2024-05-04 06:17:29       38.21278              38.12444              7.34       ML         1.8          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-04 06:06:48       38.12889              36.54167              7.0          ML         2.0          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-04 05:53:05       38.24778              38.12806              7.0          ML         1.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-04 05:35:01       38.05167              37.45222              7.0          ML         1.4          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-05-04 05:16:47       39.08667              28.18306              7.01       ML         1.3          Sındırgı (Balıkesir)          

2024-05-04 05:11:38       38.40167              37.06111              7.0          ML         1.5          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-05-04 04:20:47       38.32722              37.69139              13.79     ML         1.4          Akçadağ (Malatya)        

2024-05-04 04:17:32       37.81639              36.27333              6.97       ML         1.6          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-05-04 04:13:50       40.07472              35.90583              12.22     ML         1.4          Kadışehri (Yozgat)          

2024-05-04 04:02:19       37.59139              35.57806              7.05       ML         1.1          Kozan (Adana) 

2024-05-04 03:54:24       38.4       26.45417              6.43       ML         1.5          Ege Denizi - Ildır Körfezi - [02.76 km] Çeşme (İzmir)               

2024-05-04 03:49:58       38.98556              27.90944              9.32       ML         1.5          Akhisar (Manisa)            

2024-05-04 03:49:35       38.28528              38.85056              7.0          ML         1.2          Pütürge (Malatya)         

2024-05-04 03:39:40       40.03972              36.0625                6.99       ML         1.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-04 03:17:06       38.97361              40.45944              7.57       ML         0.9          Merkez (Bingöl)              

2024-05-04 03:05:48       36.9525                27.32333              7.83       ML         1.5          Ege Denizi - [03.37 km] Bodrum (Muğla)               

2024-05-04 03:04:51       38.47083              39.29889              7.0          ML         1.1          Hazar Gölü - [01.99 km] Sivrice (Elazığ) 

2024-05-04 02:58:12       38.12667              38.52861              7.01       ML         1.3          Sincik (Adıyaman)          

2024-05-04 02:48:42       40.40639              28.80611              12.79     ML         1.2          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.99 km] Mudanya (Bursa)           

2024-05-04 02:45:03       38.27028              37.86972              5.35       ML         1.2          Akçadağ (Malatya)        

2024-05-04 02:40:11       38.24639              27.66389              6.76       ML         1.2          Bayındır (İzmir)

2024-05-04 02:39:12       36.93472              27.23278              8.16       ML         1.8          Ege Denizi - [06.35 km] Bodrum (Muğla)               

2024-05-04 02:32:46       38.00472              37.40833              6.94       ML         1.7          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-05-04 02:28:20       37.58694              32.0725                6.95       ML         1.2          Seydişehir (Konya)        

2024-05-04 02:18:14       38.15056              38.60083              7.0          ML         1.0          Battalgazi (Malatya)      

2024-05-04 01:50:52       38.10083              38.33028              7.0          ML         1.0          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-05-04 01:37:26       37.83722              36.29194              8.34       ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-04 01:28:49       38.31861              37.35     7.14       ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-04 01:12:43       40.09056              40.42278              18.49     ML         1.2          Merkez (Bayburt)          

2024-05-04 01:06:01       37.86694              35.32194              6.96       ML         1.3          Yahyalı (Kayseri)             

2024-05-04 00:58:37       40.76333              27.42306              7.01       ML         1.7          Marmara Denizi - [06.24 km] Şarköy (Tekirdağ)          

2024-05-04 00:53:05       38.19194              27.63417              10.69     ML         1.5          Bayındır (İzmir)

2024-05-04 00:18:43       37.68556              33.52111              7.26       ML         1.2          Karapınar (Konya)          

2024-05-04 00:02:47       40.05972              35.98694              7.0          ML         1.2          Sulusaray (Tokat)

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