Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 4 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Nisan tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.04 13:11:53 41.1210 28.8825 0.0 -.- 1.3 -.- SULTANGAZI (ISTANBUL) İlksel
2024.05.04 10:56:48 38.6195 40.5492 6.7 -.- 2.0 -.- YAYLA-GENC (BINGOL) İlksel
2024.05.04 10:02:55 38.1385 36.9815 5.0 -.- 1.9 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 09:42:40 40.0290 36.1148 5.0 -.- 1.8 -.- CIKRIK-YESILYURT (TOKAT) İlksel
2024.05.04 09:34:47 40.0963 36.0113 5.0 -.- 2.0 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.04 09:22:40 38.1238 38.4552 5.0 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.04 09:12:47 38.5615 39.5643 5.0 -.- 2.0 -.- YESILOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.05.04 08:19:53 38.3355 37.4988 7.4 -.- 2.0 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 07:38:45 38.2783 38.1653 7.5 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.04 07:10:03 38.6663 37.3317 5.3 -.- 1.9 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.04 07:04:33 40.1152 35.8565 13.9 -.- 1.3 -.- UCKAYA-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.04 06:58:51 40.7677 27.4707 13.1 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.04 06:33:53 36.5678 27.9452 73.5 -.- 2.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.05.04 06:25:25 40.6282 29.0160 13.3 -.- 2.9 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.05.04 06:17:41 38.4875 37.2862 5.0 -.- 3.3 3.3 YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.04 06:12:58 38.1603 36.5568 8.4 -.- 1.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 06:06:48 38.1298 36.5313 7.7 -.- 1.8 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 05:16:47 39.1305 28.1570 14.0 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.05.04 05:11:37 38.3970 37.0967 5.4 -.- 1.7 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 04:20:47 38.3767 37.5785 21.5 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.04 04:17:32 37.8650 36.3390 4.9 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 04:13:50 40.0130 35.9798 4.6 -.- 1.6 -.- BALLIKAYA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.04 03:54:23 38.4487 26.5007 11.4 -.- 1.5 -.- ILDIR-CESME (IZMIR) İlksel
2024.05.04 03:49:57 39.0255 27.8745 5.8 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.05.04 03:39:39 40.0645 36.0608 2.0 -.- 1.5 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.04 03:05:47 36.9578 27.3678 5.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.04 03:04:50 38.4935 39.3523 2.9 -.- 1.6 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.04 02:58:11 38.1457 38.5563 13.0 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.04 02:48:41 40.4095 28.8372 7.8 -.- 1.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.05.04 02:32:46 38.0083 37.3952 7.2 -.- 1.8 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 02:28:18 37.5352 32.1390 16.2 -.- 1.0 -.- YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2024.05.04 01:37:26 37.8895 36.3388 8.3 -.- 1.3 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 00:58:37 40.7592 27.4573 13.2 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.04 00:53:04 38.2245 27.6650 11.2 -.- 1.7 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.05.04 00:50:24 38.4320 37.3348 5.5 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
AFAD 4 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-04 12:37:12 38.85083 37.3 12.8 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-05-04 12:31:39 38.11 32.73833 7.03 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2024-05-04 12:03:08 37.44306 36.60528 7.92 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-04 11:39:33 37.79028 37.78528 20.9 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-05-04 11:28:17 38.21917 31.54972 6.86 ML 1.3 Akşehir (Konya)
2024-05-04 10:56:48 38.6375 40.56944 10.02 ML 1.8 Genç (Bingöl)
2024-05-04 10:02:55 38.10722 36.91111 6.88 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-04 09:22:41 38.09972 38.44417 7.86 ML 2.5 Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-04 09:12:47 38.56972 39.51694 7.0 ML 1.8 Merkez (Elazığ)
2024-05-04 08:19:54 38.33528 37.41833 7.05 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-04 07:38:46 38.25111 38.15028 6.99 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-04 07:10:03 38.64639 37.29722 7.0 ML 1.8 Gürün (Sivas)
2024-05-04 07:04:33 40.07028 36.005 7.27 ML 1.1 Sulusaray (Tokat)
2024-05-04 06:58:52 40.75972 27.44389 11.32 ML 1.3 Marmara Denizi - [07.90 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-05-04 06:33:55 36.62056 27.95361 62.53 ML 2.2 Ege Denizi - [11.32 km] Marmaris (Muğla)
2024-05-04 06:25:25 40.62056 29.01917 15.84 ML 2.6 Çınarcık (Yalova)
2024-05-04 06:17:42 38.44944 37.31056 7.05 ML 3.4 Darende (Malatya)
2024-05-04 06:17:29 38.21278 38.12444 7.34 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-04 06:06:48 38.12889 36.54167 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-04 05:53:05 38.24778 38.12806 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-04 05:35:01 38.05167 37.45222 7.0 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-05-04 05:16:47 39.08667 28.18306 7.01 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2024-05-04 05:11:38 38.40167 37.06111 7.0 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-05-04 04:20:47 38.32722 37.69139 13.79 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-05-04 04:17:32 37.81639 36.27333 6.97 ML 1.6 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-05-04 04:13:50 40.07472 35.90583 12.22 ML 1.4 Kadışehri (Yozgat)
2024-05-04 04:02:19 37.59139 35.57806 7.05 ML 1.1 Kozan (Adana)
2024-05-04 03:54:24 38.4 26.45417 6.43 ML 1.5 Ege Denizi - Ildır Körfezi - [02.76 km] Çeşme (İzmir)
2024-05-04 03:49:58 38.98556 27.90944 9.32 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2024-05-04 03:49:35 38.28528 38.85056 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-05-04 03:39:40 40.03972 36.0625 6.99 ML 1.3 Sulusaray (Tokat)
2024-05-04 03:17:06 38.97361 40.45944 7.57 ML 0.9 Merkez (Bingöl)
2024-05-04 03:05:48 36.9525 27.32333 7.83 ML 1.5 Ege Denizi - [03.37 km] Bodrum (Muğla)
2024-05-04 03:04:51 38.47083 39.29889 7.0 ML 1.1 Hazar Gölü - [01.99 km] Sivrice (Elazığ)
2024-05-04 02:58:12 38.12667 38.52861 7.01 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2024-05-04 02:48:42 40.40639 28.80611 12.79 ML 1.2 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.99 km] Mudanya (Bursa)
2024-05-04 02:45:03 38.27028 37.86972 5.35 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-05-04 02:40:11 38.24639 27.66389 6.76 ML 1.2 Bayındır (İzmir)
2024-05-04 02:39:12 36.93472 27.23278 8.16 ML 1.8 Ege Denizi - [06.35 km] Bodrum (Muğla)
2024-05-04 02:32:46 38.00472 37.40833 6.94 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-05-04 02:28:20 37.58694 32.0725 6.95 ML 1.2 Seydişehir (Konya)
2024-05-04 02:18:14 38.15056 38.60083 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-05-04 01:50:52 38.10083 38.33028 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-04 01:37:26 37.83722 36.29194 8.34 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-04 01:28:49 38.31861 37.35 7.14 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-04 01:12:43 40.09056 40.42278 18.49 ML 1.2 Merkez (Bayburt)
2024-05-04 01:06:01 37.86694 35.32194 6.96 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri)
2024-05-04 00:58:37 40.76333 27.42306 7.01 ML 1.7 Marmara Denizi - [06.24 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-05-04 00:53:05 38.19194 27.63417 10.69 ML 1.5 Bayındır (İzmir)
2024-05-04 00:18:43 37.68556 33.52111 7.26 ML 1.2 Karapınar (Konya)
2024-05-04 00:02:47 40.05972 35.98694 7.0 ML 1.2 Sulusaray (Tokat)