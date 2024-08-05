Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 5 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.05 13:25:57 39.4433 29.2088 0.0 -.- 1.3 -.- YAYLAYOLU-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.08.05 13:20:01 39.3332 29.3267 0.0 -.- 1.5 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.08.05 13:18:35 40.7815 27.4735 4.3 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.05 12:50:51 39.6075 29.5447 0.0 -.- 1.6 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.08.05 12:35:29 40.2157 31.6910 8.7 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.08.05 12:19:44 39.4157 39.1300 8.3 -.- 1.9 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.08.05 12:13:47 36.2623 33.7028 0.0 -.- 1.2 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.08.05 12:06:54 38.0345 37.6152 12.2 -.- 2.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.08.05 12:04:25 37.1227 27.8663 0.0 -.- 1.6 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.08.05 10:56:01 38.1180 32.7100 0.0 -.- 1.5 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.08.05 10:15:44 38.9405 39.7745 14.3 -.- 2.3 -.- KIZILKALE-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel
2024.08.05 09:54:30 38.2403 26.2482 15.8 -.- 1.6 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.05 09:38:38 38.2663 38.1335 19.6 -.- 1.6 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.08.05 09:04:40 38.1583 26.0840 21.4 -.- 1.4 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.05 08:46:54 38.2610 25.5872 10.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.05 08:41:06 37.4503 36.5590 3.9 -.- 2.6 -.- KALEKAYA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.05 08:28:59 37.4242 37.0090 5.7 -.- 1.4 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.05 08:21:45 40.8767 31.1107 17.7 -.- 1.4 -.- ESENLI-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2024.08.05 08:14:07 38.4377 39.2353 1.8 -.- 2.0 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.08.05 07:41:21 38.2398 39.4882 5.0 -.- 2.7 -.- CINARKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2024.08.05 07:20:09 38.0870 25.9605 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.05 07:10:26 38.1570 26.0248 1.2 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.05 06:57:48 38.0710 25.9260 6.1 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.05 06:50:25 38.1313 25.9928 2.1 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.05 05:56:55 40.7713 27.6420 15.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.08.05 05:52:32 40.7882 27.6430 19.9 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.08.05 05:51:48 38.5410 37.2745 3.0 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.05 05:41:07 38.3085 38.1708 5.3 -.- 1.7 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.08.05 05:09:24 36.3518 28.2883 63.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.05 04:50:39 38.5797 37.3323 6.5 -.- 1.0 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.05 04:34:34 38.6785 37.2908 8.7 -.- 1.0 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.08.05 04:21:41 35.7928 23.1505 5.6 -.- 3.4 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.05 04:00:37 36.4345 26.5703 10.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.05 03:57:03 35.7242 24.6190 23.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.05 03:15:47 40.8180 31.3400 5.5 -.- 2.5 -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2024.08.05 03:13:43 38.5068 38.0482 13.0 -.- 1.5 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.05 02:40:58 40.7767 27.4742 14.8 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.05 02:17:23 40.8097 27.5045 12.4 -.- 1.2 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.05 02:03:50 40.7807 27.4883 9.0 -.- 1.3 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.05 01:53:52 39.5062 27.0185 14.2 -.- 1.5 -.- BOREZLI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2024.08.05 01:49:44 40.7893 27.4873 17.1 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.05 01:48:16 40.7913 27.4762 13.8 -.- 1.8 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.05 01:45:38 40.7882 27.4998 13.6 -.- 1.5 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.05 01:42:07 40.7885 27.5097 12.9 -.- 1.1 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.05 01:19:17 38.5095 37.2855 5.0 -.- 2.0 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.05 01:00:38 39.3862 27.9333 11.7 -.- 1.5 -.- DEDEBURNU-(BALIKESIR) İlksel
2024.08.05 00:34:07 40.7807 27.4787 5.1 -.- 3.5 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
AFAD 5 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-05 13:24:02 38.21694 38.79611 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-08-05 13:18:34 40.79167 27.47389 7.01 ML 1.4 Marmara Denizi - [07.44 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-05 13:10:32 37.51528 37.24194 7.0 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-08-05 12:56:34 39.63694 29.47444 19.9 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2024-08-05 12:50:49 39.69722 29.52417 27.4 ML 1.5 Domaniç (Kütahya)
2024-08-05 12:19:43 39.41306 39.08389 14.6 ML 1.8 Ovacık (Tunceli)
2024-08-05 12:06:53 38.04056 37.54639 10.9 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-08-05 10:56:01 38.10944 32.72639 6.94 ML 1.4 Selçuklu (Konya)
2024-08-05 10:52:50 38.03417 37.48139 7.25 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-05 10:49:13 38.49611 31.81722 7.0 ML 0.5 Tuzlukçu (Konya)
2024-08-05 10:42:08 41.22167 41.60611 7.0 ML 0.9 Murgul (Artvin)
2024-08-05 10:15:45 38.93 39.76222 7.01 ML 2.4 Mazgirt (Tunceli)
2024-08-05 10:10:19 37.99389 37.67389 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-05 09:58:19 38.51806 39.64556 7.0 ML 1.2 Maden (Elazığ)
2024-08-05 09:54:30 38.12528 26.03389 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [25.82 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-05 09:52:55 38.16917 38.70361 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-08-05 09:40:58 38.12389 37.93556 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-05 09:38:38 38.25833 38.19389 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-05 09:24:08 38.15139 38.65444 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-08-05 09:04:40 38.325 26.02556 7.0 ML 1.6 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [20.51 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-05 08:46:57 38.26722 25.70583 6.55 ML 1.5 Ege Denizi - [47.92 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-05 08:41:07 37.49389 36.59 7.0 ML 2.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-08-05 08:21:45 40.85361 31.11167 7.14 ML 1.3 Merkez (Düzce)
2024-08-05 08:14:07 38.42389 39.24389 5.65 ML 1.8 Sivrice (Elazığ)
2024-08-05 08:02:21 38.10333 26.03472 6.85 ML 1.5 Ege Denizi - [27.45 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-05 07:41:22 38.24306 39.40806 7.0 ML 2.5 Çüngüş (Diyarbakır)
2024-08-05 07:29:20 39.68333 26.41056 7.02 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)
2024-08-05 07:20:13 38.14056 26.15028 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - [17.98 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-05 07:10:28 38.14056 26.12556 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [19.15 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-05 06:57:49 38.09167 26.06806 9.1 ML 2.0 Ege Denizi - [26.52 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-05 06:50:27 38.11222 26.0925 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [23.40 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-05 06:35:41 37.65806 36.55583 6.39 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-08-05 06:03:30 38.14056 26.07722 15.8 ML 1.1 Ege Denizi - [21.90 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-05 05:56:56 40.79083 27.62611 12.19 ML 1.5 Marmara Denizi - [15.56 km] Marmara (Balıkesir)
2024-08-05 05:52:32 40.81667 27.60278 6.99 ML 2.2 Marmara Denizi - [13.43 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-05 05:51:48 38.43472 37.30111 7.07 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-05 05:41:07 38.26806 38.14306 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-05 05:09:24 36.23333 28.28944 39.67 ML 1.8 Akdeniz - [47.09 km] Marmaris (Muğla)
2024-08-05 04:50:38 38.455 37.30472 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-08-05 04:00:41 36.57861 26.84083 7.4 ML 2.5 Ege Denizi - [55.73 km] Datça (Muğla)
2024-08-05 03:15:48 40.82472 31.35806 6.76 ML 2.4 Kaynaşlı (Düzce)
2024-08-05 02:40:58 40.785 27.44722 6.99 ML 1.2 Marmara Denizi - [06.13 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-05 02:24:20 40.7825 27.45167 10.7 ML 1.1 Marmara Denizi - [06.59 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-05 02:17:24 40.78472 27.44028 7.82 ML 1.0 Marmara Denizi - [05.77 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-05 02:03:51 40.78167 27.46667 5.89 ML 1.0 Marmara Denizi - [07.58 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-05 01:53:53 39.5225 26.98778 8.47 ML 1.4 Burhaniye (Balıkesir)
2024-08-05 01:49:45 40.79333 27.44306 9.75 ML 1.2 Marmara Denizi - [05.23 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-05 01:48:17 40.80444 27.45694 7.23 ML 1.7 Marmara Denizi - [05.52 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-05 01:45:39 40.80806 27.4525 8.54 ML 1.4 Marmara Denizi - [05.01 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-05 01:19:17 38.44444 37.3075 7.0 ML 2.1 Darende (Malatya)
2024-08-05 01:00:40 39.42556 27.86806 7.82 ML 1.5 Altıeylül (Balıkesir)
2024-08-05 00:55:55 39.40306 27.80917 7.0 ML 1.2 Altıeylül (Balıkesir)
2024-08-05 00:41:26 40.79417 27.45861 5.13 ML 2.2 Marmara Denizi - [06.20 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-05 00:40:49 40.7925 27.46028 11.25 ML 1.7 Marmara Denizi - [06.42 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-05 00:39:07 40.79389 27.45333 5.41 ML 1.7 Marmara Denizi - [05.86 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-05 00:34:06 40.79389 27.47139 14.38 ML 3.5 Marmara Denizi - [07.14 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-05 00:31:57 40.80389 27.46 7.1 ML 2.3 Marmara Denizi - [05.78 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-05 00:18:27 38.26361 38.7875 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)