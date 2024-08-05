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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 5 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.05 13:25:57  39.4433   29.2088        0.0      -.-  1.3  -.-   YAYLAYOLU-EMET (KUTAHYA)                          İlksel

2024.08.05 13:20:01  39.3332   29.3267        0.0      -.-  1.5  -.-   BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)                           İlksel

2024.08.05 13:18:35  40.7815   27.4735        4.3      -.-  1.4  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.08.05 12:50:51  39.6075   29.5447        0.0      -.-  1.6  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.08.05 12:35:29  40.2157   31.6910        8.7      -.-  2.0  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.08.05 12:19:44  39.4157   39.1300        8.3      -.-  1.9  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel

2024.08.05 12:13:47  36.2623   33.7028        0.0      -.-  1.2  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.08.05 12:06:54  38.0345   37.6152       12.2      -.-  2.1  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.08.05 12:04:25  37.1227   27.8663        0.0      -.-  1.6  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                          İlksel

2024.08.05 10:56:01  38.1180   32.7100        0.0      -.-  1.5  -.-   KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)                      İlksel

2024.08.05 10:15:44  38.9405   39.7745       14.3      -.-  2.3  -.-   KIZILKALE-MAZGIRT (TUNCELI)                       İlksel

2024.08.05 09:54:30  38.2403   26.2482       15.8      -.-  1.6  -.-   CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.08.05 09:38:38  38.2663   38.1335       19.6      -.-  1.6  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel

2024.08.05 09:04:40  38.1583   26.0840       21.4      -.-  1.4  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.08.05 08:46:54  38.2610   25.5872       10.5      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.05 08:41:06  37.4503   36.5590        3.9      -.-  2.6  -.-   KALEKAYA-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.08.05 08:28:59  37.4242   37.0090        5.7      -.-  1.4  -.-   SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.08.05 08:21:45  40.8767   31.1107       17.7      -.-  1.4  -.-   ESENLI-CILIMLI (DUZCE)                            İlksel

2024.08.05 08:14:07  38.4377   39.2353        1.8      -.-  2.0  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel

2024.08.05 07:41:21  38.2398   39.4882        5.0      -.-  2.7  -.-   CINARKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR)                      İlksel

2024.08.05 07:20:09  38.0870   25.9605        5.0      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.05 07:10:26  38.1570   26.0248        1.2      -.-  2.1  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.08.05 06:57:48  38.0710   25.9260        6.1      -.-  2.2  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.08.05 06:50:25  38.1313   25.9928        2.1      -.-  2.2  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.08.05 05:56:55  40.7713   27.6420       15.4      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.08.05 05:52:32  40.7882   27.6430       19.9      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.08.05 05:51:48  38.5410   37.2745        3.0      -.-  1.4  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.08.05 05:41:07  38.3085   38.1708        5.3      -.-  1.7  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.05 05:09:24  36.3518   28.2883       63.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.05 04:50:39  38.5797   37.3323        6.5      -.-  1.0  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.08.05 04:34:34  38.6785   37.2908        8.7      -.-  1.0  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.08.05 04:21:41  35.7928   23.1505        5.6      -.-  3.4  3.3   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.08.05 04:00:37  36.4345   26.5703       10.1      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.05 03:57:03  35.7242   24.6190       23.0      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.08.05 03:15:47  40.8180   31.3400        5.5      -.-  2.5  -.-   SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)                        İlksel

2024.08.05 03:13:43  38.5068   38.0482       13.0      -.-  1.5  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2024.08.05 02:40:58  40.7767   27.4742       14.8      -.-  1.4  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.08.05 02:17:23  40.8097   27.5045       12.4      -.-  1.2  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.08.05 02:03:50  40.7807   27.4883        9.0      -.-  1.3  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.08.05 01:53:52  39.5062   27.0185       14.2      -.-  1.5  -.-   BOREZLI-BURHANIYE (BALIKESIR)                     İlksel

2024.08.05 01:49:44  40.7893   27.4873       17.1      -.-  1.4  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.08.05 01:48:16  40.7913   27.4762       13.8      -.-  1.8  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.08.05 01:45:38  40.7882   27.4998       13.6      -.-  1.5  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.08.05 01:42:07  40.7885   27.5097       12.9      -.-  1.1  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.08.05 01:19:17  38.5095   37.2855        5.0      -.-  2.0  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.08.05 01:00:38  39.3862   27.9333       11.7      -.-  1.5  -.-   DEDEBURNU-(BALIKESIR)                             İlksel

2024.08.05 00:34:07  40.7807   27.4787        5.1      -.-  3.5  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 5 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer

2024-08-05 13:24:02    38.21694    38.79611    7.0     ML    1.3     Pütürge (Malatya)      

2024-08-05 13:18:34    40.79167    27.47389    7.01   ML    1.4     Marmara Denizi - [07.44 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2024-08-05 13:10:32    37.51528    37.24194    7.0     ML    1.3     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-08-05 12:56:34    39.63694    29.47444    19.9   ML    1.4     Tavşanlı (Kütahya)      

2024-08-05 12:50:49    39.69722    29.52417    27.4   ML    1.5     Domaniç (Kütahya)     

2024-08-05 12:19:43    39.41306    39.08389    14.6   ML    1.8     Ovacık (Tunceli)

2024-08-05 12:06:53    38.04056    37.54639    10.9   ML    2.2     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-08-05 10:56:01    38.10944    32.72639    6.94   ML    1.4     Selçuklu (Konya)

2024-08-05 10:52:50    38.03417    37.48139    7.25   ML    1.5     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-05 10:49:13    38.49611    31.81722    7.0     ML    0.5     Tuzlukçu (Konya)        

2024-08-05 10:42:08    41.22167    41.60611    7.0     ML    0.9     Murgul (Artvin) 

2024-08-05 10:15:45    38.93 39.76222    7.01   ML    2.4     Mazgirt (Tunceli)        

2024-08-05 10:10:19    37.99389    37.67389    7.0     ML    1.4     Doğanşehir (Malatya)

2024-08-05 09:58:19    38.51806    39.64556    7.0     ML    1.2     Maden (Elazığ)  

2024-08-05 09:54:30    38.12528    26.03389    7.0     ML    1.6     Ege Denizi - [25.82 km] Çeşme (İzmir)    

2024-08-05 09:52:55    38.16917    38.70361    7.0     ML    0.9     Pütürge (Malatya)      

2024-08-05 09:40:58    38.12389    37.93556    7.0     ML    1.2     Doğanşehir (Malatya)

2024-08-05 09:38:38    38.25833    38.19389    7.0     ML    1.8     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-08-05 09:24:08    38.15139    38.65444    7.0     ML    1.2     Pütürge (Malatya)      

2024-08-05 09:04:40    38.325        26.02556    7.0     ML    1.6     Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [20.51 km] Çeşme (İzmir)        

2024-08-05 08:46:57    38.26722    25.70583    6.55   ML    1.5     Ege Denizi - [47.92 km] Çeşme (İzmir)    

2024-08-05 08:41:07    37.49389    36.59 7.0     ML    2.7     Onikişubat (Kahramanmaraş)        

2024-08-05 08:21:45    40.85361    31.11167    7.14   ML    1.3     Merkez (Düzce) 

2024-08-05 08:14:07    38.42389    39.24389    5.65   ML    1.8     Sivrice (Elazığ)   

2024-08-05 08:02:21    38.10333    26.03472    6.85   ML    1.5     Ege Denizi - [27.45 km] Çeşme (İzmir)    

2024-08-05 07:41:22    38.24306    39.40806    7.0     ML    2.5     Çüngüş (Diyarbakır)   

2024-08-05 07:29:20    39.68333    26.41056    7.02   ML    1.3     Ezine (Çanakkale)       

2024-08-05 07:20:13    38.14056    26.15028    7.0     ML    2.5     Ege Denizi - [17.98 km] Çeşme (İzmir)    

2024-08-05 07:10:28    38.14056    26.12556    7.0     ML    2.0     Ege Denizi - [19.15 km] Çeşme (İzmir)    

2024-08-05 06:57:49    38.09167    26.06806    9.1     ML    2.0     Ege Denizi - [26.52 km] Çeşme (İzmir)    

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-05 06:50:27    38.11222    26.0925      7.0     ML    2.0     Ege Denizi - [23.40 km] Çeşme (İzmir)    

2024-08-05 06:35:41    37.65806    36.55583    6.39   ML    1.8     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2024-08-05 06:03:30    38.14056    26.07722    15.8   ML    1.1     Ege Denizi - [21.90 km] Çeşme (İzmir)    

2024-08-05 05:56:56    40.79083    27.62611    12.19 ML    1.5     Marmara Denizi - [15.56 km] Marmara (Balıkesir)      

2024-08-05 05:52:32    40.81667    27.60278    6.99   ML    2.2     Marmara Denizi - [13.43 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2024-08-05 05:51:48    38.43472    37.30111    7.07   ML    1.3     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-05 05:41:07    38.26806    38.14306    7.0     ML    1.7     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-08-05 05:09:24    36.23333    28.28944    39.67 ML    1.8     Akdeniz - [47.09 km] Marmaris (Muğla)      

2024-08-05 04:50:38    38.455        37.30472    7.0     ML    1.4     Darende (Malatya)     

2024-08-05 04:00:41    36.57861    26.84083    7.4     ML    2.5     Ege Denizi - [55.73 km] Datça (Muğla)   

2024-08-05 03:15:48    40.82472    31.35806    6.76   ML    2.4     Kaynaşlı (Düzce)

2024-08-05 02:40:58    40.785        27.44722    6.99   ML    1.2     Marmara Denizi - [06.13 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2024-08-05 02:24:20    40.7825      27.45167    10.7   ML    1.1     Marmara Denizi - [06.59 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2024-08-05 02:17:24    40.78472    27.44028    7.82   ML    1.0     Marmara Denizi - [05.77 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2024-08-05 02:03:51    40.78167    27.46667    5.89   ML    1.0     Marmara Denizi - [07.58 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2024-08-05 01:53:53    39.5225      26.98778    8.47   ML    1.4     Burhaniye (Balıkesir)  

2024-08-05 01:49:45    40.79333    27.44306    9.75   ML    1.2     Marmara Denizi - [05.23 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2024-08-05 01:48:17    40.80444    27.45694    7.23   ML    1.7     Marmara Denizi - [05.52 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2024-08-05 01:45:39    40.80806    27.4525      8.54   ML    1.4     Marmara Denizi - [05.01 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2024-08-05 01:19:17    38.44444    37.3075      7.0     ML    2.1     Darende (Malatya)     

2024-08-05 01:00:40    39.42556    27.86806    7.82   ML    1.5     Altıeylül (Balıkesir)      

2024-08-05 00:55:55    39.40306    27.80917    7.0     ML    1.2     Altıeylül (Balıkesir)      

2024-08-05 00:41:26    40.79417    27.45861    5.13   ML    2.2     Marmara Denizi - [06.20 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2024-08-05 00:40:49    40.7925      27.46028    11.25 ML    1.7     Marmara Denizi - [06.42 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2024-08-05 00:39:07    40.79389    27.45333    5.41   ML    1.7     Marmara Denizi - [05.86 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2024-08-05 00:34:06    40.79389    27.47139    14.38 ML    3.5     Marmara Denizi - [07.14 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2024-08-05 00:31:57    40.80389    27.46 7.1     ML    2.3     Marmara Denizi - [05.78 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)    

2024-08-05 00:18:27    38.26361    38.7875      7.0     ML    0.9     Pütürge (Malatya)

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