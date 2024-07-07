Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.07 14:15:40 37.9642 37.2177 4.8 -.- 1.6 -.- CIFTLIKKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.07 13:07:32 40.6863 32.7898 11.7 -.- 2.0 -.- YONCALI-CERKES (CANKIRI) İlksel
2024.07.07 12:59:30 37.1490 27.8158 10.3 -.- 1.2 -.- KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.07.07 12:50:35 37.0697 28.3863 7.1 -.- 2.3 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.07.07 12:44:01 38.9065 27.0523 13.1 -.- 1.9 -.- YENISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2024.07.07 12:38:46 38.2595 37.3367 5.0 -.- 1.8 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.07 12:20:04 37.5358 28.1693 14.7 -.- 1.9 -.- ALABAYIR-CINE (AYDIN) İlksel
2024.07.07 12:09:24 39.1180 37.9313 9.1 -.- 1.6 -.- AKTEPE-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.07.07 11:24:07 38.6808 25.4240 7.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.07.07 11:20:18 38.0043 37.3838 5.2 -.- 3.2 3.0 BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.07 11:04:33 39.3550 27.5742 6.4 -.- 1.1 -.- YESILHISAR-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2024.07.07 11:00:02 37.0982 29.0260 28.7 -.- 1.5 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.07.07 10:59:40 38.5593 27.1185 4.5 -.- 1.4 -.- YAMANLAR-KARSIYAKA (IZMIR) İlksel
2024.07.07 10:51:12 38.2377 38.8505 29.6 -.- 2.2 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.07.07 10:37:15 38.3252 27.2305 6.6 -.- 2.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.07.07 10:27:41 38.3010 31.7188 27.5 -.- 1.4 -.- ARGITHANI-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.07.07 10:22:18 38.4910 39.1782 5.6 -.- 1.5 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2024.07.07 10:18:05 38.0793 32.0178 15.0 -.- 2.2 -.- BELEKLER-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.07.07 09:40:36 39.2038 42.1125 27.5 -.- 1.7 -.- SAMANYOLU-BULANIK (MUS) İlksel
2024.07.07 08:58:58 39.2148 42.0710 20.6 -.- 1.8 -.- ESKIYOL-BULANIK (MUS) İlksel
2024.07.07 08:04:41 38.0093 37.5730 5.0 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.07 07:57:29 39.8555 26.4060 7.0 -.- 1.1 -.- AKKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.07.07 07:52:38 38.1560 38.4658 5.0 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.07.07 07:35:41 40.4475 28.8608 4.0 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.07.07 07:14:56 37.9402 27.0558 6.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.07 06:24:44 38.5070 37.3617 4.2 -.- 1.8 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.07 06:09:15 35.8077 25.5045 7.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.07 06:01:36 37.7548 36.6735 16.0 -.- 1.5 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.07 05:55:08 38.0933 37.3492 5.0 -.- 1.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.07 05:39:34 38.3425 42.4460 6.5 -.- 2.0 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.07.07 05:01:33 40.1823 31.7688 5.0 -.- 2.4 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.07.07 04:23:58 35.9408 36.3365 5.6 -.- 1.3 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2024.07.07 03:10:38 37.7745 27.7542 5.1 -.- 1.3 -.- CAKMAR-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2024.07.07 02:12:08 38.1685 37.7172 5.2 -.- 1.1 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.07 02:05:19 38.0847 37.5638 7.3 -.- 0.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.07 01:48:26 38.0435 37.5417 8.6 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.07 00:55:40 38.2157 27.6710 5.3 -.- 1.5 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.07.07 00:21:51 39.7792 40.5082 7.4 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.07.07 00:03:23 38.2532 37.3415 5.0 -.- 3.2 3.1 DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 7 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-07 14:22:39 36.15778 36.52278 7.0 ML 1.8 Harem, İdlib (Suriye) - [09.37 km] Reyhanlı (Hatay)
2024-07-07 14:15:55 38.34056 38.36944 7.05 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
2024-07-07 13:36:01 37.86694 35.21889 7.0 ML 1.4 Çamardı (Niğde)
2024-07-07 13:34:22 38.25667 37.81944 10.75 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-07-07 13:07:32 40.72194 32.85889 8.04 ML 1.5 Çerkeş (Çankırı)
2024-07-07 12:54:46 37.86972 36.30389 7.74 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-07 12:50:35 37.07472 28.40111 6.96 ML 2.0 Ula (Muğla)
2024-07-07 12:44:02 38.92194 26.95667 6.79 ML 1.7 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [02.03 km] Dikili (İzmir)
2024-07-07 12:38:48 38.21056 37.4 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-07 12:20:10 37.19361 27.83944 7.0 ML 1.4 Milas (Muğla)
2024-07-07 12:09:21 38.46528 37.71361 6.87 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-07-07 11:38:56 38.255 37.85833 8.8 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-07-07 11:24:09 38.71972 25.54194 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - [74.61 km] Karaburun (İzmir)
2024-07-07 11:20:18 38.01056 37.42111 9.67 ML 3.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-07-07 11:04:36 39.38528 27.72556 9.82 ML 1.4 Savaştepe (Balıkesir)
2024-07-07 11:00:04 37.15306 29.00972 7.4 ML 1.4 Acıpayam (Denizli)
2024-07-07 10:59:42 38.35444 27.19917 9.86 ML 1.3 Buca (İzmir)
2024-07-07 10:59:39 37.60222 36.10889 7.0 ML 1.2 Sumbas (Osmaniye)
2024-07-07 10:37:16 38.33806 27.22444 8.02 ML 1.8 Buca (İzmir)
2024-07-07 10:22:19 38.38556 39.11 11.87 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2024-07-07 10:18:12 37.99278 32.36111 7.4 ML 1.0 Selçuklu (Konya)
2024-07-07 10:06:34 39.66472 35.92528 5.4 ML 1.3 Akdağmadeni (Yozgat)
2024-07-07 09:40:39 39.13389 42.28556 7.0 ML 1.5 Bulanık (Muş)
2024-07-07 08:59:00 39.21722 42.13944 7.0 ML 2.1 Bulanık (Muş)
2024-07-07 08:04:42 38.01806 37.58528 6.99 ML 2.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-07 07:52:39 38.10028 38.4675 7.9 ML 2.7 Sincik (Adıyaman)
2024-07-07 07:35:41 40.41972 28.84139 7.07 ML 1.7 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.10 km] Mudanya (Bursa)
2024-07-07 07:14:57 37.92 27.09 5.9 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.14 km] Menderes (İzmir)
2024-07-07 06:56:50 38.1225 38.52222 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-07-07 06:24:42 38.43167 37.28861 17.68 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-07 06:01:35 37.79722 36.60611 7.0 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-07-07 05:55:08 38.005 37.43833 6.99 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-07-07 05:39:33 38.21972 42.40306 7.0 ML 1.9 Hizan (Bitlis)
2024-07-07 05:01:34 40.20444 31.75417 6.97 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2024-07-07 04:49:46 38.0725 38.44722 7.0 ML 0.7 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-07 04:24:41 38.22694 37.40528 7.99 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-07 03:10:37 37.8125 27.76472 7.0 ML 1.3 İncirliova (Aydın)
2024-07-07 02:12:10 38.33694 37.73389 7.47 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-07-07 02:05:20 38.26833 37.71278 6.8 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-07-07 01:48:25 38.05194 37.565 12.75 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-07 00:55:42 38.19389 27.6975 8.56 ML 1.3 Bayındır (İzmir)
2024-07-07 00:35:49 37.68833 28.94944 7.16 ML 0.8 Tavas (Denizli)
2024-07-07 00:21:54 39.99278 39.96056 6.83 ML 1.4 Otlukbeli (Erzincan)
2024-07-07 00:03:23 38.21111 37.38472 7.0 ML 3.3 Elbistan (Kahramanmaraş)