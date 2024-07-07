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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.07 14:15:40  37.9642   37.2177        4.8      -.-  1.6  -.-   CIFTLIKKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.07.07 13:07:32  40.6863   32.7898       11.7      -.-  2.0  -.-   YONCALI-CERKES (CANKIRI)                          İlksel

2024.07.07 12:59:30  37.1490   27.8158       10.3      -.-  1.2  -.-   KARACAHISAR-MILAS (MUGLA)                         İlksel

2024.07.07 12:50:35  37.0697   28.3863        7.1      -.-  2.3  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.07.07 12:44:01  38.9065   27.0523       13.1      -.-  1.9  -.-   YENISAKRAN-ALIAGA (IZMIR)                         İlksel

2024.07.07 12:38:46  38.2595   37.3367        5.0      -.-  1.8  -.-   GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.07.07 12:20:04  37.5358   28.1693       14.7      -.-  1.9  -.-   ALABAYIR-CINE (AYDIN)                             İlksel

2024.07.07 12:09:24  39.1180   37.9313        9.1      -.-  1.6  -.-   AKTEPE-KANGAL (SIVAS)                             İlksel

2024.07.07 11:24:07  38.6808   25.4240        7.6      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.07.07 11:20:18  38.0043   37.3838        5.2      -.-  3.2  3.0   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.07.07 11:04:33  39.3550   27.5742        6.4      -.-  1.1  -.-   YESILHISAR-SAVASTEPE (BALIKESIR)                  İlksel

2024.07.07 11:00:02  37.0982   29.0260       28.7      -.-  1.5  -.-   SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)                      İlksel

2024.07.07 10:59:40  38.5593   27.1185        4.5      -.-  1.4  -.-   YAMANLAR-KARSIYAKA (IZMIR)                        İlksel

2024.07.07 10:51:12  38.2377   38.8505       29.6      -.-  2.2  -.-   ORMELI-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel

2024.07.07 10:37:15  38.3252   27.2305        6.6      -.-  2.0  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel

2024.07.07 10:27:41  38.3010   31.7188       27.5      -.-  1.4  -.-   ARGITHANI-ILGIN (KONYA)                           İlksel

2024.07.07 10:22:18  38.4910   39.1782        5.6      -.-  1.5  -.-   DEDEPINARI-(ELAZIG)                               İlksel

2024.07.07 10:18:05  38.0793   32.0178       15.0      -.-  2.2  -.-   BELEKLER-ILGIN (KONYA)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.07 09:40:36  39.2038   42.1125       27.5      -.-  1.7  -.-   SAMANYOLU-BULANIK (MUS)                           İlksel

2024.07.07 08:58:58  39.2148   42.0710       20.6      -.-  1.8  -.-   ESKIYOL-BULANIK (MUS)                             İlksel

2024.07.07 08:04:41  38.0093   37.5730        5.0      -.-  2.0  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.07.07 07:57:29  39.8555   26.4060        7.0      -.-  1.1  -.-   AKKOY-EZINE (CANAKKALE)                           İlksel

2024.07.07 07:52:38  38.1560   38.4658        5.0      -.-  2.5  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.07.07 07:35:41  40.4475   28.8608        4.0      -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.07.07 07:14:56  37.9402   27.0558        6.3      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.07.07 06:24:44  38.5070   37.3617        4.2      -.-  1.8  -.-   YARIMCA-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.07.07 06:09:15  35.8077   25.5045        7.9      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.07 06:01:36  37.7548   36.6735       16.0      -.-  1.5  -.-   SUCATI-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.07.07 05:55:08  38.0933   37.3492        5.0      -.-  1.3  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.07.07 05:39:34  38.3425   42.4460        6.5      -.-  2.0  -.-   ALADANA-HIZAN (BITLIS)                            İlksel

2024.07.07 05:01:33  40.1823   31.7688        5.0      -.-  2.4  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.07.07 04:23:58  35.9408   36.3365        5.6      -.-  1.3  -.-   KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY)                         İlksel

2024.07.07 03:10:38  37.7745   27.7542        5.1      -.-  1.3  -.-   CAKMAR-KOCARLI (AYDIN)                            İlksel

2024.07.07 02:12:08  38.1685   37.7172        5.2      -.-  1.1  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            İlksel

2024.07.07 02:05:19  38.0847   37.5638        7.3      -.-  0.9  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.07.07 01:48:26  38.0435   37.5417        8.6      -.-  1.5  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.07.07 00:55:40  38.2157   27.6710        5.3      -.-  1.5  -.-   TURAN-BAYINDIR (IZMIR)                            İlksel

2024.07.07 00:21:51  39.7792   40.5082        7.4      -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-TERCAN (ERZINCAN)                        İlksel

2024.07.07 00:03:23  38.2532   37.3415        5.0      -.-  3.2  3.1   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 7 Temmuz son depremler listesi

Tarih     Saat       Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer

2024-07-07 14:22:39    36.15778    36.52278    7.0     ML    1.8     Harem, İdlib (Suriye) - [09.37 km] Reyhanlı (Hatay)

2024-07-07 14:15:55    38.34056    38.36944    7.05   ML    1.4     Battalgazi (Malatya)   

2024-07-07 13:36:01    37.86694    35.21889    7.0     ML    1.4     Çamardı (Niğde)

2024-07-07 13:34:22    38.25667    37.81944    10.75 ML    1.3     Akçadağ (Malatya)     

2024-07-07 13:07:32    40.72194    32.85889    8.04   ML    1.5     Çerkeş (Çankırı) 

2024-07-07 12:54:46    37.86972    36.30389    7.74   ML    1.1     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-07-07 12:50:35    37.07472    28.40111    6.96   ML    2.0     Ula (Muğla)       

2024-07-07 12:44:02    38.92194    26.95667    6.79   ML    1.7     Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [02.03 km] Dikili (İzmir)  

2024-07-07 12:38:48    38.21056    37.4   7.0     ML    1.8     Elbistan (Kahramanmaraş)  

2024-07-07 12:20:10    37.19361    27.83944    7.0     ML    1.4     Milas (Muğla)    

2024-07-07 12:09:21    38.46528    37.71361    6.87   ML    1.4     Darende (Malatya)     

2024-07-07 11:38:56    38.255        37.85833    8.8     ML    1.4     Akçadağ (Malatya)     

2024-07-07 11:24:09    38.71972    25.54194    7.0     ML    2.5     Ege Denizi - [74.61 km] Karaburun (İzmir)       

2024-07-07 11:20:18    38.01056    37.42111    9.67   ML    3.1     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-07-07 11:04:36    39.38528    27.72556    9.82   ML    1.4     Savaştepe (Balıkesir)  

2024-07-07 11:00:04    37.15306    29.00972    7.4     ML    1.4     Acıpayam (Denizli)     

2024-07-07 10:59:42    38.35444    27.19917    9.86   ML    1.3     Buca (İzmir)       

2024-07-07 10:59:39    37.60222    36.10889    7.0     ML    1.2     Sumbas (Osmaniye)   

2024-07-07 10:37:16    38.33806    27.22444    8.02   ML    1.8     Buca (İzmir)       

2024-07-07 10:22:19    38.38556    39.11 11.87 ML    1.1     Sivrice (Elazığ)   

2024-07-07 10:18:12    37.99278    32.36111    7.4     ML    1.0     Selçuklu (Konya)

2024-07-07 10:06:34    39.66472    35.92528    5.4     ML    1.3     Akdağmadeni (Yozgat)        

2024-07-07 09:40:39    39.13389    42.28556    7.0     ML    1.5     Bulanık (Muş)    

2024-07-07 08:59:00    39.21722    42.13944    7.0     ML    2.1     Bulanık (Muş)    

2024-07-07 08:04:42    38.01806    37.58528    6.99   ML    2.3     Doğanşehir (Malatya)

2024-07-07 07:52:39    38.10028    38.4675      7.9     ML    2.7     Sincik (Adıyaman)       

2024-07-07 07:35:41    40.41972    28.84139    7.07   ML    1.7     Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.10 km] Mudanya (Bursa)   

2024-07-07 07:14:57    37.92 27.09 5.9     ML    1.7     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.14 km] Menderes (İzmir)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-07 06:56:50    38.1225      38.52222    7.0     ML    1.0     Sincik (Adıyaman)       

2024-07-07 06:24:42    38.43167    37.28861    17.68 ML    1.8     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-07-07 06:01:35    37.79722    36.60611    7.0     ML    1.8     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2024-07-07 05:55:08    38.005        37.43833    6.99   ML    1.5     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-07-07 05:39:33    38.21972    42.40306    7.0     ML    1.9     Hizan (Bitlis)      

2024-07-07 05:01:34    40.20444    31.75417    6.97   ML    2.1     Beypazarı (Ankara)     

2024-07-07 04:49:46    38.0725      38.44722    7.0     ML    0.7     Çelikhan (Adıyaman)  

2024-07-07 04:24:41    38.22694    37.40528    7.99   ML    1.2     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-07-07 03:10:37    37.8125      27.76472    7.0     ML    1.3     İncirliova (Aydın)        

2024-07-07 02:12:10    38.33694    37.73389    7.47   ML    1.4     Akçadağ (Malatya)     

2024-07-07 02:05:20    38.26833    37.71278    6.8     ML    1.2     Akçadağ (Malatya)     

2024-07-07 01:48:25    38.05194    37.565        12.75 ML    1.7     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-07-07 00:55:42    38.19389    27.6975      8.56   ML    1.3     Bayındır (İzmir)  

2024-07-07 00:35:49    37.68833    28.94944    7.16   ML    0.8     Tavas (Denizli)   

2024-07-07 00:21:54    39.99278    39.96056    6.83   ML    1.4     Otlukbeli (Erzincan)    

2024-07-07 00:03:23    38.21111    37.38472    7.0     ML    3.3     Elbistan (Kahramanmaraş)

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