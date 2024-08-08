Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 8 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 8 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.08 11:22:16 35.5838 27.3288 6.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.08 09:56:37 39.1015 27.5433 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.08.08 09:51:32 34.8848 32.1942 14.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.08 09:26:25 38.1033 26.0022 14.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.08 09:00:07 39.8518 26.1950 9.3 -.- 1.6 -.- CAMOBA-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.08.08 08:03:15 40.4338 28.8615 3.9 -.- 0.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.08 07:28:12 38.0527 36.7602 3.6 -.- 1.7 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.08 07:25:38 38.3252 37.8457 5.1 -.- 1.8 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.08 07:16:25 40.4472 28.8850 8.9 -.- 0.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.08 07:15:58 40.4298 28.8587 10.3 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.08 07:12:43 38.1568 37.3165 8.6 -.- 1.9 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.08 06:59:37 37.5765 35.8217 3.5 -.- 1.1 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.08 06:44:26 40.8038 31.5788 9.9 -.- 1.6 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2024.08.08 06:36:04 37.6230 35.9305 5.9 -.- 1.4 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.08 06:30:09 37.8915 36.2535 5.8 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.08 06:14:02 39.8615 32.8582 2.8 -.- 1.1 -.- CANKAYA (ANKARA) İlksel
2024.08.08 04:47:58 34.9502 24.9180 7.6 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.08 04:17:51 37.1337 28.4627 8.1 -.- 1.1 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel
2024.08.08 04:11:22 37.8430 36.2583 16.1 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.08 03:08:14 40.3187 24.1243 4.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.08 02:59:25 37.6193 35.7848 2.1 -.- 0.7 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.08 02:57:45 40.2202 31.7493 1.3 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.08.08 02:41:27 36.9598 27.7702 2.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.08 02:27:54 40.0633 36.0450 1.2 -.- 3.0 3.1 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.08.08 02:23:37 40.7572 29.0035 11.4 -.- 1.2 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.08 02:20:47 40.8892 31.6545 9.8 -.- 1.9 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.08.08 02:10:35 37.6393 35.8770 5.5 -.- 1.5 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.08 01:36:32 38.5838 37.2467 5.0 -.- 1.2 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.08 01:24:07 37.9840 27.1063 13.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.08 00:53:28 36.6225 36.4033 7.1 -.- 1.2 -.- SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.08.08 00:50:00 35.7615 35.3490 3.9 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.08 00:23:23 37.7390 29.7103 7.2 -.- 1.3 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
AFAD 8 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-08 09:26:24 38.12639 26.02556 19.3 ML 1.8 Ege Denizi - [26.28 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-08 09:05:59 38.33528 37.40361 7.3 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-08 07:28:12 38.10417 36.74528 6.99 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-08 07:25:37 38.28472 37.84 8.99 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)
2024-08-08 07:15:58 40.44028 28.85444 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.53 km] Mudanya (Bursa)
2024-08-08 07:12:44 38.10083 37.31472 6.97 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-08-08 06:49:36 38.0375 38.23028 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-08-08 06:44:26 40.80556 31.55528 9.75 ML 1.0 Merkez (Bolu)
2024-08-08 06:36:05 37.62389 35.86917 7.0 ML 1.2 Kozan (Adana)
2024-08-08 06:14:02 39.8375 32.86028 7.0 ML 1.0 Çankaya (Ankara)
2024-08-08 05:09:31 38.0875 38.47389 6.77 ML 0.7 Sincik (Adıyaman)
2024-08-08 04:51:17 38.30944 38.83806 11.15 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-08-08 04:34:30 38.26667 38.84639 5.35 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-08-08 04:17:51 37.13694 28.52 7.0 ML 1.0 Ula (Muğla)
2024-08-08 04:11:22 37.84556 36.19389 7.15 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2024-08-08 03:53:00 37.61111 35.83972 6.87 ML 1.3 Kozan (Adana)
2024-08-08 03:32:29 38.23333 38.67778 14.09 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-08-08 03:20:14 42.68861 43.31806 7.0 ML 1.9 Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [129.74 km] Posof (Ardahan)
2024-08-08 03:10:11 38.71222 31.36389 7.03 ML 1.0 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-08-08 02:57:44 40.17139 31.77333 7.13 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-08-08 02:41:27 36.97889 27.81167 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.64 km] Milas (Muğla)
2024-08-08 02:27:54 40.06694 36.04194 10.7 ML 3.0 Sulusaray (Tokat)
2024-08-08 02:20:46 40.90417 31.67639 13.7 ML 1.6 Merkez (Bolu)
2024-08-08 02:10:35 37.64111 35.89111 7.03 ML 1.6 Kozan (Adana)
2024-08-08 01:36:32 38.44417 37.32167 6.98 ML 1.3 Darende (Malatya)
2024-08-08 01:35:29 38.43472 37.32833 6.97 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-08 01:24:07 37.99972 27.09028 9.52 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.40 km] Menderes (İzmir)
2024-08-08 01:20:00 38.27944 38.80333 9.15 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-08-08 01:05:18 39.41694 39.09694 7.01 ML 1.0 Ovacık (Tunceli)
2024-08-08 00:53:28 36.5925 36.41306 6.99 ML 1.4 Kırıkhan (Hatay)
2024-08-08 00:49:59 35.66833 35.35278 8.25 ML 1.4 Akdeniz
2024-08-08 00:23:23 37.7325 29.70139 5.11 ML 1.3 Çardak (Denizli)