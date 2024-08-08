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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 8 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 8 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.08 11:22:16  35.5838   27.3288        6.5      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.08 09:56:37  39.1015   27.5433        0.0      -.-  1.7  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.08.08 09:51:32  34.8848   32.1942       14.2      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.08 09:26:25  38.1033   26.0022       14.2      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.08 09:00:07  39.8518   26.1950        9.3      -.-  1.6  -.-   CAMOBA-EZINE (CANAKKALE)                          İlksel

2024.08.08 08:03:15  40.4338   28.8615        3.9      -.-  0.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.08.08 07:28:12  38.0527   36.7602        3.6      -.-  1.7  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.08.08 07:25:38  38.3252   37.8457        5.1      -.-  1.8  -.-   DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.08.08 07:16:25  40.4472   28.8850        8.9      -.-  0.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.08.08 07:15:58  40.4298   28.8587       10.3      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.08.08 07:12:43  38.1568   37.3165        8.6      -.-  1.9  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.08.08 06:59:37  37.5765   35.8217        3.5      -.-  1.1  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.08.08 06:44:26  40.8038   31.5788        9.9      -.-  1.6  -.-   KOZLU-(BOLU)                                      İlksel

2024.08.08 06:36:04  37.6230   35.9305        5.9      -.-  1.4  -.-   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.08.08 06:30:09  37.8915   36.2535        5.8      -.-  1.2  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.08 06:14:02  39.8615   32.8582        2.8      -.-  1.1  -.-   CANKAYA (ANKARA)                                  İlksel

2024.08.08 04:47:58  34.9502   24.9180        7.6      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.08.08 04:17:51  37.1337   28.4627        8.1      -.-  1.1  -.-   YARAS-(MUGLA)                                     İlksel

2024.08.08 04:11:22  37.8430   36.2583       16.1      -.-  1.3  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.08.08 03:08:14  40.3187   24.1243        4.8      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.08 02:59:25  37.6193   35.7848        2.1      -.-  0.7  -.-   KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.08.08 02:57:45  40.2202   31.7493        1.3      -.-  2.2  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.08.08 02:41:27  36.9598   27.7702        2.2      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.08.08 02:27:54  40.0633   36.0450        1.2      -.-  3.0  3.1   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.08.08 02:23:37  40.7572   29.0035       11.4      -.-  1.2  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         İlksel

2024.08.08 02:20:47  40.8892   31.6545        9.8      -.-  1.9  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel

2024.08.08 02:10:35  37.6393   35.8770        5.5      -.-  1.5  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.08.08 01:36:32  38.5838   37.2467        5.0      -.-  1.2  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.08.08 01:24:07  37.9840   27.1063       13.8      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.08.08 00:53:28  36.6225   36.4033        7.1      -.-  1.2  -.-   SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY)                           İlksel

2024.08.08 00:50:00  35.7615   35.3490        3.9      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.08 00:23:23  37.7390   29.7103        7.2      -.-  1.3  -.-   CALTI-CARDAK (DENIZLI)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 8 Ağustos son depremler listesi

Tarih          Saat  Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer

2024-08-08 09:26:24    38.12639    26.02556    19.3   ML    1.8     Ege Denizi - [26.28 km] Çeşme (İzmir)    

2024-08-08 09:05:59    38.33528    37.40361    7.3     ML    1.5     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-08 07:28:12    38.10417    36.74528    6.99   ML    1.7     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-08 07:25:37    38.28472    37.84 8.99   ML    1.9     Akçadağ (Malatya)     

2024-08-08 07:15:58    40.44028    28.85444    7.0     ML    1.4     Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.53 km] Mudanya (Bursa)   

2024-08-08 07:12:44    38.10083    37.31472    6.97   ML    1.8     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-08-08 06:49:36    38.0375      38.23028    7.0     ML    1.0     Çelikhan (Adıyaman)  

2024-08-08 06:44:26    40.80556    31.55528    9.75   ML    1.0     Merkez (Bolu)    

2024-08-08 06:36:05    37.62389    35.86917    7.0     ML    1.2     Kozan (Adana)   

2024-08-08 06:14:02    39.8375      32.86028    7.0     ML    1.0     Çankaya (Ankara)       

2024-08-08 05:09:31    38.0875      38.47389    6.77   ML    0.7     Sincik (Adıyaman)       

2024-08-08 04:51:17    38.30944    38.83806    11.15 ML    1.4     Pütürge (Malatya)      

2024-08-08 04:34:30    38.26667    38.84639    5.35   ML    1.0     Pütürge (Malatya)      

2024-08-08 04:17:51    37.13694    28.52 7.0     ML    1.0     Ula (Muğla)       

2024-08-08 04:11:22    37.84556    36.19389    7.15   ML    1.3     Saimbeyli (Adana)      

2024-08-08 03:53:00    37.61111    35.83972    6.87   ML    1.3     Kozan (Adana)   

2024-08-08 03:32:29    38.23333    38.67778    14.09 ML    0.9     Pütürge (Malatya)      

2024-08-08 03:20:14    42.68861    43.31806    7.0     ML    1.9     Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [129.74 km] Posof (Ardahan)       

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-08 03:10:11    38.71222    31.36389    7.03   ML    1.0     Sultandağı (Afyonkarahisar)

2024-08-08 02:57:44    40.17139    31.77333    7.13   ML    1.7     Beypazarı (Ankara)     

2024-08-08 02:41:27    36.97889    27.81167    7.0     ML    1.2     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.64 km] Milas (Muğla)        

2024-08-08 02:27:54    40.06694    36.04194    10.7   ML    3.0     Sulusaray (Tokat)        

2024-08-08 02:20:46    40.90417    31.67639    13.7   ML    1.6     Merkez (Bolu)    

2024-08-08 02:10:35    37.64111    35.89111    7.03   ML    1.6     Kozan (Adana)   

2024-08-08 01:36:32    38.44417    37.32167    6.98   ML    1.3     Darende (Malatya)     

2024-08-08 01:35:29    38.43472    37.32833    6.97   ML    1.1     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-08 01:24:07    37.99972    27.09028    9.52   ML    1.3     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.40 km] Menderes (İzmir)   

2024-08-08 01:20:00    38.27944    38.80333    9.15   ML    1.0     Pütürge (Malatya)      

2024-08-08 01:05:18    39.41694    39.09694    7.01   ML    1.0     Ovacık (Tunceli)

2024-08-08 00:53:28    36.5925      36.41306    6.99   ML    1.4     Kırıkhan (Hatay)

2024-08-08 00:49:59    35.66833    35.35278    8.25   ML    1.4     Akdeniz    

2024-08-08 00:23:23    37.7325      29.70139    5.11   ML    1.3     Çardak (Denizli)

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