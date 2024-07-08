Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 8 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 8 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.08 12:35:22 39.9745 28.8765 0.0 -.- 1.7 -.- KARINCALI-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.07.08 12:27:24 37.5590 29.1805 13.6 -.- 1.5 -.- AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2024.07.08 11:56:19 38.3750 37.5820 14.5 -.- 1.6 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.08 10:43:56 38.1420 38.4713 12.9 -.- 1.7 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.07.08 10:04:59 38.3980 26.3983 3.6 -.- 1.7 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.08 10:04:24 38.0733 37.3775 10.1 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.08 08:26:37 37.8410 36.0870 4.7 -.- 1.8 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.07.08 07:45:00 34.8818 25.3057 23.5 -.- 3.0 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.08 06:42:20 39.3775 43.4308 5.0 -.- 1.7 -.- DELIHASAN-DIYADIN (AGRI) İlksel
2024.07.08 06:35:10 38.5537 28.1812 5.4 -.- 1.4 -.- SULEYMANIYE-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.07.08 06:13:37 37.7410 35.9610 3.3 -.- 1.0 -.- TENKERLI-FEKE (ADANA) İlksel
2024.07.08 03:42:27 38.5260 28.2222 19.3 -.- 1.2 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.07.08 03:14:53 37.9370 37.8725 2.8 -.- 1.8 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.08 03:01:56 37.0478 28.5013 7.5 -.- 1.9 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2024.07.08 01:20:12 37.4963 27.4440 5.4 -.- 1.7 -.- SERCIN-SOKE (AYDIN) İlksel
2024.07.08 01:12:59 39.0562 29.5323 2.3 -.- 1.6 -.- KAYACIK-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2024.07.08 00:49:21 38.7890 37.5585 1.0 -.- 1.9 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.07.08 00:41:32 38.8798 37.6015 4.0 -.- 1.8 -.- ALVAR-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
AFAD 8 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-08 13:58:24 38.0375 32.37944 6.9 ML 1.0 Selçuklu (Konya)
2024-07-08 13:44:03 38.47361 39.21528 13.41 ML 2.0 Sivrice (Elazığ)
2024-07-08 13:37:02 41.98889 26.8625 7.0 ML 0.8 Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [04.60 km] Lalapaşa (Edirne)
2024-07-08 13:36:05 36.79333 28.99222 6.83 ML 1.2 Fethiye (Muğla)
2024-07-08 12:42:33 39.64083 29.47528 7.0 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-08 12:39:03 39.65806 29.45917 7.0 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-08 12:35:19 39.88056 28.85111 6.71 ML 1.5 Orhaneli (Bursa)
2024-07-08 12:27:26 37.58917 29.18694 7.0 ML 1.2 Tavas (Denizli)
2024-07-08 11:56:21 38.36028 37.50306 16.14 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-08 10:43:58 38.14222 38.56806 7.0 ML 1.9 Battalgazi (Malatya)
2024-07-08 10:05:00 38.35167 26.42028 7.12 ML 2.0 Ege Denizi - Ildır Körfezi - [04.04 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-08 10:04:22 37.98889 37.39 6.56 ML 2.3 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-07-08 08:26:38 37.82417 36.10028 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2024-07-08 07:45:01 34.99722 25.82472 6.32 ML 3.1 Akdeniz
2024-07-08 06:45:54 38.09833 38.45222 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-08 06:42:19 39.14111 43.35222 7.0 ML 1.6 Erciş (Van)
2024-07-08 06:35:12 38.47056 28.2925 7.0 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2024-07-08 06:13:34 37.83944 36.16944 7.0 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
2024-07-08 05:48:46 37.55167 37.26861 7.0 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-07-08 04:53:24 38.08222 42.62333 7.02 ML 1.7 Hizan (Bitlis)
2024-07-08 04:13:23 38.07639 37.45417 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-08 04:09:24 37.91917 36.20972 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
2024-07-08 03:42:28 38.54417 28.17667 7.0 ML 1.0 Salihli (Manisa)
2024-07-08 03:14:53 37.89417 37.94194 7.0 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-08 03:01:55 37.05389 28.51861 7.0 ML 1.7 Ula (Muğla)
2024-07-08 01:20:13 37.55806 27.45083 7.0 ML 1.5 Söke (Aydın)
2024-07-08 01:12:59 39.00528 29.43083 7.03 ML 1.1 Gediz (Kütahya)
2024-07-08 00:49:20 38.85306 37.42278 7.0 ML 1.9 Gürün (Sivas)
2024-07-08 00:43:36 38.2975 38.29333 7.23 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-08 00:41:33 38.82083 37.46806 7.02 ML 1.7 Gürün (Sivas)