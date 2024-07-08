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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 8 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 8 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.08 12:35:22  39.9745   28.8765        0.0      -.-  1.7  -.-   KARINCALI-ORHANELI (BURSA)                        İlksel

2024.07.08 12:27:24  37.5590   29.1805       13.6      -.-  1.5  -.-   AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI)                           İlksel

2024.07.08 11:56:19  38.3750   37.5820       14.5      -.-  1.6  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2024.07.08 10:43:56  38.1420   38.4713       12.9      -.-  1.7  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.07.08 10:04:59  38.3980   26.3983        3.6      -.-  1.7  -.-   DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)             İlksel

2024.07.08 10:04:24  38.0733   37.3775       10.1      -.-  2.0  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.07.08 08:26:37  37.8410   36.0870        4.7      -.-  1.8  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.08 07:45:00  34.8818   25.3057       23.5      -.-  3.0  3.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.07.08 06:42:20  39.3775   43.4308        5.0      -.-  1.7  -.-   DELIHASAN-DIYADIN (AGRI)                          İlksel

2024.07.08 06:35:10  38.5537   28.1812        5.4      -.-  1.4  -.-   SULEYMANIYE-SALIHLI (MANISA)                      İlksel

2024.07.08 06:13:37  37.7410   35.9610        3.3      -.-  1.0  -.-   TENKERLI-FEKE (ADANA)                             İlksel

2024.07.08 03:42:27  38.5260   28.2222       19.3      -.-  1.2  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                           İlksel

2024.07.08 03:14:53  37.9370   37.8725        2.8      -.-  1.8  -.-   KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                 İlksel

2024.07.08 03:01:56  37.0478   28.5013        7.5      -.-  1.9  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                         İlksel

2024.07.08 01:20:12  37.4963   27.4440        5.4      -.-  1.7  -.-   SERCIN-SOKE (AYDIN)                               İlksel

2024.07.08 01:12:59  39.0562   29.5323        2.3      -.-  1.6  -.-   KAYACIK-GEDIZ (KUTAHYA)                           İlksel

2024.07.08 00:49:21  38.7890   37.5585        1.0      -.-  1.9  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.07.08 00:41:32  38.8798   37.6015        4.0      -.-  1.8  -.-   ALVAR-KULUNCAK (MALATYA)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 8 Temmuz son depremler listesi

Tarih    Saat         Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-07-08 13:58:24       38.0375                32.37944              6.9          ML         1.0          Selçuklu (Konya)            

2024-07-08 13:44:03       38.47361              39.21528              13.41     ML         2.0          Sivrice (Elazığ)  

2024-07-08 13:37:02       41.98889              26.8625                7.0          ML         0.8          Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [04.60 km] Lalapaşa (Edirne)            

2024-07-08 13:36:05       36.79333              28.99222              6.83       ML         1.2          Fethiye (Muğla)              

2024-07-08 12:42:33       39.64083              29.47528              7.0          ML         1.2          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-07-08 12:39:03       39.65806              29.45917              7.0          ML         1.3          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-07-08 12:35:19       39.88056              28.85111              6.71       ML         1.5          Orhaneli (Bursa)             

2024-07-08 12:27:26       37.58917              29.18694              7.0          ML         1.2          Tavas (Denizli) 

2024-07-08 11:56:21       38.36028              37.50306              16.14     ML         1.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-07-08 10:43:58       38.14222              38.56806              7.0          ML         1.9          Battalgazi (Malatya)      

2024-07-08 10:05:00       38.35167              26.42028              7.12       ML         2.0          Ege Denizi - Ildır Körfezi - [04.04 km] Çeşme (İzmir) 

2024-07-08 10:04:22       37.98889              37.39     6.56       ML         2.3          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-07-08 08:26:38       37.82417              36.10028              7.0          ML         1.7          Saimbeyli (Adana)         

2024-07-08 07:45:01       34.99722              25.82472              6.32       ML         3.1          Akdeniz              

2024-07-08 06:45:54       38.09833              38.45222              7.0          ML         1.0          Çelikhan (Adıyaman)    

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-08 06:42:19       39.14111              43.35222              7.0          ML         1.6          Erciş (Van)         

2024-07-08 06:35:12       38.47056              28.2925                7.0          ML         0.9          Salihli (Manisa)

2024-07-08 06:13:34       37.83944              36.16944              7.0          ML         0.9          Saimbeyli (Adana)         

2024-07-08 05:48:46       37.55167              37.26861              7.0          ML         1.3          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-07-08 04:53:24       38.08222              42.62333              7.02       ML         1.7          Hizan (Bitlis)      

2024-07-08 04:13:23       38.07639              37.45417              7.0          ML         1.3          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-07-08 04:09:24       37.91917              36.20972              7.0          ML         1.0          Saimbeyli (Adana)         

2024-07-08 03:42:28       38.54417              28.17667              7.0          ML         1.0          Salihli (Manisa)

2024-07-08 03:14:53       37.89417              37.94194              7.0          ML         2.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-07-08 03:01:55       37.05389              28.51861              7.0          ML         1.7          Ula (Muğla)       

2024-07-08 01:20:13       37.55806              27.45083              7.0          ML         1.5          Söke (Aydın)    

2024-07-08 01:12:59       39.00528              29.43083              7.03       ML         1.1          Gediz (Kütahya)             

2024-07-08 00:49:20       38.85306              37.42278              7.0          ML         1.9          Gürün (Sivas)   

2024-07-08 00:43:36       38.2975                38.29333              7.23       ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-07-08 00:41:33       38.82083              37.46806              7.02       ML         1.7          Gürün (Sivas)

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