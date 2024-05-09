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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 9 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 9 Mayıs tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 9 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği 

2024.05.09 12:49:04  39.4700   25.7068        2.2      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.09 12:47:35  39.6878   29.7220       13.1      -.-  1.8  -.-   ARIFLER-TAVSANLI (KUTAHYA)                        İlksel

2024.05.09 12:45:53  39.6455   29.6203        4.1      -.-  1.7  -.-   ELMALI-TAVSANLI (KUTAHYA)                         İlksel

2024.05.09 12:44:41  35.3755   33.1672        0.0      -.-  1.3  -.-   KIBRIS-LAPTA                                      İlksel

2024.05.09 12:37:15  36.2228   36.2808        5.8      -.-  1.3  -.-   BITIREN-(HATAY)                                   İlksel

2024.05.09 12:17:45  37.9057   36.4198        9.9      -.-  1.7  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.05.09 12:10:06  37.1917   27.7617        8.6      -.-  1.9  -.-   GOKCELER-MILAS (MUGLA)                            İlksel

2024.05.09 12:02:50  36.1503   33.7225        0.0      -.-  1.2  -.-   YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)                      İlksel

2024.05.09 11:49:42  38.1032   37.7992        4.9      -.-  1.7  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.05.09 11:49:12  40.8537   28.8385        9.1      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.05.09 11:45:10  37.2018   37.2848        0.0      -.-  1.3  -.-   INCESU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.05.09 11:43:39  37.2448   36.9838        8.9      -.-  1.5  -.-   INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel

2024.05.09 11:17:09  40.4340   29.2258        0.0      -.-  1.2  -.-   CIHATLI-GEMLIK (BURSA)                            İlksel

2024.05.09 11:07:00  38.1313   36.5787        7.5      -.-  2.1  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.09 11:02:47  37.1312   37.2217        0.0      -.-  1.8  -.-   YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.05.09 10:30:15  38.8223   37.5030        5.0      -.-  1.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.05.09 10:13:36  39.6107   29.3838        0.0      -.-  1.4  -.-   YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)                        İlksel

2024.05.09 09:48:51  37.8980   36.5990        5.0      -.-  2.5  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.05.09 09:41:22  38.1458   37.8462        8.6      -.-  2.5  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.05.09 08:41:14  38.7338   37.2660       15.2      -.-  1.7  -.-   GURUN (SIVAS)                                     İlksel

2024.05.09 08:33:21  38.4092   26.3892       19.7      -.-  2.1  -.-   DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)             İlksel

2024.05.09 08:03:05  40.2250   31.7327        2.7      -.-  2.1  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.05.09 06:53:19  38.4347   37.3423        5.0      -.-  2.7  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.05.09 06:08:27  39.4372   39.8890        5.0      -.-  2.0  -.-   COBANYILDIZI-PULUMUR (TUNCELI)                    İlksel

2024.05.09 05:52:38  36.2822   35.9233        9.5      -.-  1.6  -.-   CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)                       İlksel

2024.05.09 04:43:22  39.2477   40.8415        5.0      -.-  2.9  -.-   SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                      İlksel

2024.05.09 04:39:26  39.2453   40.8698        3.8      -.-  2.1  -.-   KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)                          İlksel

2024.05.09 04:29:50  38.7682   37.4135        8.8      -.-  1.4  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel

2024.05.09 04:15:00  34.4213   23.8247       15.7      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.05.09 04:07:31  38.9515   29.9757        6.8      -.-  2.7  -.-   ALLIOREN-DUMLUPINAR (KUTAHYA)                     İlksel

2024.05.09 03:46:14  37.9425   36.7473       10.7      -.-  1.4  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.05.09 03:32:07  38.1190   37.7620        5.0      -.-  3.3  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.05.09 03:23:52  40.0562   35.9930        5.0      -.-  1.8  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.05.09 02:59:30  40.7780   42.7943        8.2      -.-  2.2  -.-   CULLU-GOLE (ARDAHAN)                              İlksel

2024.05.09 02:22:44  37.1220   28.9023        3.0      -.-  1.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.05.09 02:20:31  37.0917   28.8935        3.6      -.-  1.3  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.05.09 02:13:25  37.0920   28.9017        4.9      -.-  1.4  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.05.09 02:11:20  37.0833   28.9047        7.7      -.-  2.9  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.05.09 02:08:45  38.5078   37.8903        8.6      -.-  1.8  -.-   BUYUKKOY-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2024.05.09 01:42:55  38.0960   37.6697        9.1      -.-  1.3  -.-   ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.05.09 01:34:24  35.7272   25.4435        8.8      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.09 01:31:44  36.9478   38.9538        8.8      -.-  2.1  -.-   PARAPARA-HARRAN (SANLIURFA)                       İlksel

2024.05.09 01:09:28  37.0883   28.8852        5.0      -.-  2.1  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.05.09 01:05:11  37.0932   28.9127        1.4      -.-  2.1  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.05.09 00:40:13  37.1237   30.4985        5.3      -.-  1.5  -.-   AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA)                        İlksel

2024.05.09 00:31:41  38.6335   39.5528        9.8      -.-  1.8  -.-   ICME-(ELAZIG)                                     İlksel

2024.05.09 00:05:35  37.4312   35.3147       13.9      -.-  1.3  -.-   MADENLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2024.05.09 00:02:37  35.5878   23.6432       11.6      -.-  3.7  3.8   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

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