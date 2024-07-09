Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 9 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 9 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.09 09:56:24 37.2917 29.4412 20.3 -.- 1.8 -.- DEDEBAGI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.07.09 09:13:09 36.3340 36.1872 9.7 -.- 2.4 -.- ALAHAN-(HATAY) İlksel
2024.07.09 06:39:09 38.3498 37.5337 18.6 -.- 1.5 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.09 06:18:48 38.1403 37.9440 8.0 -.- 1.7 -.- KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.09 04:32:27 36.4777 36.2877 5.3 -.- 1.3 -.- KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.07.09 04:24:50 35.9575 28.9583 23.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.09 04:24:35 40.6728 30.3908 14.7 -.- 1.2 -.- CINARDIBI-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2024.07.09 04:07:50 39.3598 41.1080 5.4 -.- 2.1 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.07.09 03:39:29 37.8790 26.8327 5.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.07.09 03:38:40 37.8670 26.8917 15.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.09 03:33:39 37.8852 26.8383 13.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.07.09 03:24:12 38.5292 38.0363 4.2 -.- 2.1 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.07.09 03:19:45 35.8183 28.5685 29.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.09 03:18:33 36.0185 28.0677 2.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.09 03:07:50 38.3152 38.8363 5.0 -.- 1.8 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.07.09 03:06:20 40.7488 30.9907 9.0 -.- 1.4 -.- TASLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.07.09 02:43:21 38.4298 37.3162 5.4 -.- 1.3 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.09 01:22:06 39.8710 36.3553 5.0 -.- 1.9 -.- ORTAKLAR-YILDIZELI (SIVAS) İlksel
2024.07.09 01:12:13 36.8058 34.2538 3.1 -.- 1.8 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2024.07.09 00:54:46 39.0238 26.6912 9.4 -.- 1.9 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.09 00:05:02 38.2998 36.4297 4.9 -.- 1.3 -.- YESILKENT-SARIZ (KAYSERI) İlksel
AFAD 9 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-09 10:26:17 39.65 29.41917 6.96 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-09 10:14:09 40.08528 31.82194 7.0 ML 2.4 Beypazarı (Ankara)
2024-07-09 09:56:26 37.27167 29.30778 7.11 ML 1.9 Acıpayam (Denizli)
2024-07-09 09:33:43 37.31528 36.41361 7.25 ML 1.5 Düziçi (Osmaniye)
2024-07-09 09:28:35 40.39333 34.40056 13.47 ML 1.7 Uğurludağ (Çorum)
2024-07-09 09:24:16 38.57778 25.74333 7.06 ML 2.0 Ege Denizi - [53.26 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-09 09:13:10 36.31917 36.25056 7.0 ML 2.3 Antakya (Hatay)
2024-07-09 09:09:11 37.54333 35.30917 7.04 ML 2.0 Aladağ (Adana)
2024-07-09 06:39:12 38.30056 38.25917 7.21 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-09 06:31:12 38.09639 37.88556 7.53 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-09 06:18:49 38.15194 37.92028 6.94 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-09 05:56:28 38.35861 37.82028 11.02 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-07-09 04:46:20 37.94667 35.98583 7.33 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
2024-07-09 04:32:27 36.49111 36.31111 6.45 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay)
2024-07-09 04:24:50 35.955 28.8925 25.56 ML 1.7 Akdeniz - [52.40 km] Kaş (Antalya)
2024-07-09 04:07:51 39.36583 41.08778 17.72 ML 2.1 Karlıova (Bingöl)
2024-07-09 04:06:05 38.22417 38.73389 10.42 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-07-09 03:58:52 37.23611 36.93222 8.64 ML 1.0 Nurdağı (Gaziantep)
2024-07-09 03:39:30 37.90556 26.8725 7.04 ML 1.8 Ege Denizi - [18.85 km] Seferihisar (İzmir)
2024-07-09 03:38:43 37.92444 26.99861 7.01 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.72 km] Menderes (İzmir)
2024-07-09 03:37:34 38.185 38.67889 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-07-09 03:33:41 37.89583 26.87167 7.21 ML 1.4 Ege Denizi - [19.92 km] Seferihisar (İzmir)
2024-07-09 03:24:13 38.56833 38.02111 11.19 ML 2.1 Yazıhan (Malatya)
2024-07-09 03:19:43 35.72611 28.54611 7.31 ML 1.6 Akdeniz - [92.65 km] Kaş (Antalya)
2024-07-09 03:18:34 36.06444 28.12083 7.0 ML 1.8 Akdeniz - [62.98 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-09 03:07:51 38.25972 38.81361 6.66 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2024-07-09 03:06:21 40.80194 31.02556 7.0 ML 1.1 Gölyaka (Düzce)
2024-07-09 02:43:22 38.41028 37.37611 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-09 01:22:07 39.87444 36.34389 14.45 ML 1.9 Yıldızeli (Sivas)
2024-07-09 01:12:15 36.74528 34.30417 8.52 ML 1.6 Erdemli (Mersin)
2024-07-09 00:55:25 38.00889 37.56833 6.98 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-07-09 00:54:48 39.02583 26.73944 10.72 ML 1.9 Ege Denizi - [07.37 km] Dikili (İzmir)
2024-07-09 00:05:01 38.32306 36.44222 7.05 ML 1.6 Sarız (Kayseri)