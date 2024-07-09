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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 9 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 9 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği 

2024.07.09 09:56:24  37.2917   29.4412       20.3      -.-  1.8  -.-   DEDEBAGI-ACIPAYAM (DENIZLI)                       İlksel

2024.07.09 09:13:09  36.3340   36.1872        9.7      -.-  2.4  -.-   ALAHAN-(HATAY)                                    İlksel

2024.07.09 06:39:09  38.3498   37.5337       18.6      -.-  1.5  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.07.09 06:18:48  38.1403   37.9440        8.0      -.-  1.7  -.-   KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.07.09 04:32:27  36.4777   36.2877        5.3      -.-  1.3  -.-   KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)                    İlksel

2024.07.09 04:24:50  35.9575   28.9583       23.3      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.09 04:24:35  40.6728   30.3908       14.7      -.-  1.2  -.-   CINARDIBI-ARIFIYE (SAKARYA)                       İlksel

2024.07.09 04:07:50  39.3598   41.1080        5.4      -.-  2.1  -.-   YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)                        İlksel

2024.07.09 03:39:29  37.8790   26.8327        5.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.07.09 03:38:40  37.8670   26.8917       15.0      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.07.09 03:33:39  37.8852   26.8383       13.3      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.07.09 03:24:12  38.5292   38.0363        4.2      -.-  2.1  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel

2024.07.09 03:19:45  35.8183   28.5685       29.6      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.09 03:18:33  36.0185   28.0677        2.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.09 03:07:50  38.3152   38.8363        5.0      -.-  1.8  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.07.09 03:06:20  40.7488   30.9907        9.0      -.-  1.4  -.-   TASLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            İlksel

2024.07.09 02:43:21  38.4298   37.3162        5.4      -.-  1.3  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.07.09 01:22:06  39.8710   36.3553        5.0      -.-  1.9  -.-   ORTAKLAR-YILDIZELI (SIVAS)                        İlksel

2024.07.09 01:12:13  36.8058   34.2538        3.1      -.-  1.8  -.-   SINAP-ERDEMLI (MERSIN)                            İlksel

2024.07.09 00:54:46  39.0238   26.6912        9.4      -.-  1.9  -.-   DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                İlksel

2024.07.09 00:05:02  38.2998   36.4297        4.9      -.-  1.3  -.-   YESILKENT-SARIZ (KAYSERI)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 9 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat             Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer       

2024-07-09 10:26:17       39.65     29.41917              6.96       ML         1.1          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-07-09 10:14:09       40.08528              31.82194              7.0          ML         2.4          Beypazarı (Ankara)        

2024-07-09 09:56:26       37.27167              29.30778              7.11       ML         1.9          Acıpayam (Denizli)         

2024-07-09 09:33:43       37.31528              36.41361              7.25       ML         1.5          Düziçi (Osmaniye)          

2024-07-09 09:28:35       40.39333              34.40056              13.47     ML         1.7          Uğurludağ (Çorum)       

2024-07-09 09:24:16       38.57778              25.74333              7.06       ML         2.0          Ege Denizi - [53.26 km] Çeşme (İzmir)  

2024-07-09 09:13:10       36.31917              36.25056              7.0          ML         2.3          Antakya (Hatay)             

2024-07-09 09:09:11       37.54333              35.30917              7.04       ML         2.0          Aladağ (Adana)               

2024-07-09 06:39:12       38.30056              38.25917              7.21       ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-07-09 06:31:12       38.09639              37.88556              7.53       ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-07-09 06:18:49       38.15194              37.92028              6.94       ML         2.0          Doğanşehir (Malatya)  

2024-07-09 05:56:28       38.35861              37.82028              11.02     ML         1.1          Akçadağ (Malatya)        

2024-07-09 04:46:20       37.94667              35.98583              7.33       ML         1.0          Saimbeyli (Adana)         

2024-07-09 04:32:27       36.49111              36.31111              6.45       ML         1.3          Kırıkhan (Hatay)              

2024-07-09 04:24:50       35.955   28.8925                25.56     ML         1.7          Akdeniz - [52.40 km] Kaş (Antalya)        

2024-07-09 04:07:51       39.36583              41.08778              17.72     ML         2.1          Karlıova (Bingöl)             

2024-07-09 04:06:05       38.22417              38.73389              10.42     ML         1.1          Pütürge (Malatya)         

2024-07-09 03:58:52       37.23611              36.93222              8.64       ML         1.0          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-07-09 03:39:30       37.90556              26.8725                7.04       ML         1.8          Ege Denizi - [18.85 km] Seferihisar (İzmir)               

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-09 03:38:43       37.92444              26.99861              7.01       ML         1.5          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.72 km] Menderes (İzmir)          

2024-07-09 03:37:34       38.185   38.67889              7.0          ML         1.0          Pütürge (Malatya)         

2024-07-09 03:33:41       37.89583              26.87167              7.21       ML         1.4          Ege Denizi - [19.92 km] Seferihisar (İzmir)               

2024-07-09 03:24:13       38.56833              38.02111              11.19     ML         2.1          Yazıhan (Malatya)          

2024-07-09 03:19:43       35.72611              28.54611              7.31       ML         1.6          Akdeniz - [92.65 km] Kaş (Antalya)        

2024-07-09 03:18:34       36.06444              28.12083              7.0          ML         1.8          Akdeniz - [62.98 km] Marmaris (Muğla)               

2024-07-09 03:07:51       38.25972              38.81361              6.66       ML         1.7          Pütürge (Malatya)         

2024-07-09 03:06:21       40.80194              31.02556              7.0          ML         1.1          Gölyaka (Düzce)             

2024-07-09 02:43:22       38.41028              37.37611              7.0          ML         1.7          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-07-09 01:22:07       39.87444              36.34389              14.45     ML         1.9          Yıldızeli (Sivas) 

2024-07-09 01:12:15       36.74528              34.30417              8.52       ML         1.6          Erdemli (Mersin)            

2024-07-09 00:55:25       38.00889              37.56833              6.98       ML         1.4          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-07-09 00:54:48       39.02583              26.73944              10.72     ML         1.9          Ege Denizi - [07.37 km] Dikili (İzmir)       

2024-07-09 00:05:01       38.32306              36.44222              7.05       ML         1.6          Sarız (Kayseri)

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