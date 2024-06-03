Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Haziran 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Haziran tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.06.03 14:41:48 36.0552 28.9977 8.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.03 14:29:05 35.7857 28.4662 13.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2024.06.03 14:29:05)
2024.06.03 14:22:47 38.7797 37.5092 5.3 -.- 1.1 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.03 14:21:19 38.4937 37.0812 4.5 -.- 1.5 -.- UZUNPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.03 14:16:05 37.6880 29.3103 3.2 -.- 1.6 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2024.06.03 14:11:30 36.8227 35.5925 29.0 -.- 1.6 -.- AKPINAR-YUREGIR (ADANA) İlksel
2024.06.03 14:05:39 37.0795 38.3185 5.0 -.- 2.9 -.- ASAGIKARINCALI-SURUC (SANLIURFA) İlksel
2024.06.03 13:50:06 36.8342 36.3315 4.0 -.- 2.0 -.- KAPILI-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.06.03 13:34:50 36.0573 31.0970 8.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.03 13:01:34 38.4090 37.2975 4.1 -.- 1.7 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.03 12:48:39 39.5828 29.7573 0.0 -.- 1.7 -.- ISHAKCILAR-(KUTAHYA) İlksel
2024.06.03 12:11:29 37.1628 27.8848 0.0 -.- 1.7 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.06.03 12:00:16 38.4167 27.2010 5.0 -.- 1.3 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2024.06.03 12:00:06 35.1767 33.4935 15.6 -.- 1.3 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2024.06.03 11:57:56 38.0325 38.5025 15.0 -.- 1.5 -.- ESKIKOY-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.06.03 11:24:41 37.3242 36.8510 9.3 -.- 1.7 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.03 10:51:28 38.0595 27.0692 4.6 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.03 10:38:13 35.8088 25.4627 5.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.03 08:20:24 38.1633 38.6782 9.8 -.- 1.7 -.- ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.06.03 08:15:08 36.4385 30.4398 9.9 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-KEMER (ANTALYA) İlksel
2024.06.03 07:58:11 40.2135 24.0910 8.5 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.06.03 06:50:00 41.1187 42.0212 5.0 -.- 2.1 -.- FERHATLI-ARDANUC (ARTVIN) İlksel
2024.06.03 05:51:13 40.2160 41.4680 16.8 -.- 1.6 -.- GUZELYAYLA-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel
2024.06.03 05:43:20 38.9277 32.2532 5.0 -.- 1.9 -.- SINANLI-YUNAK (KONYA) İlksel
2024.06.03 05:36:56 40.4068 28.8768 15.2 -.- 0.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.03 05:19:18 38.4167 37.3238 2.8 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.03 05:10:10 34.0513 31.3973 29.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.03 04:59:21 40.6210 42.0563 5.0 -.- 2.5 -.- TUTLU-OLTU (ERZURUM) İlksel
2024.06.03 04:55:58 38.0423 38.4745 20.9 -.- 1.7 -.- HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.06.03 04:46:19 38.5088 37.2890 7.0 -.- 1.7 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.03 04:35:31 39.6858 40.3668 6.0 -.- 2.5 -.- YALINKAS-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.06.03 04:34:14 38.5248 37.9970 8.6 -.- 1.6 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.03 04:21:33 38.2080 27.7135 5.4 -.- 1.7 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.06.03 04:20:22 40.4317 28.8765 7.8 -.- 0.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.03 03:54:56 39.1822 40.0193 5.0 -.- 3.1 3.1 AYDINLAR-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2024.06.03 02:54:22 38.4007 38.2307 4.9 -.- 1.6 -.- KENDIRLI-(MALATYA) İlksel
2024.06.03 02:41:41 35.9110 32.0135 18.8 -.- 3.1 2.9 AKDENIZ İlksel
2024.06.03 02:17:04 37.0737 28.8887 4.7 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.06.03 02:02:08 35.4555 26.6743 10.1 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.03 01:47:48 38.0492 37.3987 6.8 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.03 01:40:44 37.9932 38.1242 5.0 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.06.03 01:30:31 39.3698 26.2238 4.4 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.03 01:28:01 38.5790 43.0042 7.8 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel
2024.06.03 00:32:51 39.3365 41.0495 2.3 -.- 2.2 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.06.03 00:30:10 38.0897 37.7963 10.3 -.- 1.4 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.06.03 00:15:32 37.9677 36.7333 5.4 -.- 1.9 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.03 00:06:46 40.4318 28.8885 5.4 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
AFAD 3 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-06-03 14:22:46 38.84139 37.38861 6.93 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-06-03 14:21:18 38.44444 37.10361 16.8 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-03 14:16:05 37.67083 29.33861 7.0 ML 1.6 Serinhisar (Denizli)
2024-06-03 14:05:37 36.92472 38.39583 13.96 ML 2.9 Suruç (Şanlıurfa)
2024-06-03 13:50:06 36.80806 36.37556 10.09 ML 2.1 Hassa (Hatay)
2024-06-03 13:34:40 35.56861 30.715 8.7 ML 2.3 Akdeniz - [88.12 km] Kumluca (Antalya)
2024-06-03 13:24:50 40.2825 29.20778 6.98 ML 1.1 Gürsu (Bursa)
2024-06-03 13:05:03 39.73667 30.71028 7.07 ML 1.4 Odunpazarı (Eskişehir)
2024-06-03 13:03:05 38.12444 37.86944 4.52 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-06-03 12:58:19 37.57944 38.5775 7.0 ML 1.4 Atatürk Barajı - [03.92 km] Samsat (Adıyaman)
2024-06-03 12:37:09 36.96889 29.5725 7.0 ML 1.2 Altınyayla (Burdur)
2024-06-03 12:37:03 38.41028 30.49139 7.0 ML 1.0 Şuhut (Afyonkarahisar)
2024-06-03 12:29:27 39.88639 28.85694 7.0 ML 1.4 Orhaneli (Bursa)
2024-06-03 12:15:24 38.44861 29.12111 7.0 ML 1.0 Ulubey (Uşak)
2024-06-03 12:03:29 38.00306 31.48639 7.0 ML 1.0 Şarkikaraağaç (Isparta)
2024-06-03 11:57:55 38.10167 38.49833 5.38 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2024-06-03 11:35:46 36.11583 28.08361 7.08 ML 1.6 Akdeniz - [57.31 km] Marmaris (Muğla)
2024-06-03 11:27:17 38.37528 38.22167 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-03 11:24:42 37.37 36.80944 5.62 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-03 11:01:56 38.67222 31.20361 7.0 ML 1.0 Eber Gölü - [03.54 km] Bolvadin (Afyonkarahisar)
2024-06-03 10:51:29 37.99139 27.11667 8.99 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.88 km] Menderes (İzmir)
2024-06-03 10:38:15 35.41139 26.03694 12.33 ML 2.5 Ege Denizi
2024-06-03 10:33:39 37.38583 37.1075 7.06 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-03 10:26:34 36.32056 36.60861 7.01 ML 1.6 Reyhanlı (Hatay)
2024-06-03 08:20:25 38.18417 38.66917 7.0 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-06-03 08:15:06 36.25917 30.62444 7.72 ML 1.9 Akdeniz - [18.99 km] Kumluca (Antalya)
2024-06-03 06:49:53 41.57028 42.4075 6.99 ML 1.8 Khulo, Acara (Gürcistan) - [16.26 km] Şavşat (Artvin)
2024-06-03 05:51:15 40.30333 41.45417 7.0 ML 1.4 Tortum (Erzurum)
2024-06-03 05:43:21 38.91583 32.2325 7.0 ML 1.6 Yunak (Konya)
2024-06-03 05:29:27 38.51 38.97139 15.77 ML 1.2 Merkez (Elazığ)