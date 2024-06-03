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  4. Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Haziran tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Haziran son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.06.03 14:41:48  36.0552   28.9977        8.4      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.06.03 14:29:05  35.7857   28.4662       13.7      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2024.06.03 14:29:05)
2024.06.03 14:22:47  38.7797   37.5092        5.3      -.-  1.1  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2024.06.03 14:21:19  38.4937   37.0812        4.5      -.-  1.5  -.-   UZUNPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.06.03 14:16:05  37.6880   29.3103        3.2      -.-  1.6  -.-   KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)                    İlksel
2024.06.03 14:11:30  36.8227   35.5925       29.0      -.-  1.6  -.-   AKPINAR-YUREGIR (ADANA)                           İlksel
2024.06.03 14:05:39  37.0795   38.3185        5.0      -.-  2.9  -.-   ASAGIKARINCALI-SURUC (SANLIURFA)                  İlksel
 2024.06.03 13:50:06  36.8342   36.3315        4.0      -.-  2.0  -.-   KAPILI-DORTYOL (HATAY)                            İlksel

2024.06.03 13:34:50  36.0573   31.0970        8.8      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.03 13:01:34  38.4090   37.2975        4.1      -.-  1.7  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.06.03 12:48:39  39.5828   29.7573        0.0      -.-  1.7  -.-   ISHAKCILAR-(KUTAHYA)                              İlksel

2024.06.03 12:11:29  37.1628   27.8848        0.0      -.-  1.7  -.-   KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)                          İlksel

2024.06.03 12:00:16  38.4167   27.2010        5.0      -.-  1.3  -.-   BUCA (IZMIR)                                      İlksel

2024.06.03 12:00:06  35.1767   33.4935       15.6      -.-  1.3  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel

2024.06.03 11:57:56  38.0325   38.5025       15.0      -.-  1.5  -.-   ESKIKOY-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.06.03 11:24:41  37.3242   36.8510        9.3      -.-  1.7  -.-   MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.06.03 10:51:28  38.0595   27.0692        4.6      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.06.03 10:38:13  35.8088   25.4627        5.4      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.06.03 08:20:24  38.1633   38.6782        9.8      -.-  1.7  -.-   ESENLIK-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.06.03 08:15:08  36.4385   30.4398        9.9      -.-  1.8  -.-   ULUPINAR-KEMER (ANTALYA)                          İlksel

2024.06.03 07:58:11  40.2135   24.0910        8.5      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.06.03 06:50:00  41.1187   42.0212        5.0      -.-  2.1  -.-   FERHATLI-ARDANUC (ARTVIN)                         İlksel

2024.06.03 05:51:13  40.2160   41.4680       16.8      -.-  1.6  -.-   GUZELYAYLA-YAKUTIYE (ERZURUM)                     İlksel

2024.06.03 05:43:20  38.9277   32.2532        5.0      -.-  1.9  -.-   SINANLI-YUNAK (KONYA)                             İlksel

2024.06.03 05:36:56  40.4068   28.8768       15.2      -.-  0.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.06.03 05:19:18  38.4167   37.3238        2.8      -.-  1.5  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.06.03 05:10:10  34.0513   31.3973       29.8      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.06.03 04:59:21  40.6210   42.0563        5.0      -.-  2.5  -.-   TUTLU-OLTU (ERZURUM)                              İlksel

2024.06.03 04:55:58  38.0423   38.4745       20.9      -.-  1.7  -.-   HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.06.03 04:46:19  38.5088   37.2890        7.0      -.-  1.7  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.06.03 04:35:31  39.6858   40.3668        6.0      -.-  2.5  -.-   YALINKAS-TERCAN (ERZINCAN)                        İlksel

2024.06.03 04:34:14  38.5248   37.9970        8.6      -.-  1.6  -.-   KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)                     İlksel

2024.06.03 04:21:33  38.2080   27.7135        5.4      -.-  1.7  -.-   YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR)                          İlksel

2024.06.03 04:20:22  40.4317   28.8765        7.8      -.-  0.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.06.03 03:54:56  39.1822   40.0193        5.0      -.-  3.1  3.1   AYDINLAR-YAYLADERE (BINGOL)                       İlksel

2024.06.03 02:54:22  38.4007   38.2307        4.9      -.-  1.6  -.-   KENDIRLI-(MALATYA)                                İlksel

2024.06.03 02:41:41  35.9110   32.0135       18.8      -.-  3.1  2.9   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.03 02:17:04  37.0737   28.8887        4.7      -.-  1.4  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.06.03 02:02:08  35.4555   26.6743       10.1      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.06.03 01:47:48  38.0492   37.3987        6.8      -.-  1.7  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.06.03 01:40:44  37.9932   38.1242        5.0      -.-  1.7  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.06.03 01:30:31  39.3698   26.2238        4.4      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.06.03 01:28:01  38.5790   43.0042        7.8      -.-  1.5  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2024.06.03 00:32:51  39.3365   41.0495        2.3      -.-  2.2  -.-   YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)                        İlksel

2024.06.03 00:30:10  38.0897   37.7963       10.3      -.-  1.4  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.06.03 00:15:32  37.9677   36.7333        5.4      -.-  1.9  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.06.03 00:06:46  40.4318   28.8885        5.4      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 3 Haziran son depremler listesi

Tarih   Saat         Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer

2024-06-03 14:22:46    38.84139    37.38861    6.93   ML    1.3     Gürün (Sivas)     

2024-06-03 14:21:18    38.44444    37.10361    16.8   ML    1.5     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-06-03 14:16:05    37.67083    29.33861    7.0     ML    1.6     Serinhisar (Denizli)     

2024-06-03 14:05:37    36.92472    38.39583    13.96 ML    2.9     Suruç (Şanlıurfa)         

2024-06-03 13:50:06    36.80806    36.37556    10.09 ML    2.1     Hassa (Hatay)    

2024-06-03 13:34:40    35.56861    30.715        8.7     ML    2.3     Akdeniz - [88.12 km] Kumluca (Antalya)      

2024-06-03 13:24:50    40.2825      29.20778    6.98   ML    1.1     Gürsu (Bursa)

2024-06-03 13:05:03    39.73667    30.71028    7.07   ML    1.4     Odunpazarı (Eskişehir)        

2024-06-03 13:03:05    38.12444    37.86944    4.52   ML    1.3     Doğanşehir (Malatya)

2024-06-03 12:58:19    37.57944    38.5775      7.0     ML    1.4     Atatürk Barajı - [03.92 km] Samsat (Adıyaman)    

2024-06-03 12:37:09    36.96889    29.5725      7.0     ML    1.2     Altınyayla (Burdur)     

2024-06-03 12:37:03    38.41028    30.49139    7.0     ML    1.0     Şuhut (Afyonkarahisar)        

2024-06-03 12:29:27    39.88639    28.85694    7.0     ML    1.4     Orhaneli (Bursa)

2024-06-03 12:15:24    38.44861    29.12111    7.0     ML    1.0     Ulubey (Uşak)    

2024-06-03 12:03:29    38.00306    31.48639    7.0     ML    1.0     Şarkikaraağaç (Isparta)        

2024-06-03 11:57:55    38.10167    38.49833    5.38   ML    1.5     Sincik (Adıyaman)       

2024-06-03 11:35:46    36.11583    28.08361    7.08   ML    1.6     Akdeniz - [57.31 km] Marmaris (Muğla)      

2024-06-03 11:27:17    38.37528    38.22167    7.0     ML    1.5     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-06-03 11:24:42    37.37 36.80944    5.62   ML    1.8     Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-06-03 11:01:56    38.67222    31.20361    7.0     ML    1.0     Eber Gölü - [03.54 km] Bolvadin (Afyonkarahisar)   

2024-06-03 10:51:29    37.99139    27.11667    8.99   ML    1.3     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.88 km] Menderes (İzmir)   

2024-06-03 10:38:15    35.41139    26.03694    12.33 ML    2.5     Ege Denizi

2024-06-03 10:33:39    37.38583    37.1075      7.06   ML    1.2     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2024-06-03 10:26:34    36.32056    36.60861    7.01   ML    1.6     Reyhanlı (Hatay)

2024-06-03 08:20:25    38.18417    38.66917    7.0     ML    1.9     Pütürge (Malatya)      

2024-06-03 08:15:06    36.25917    30.62444    7.72   ML    1.9     Akdeniz - [18.99 km] Kumluca (Antalya)      

2024-06-03 06:49:53    41.57028    42.4075      6.99   ML    1.8     Khulo, Acara (Gürcistan) - [16.26 km] Şavşat (Artvin)    

2024-06-03 05:51:15    40.30333    41.45417    7.0     ML    1.4     Tortum (Erzurum)       

2024-06-03 05:43:21    38.91583    32.2325      7.0     ML    1.6     Yunak (Konya)   

2024-06-03 05:29:27    38.51 38.97139    15.77 ML    1.2     Merkez (Elazığ)

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