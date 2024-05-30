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  4. Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 30 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 30 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Mayıs tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 30 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 30 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.30 14:22:54  40.2115   31.7317        2.9      -.-  2.5  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel
2024.05.30 14:11:35  38.1135   36.4957        5.0      -.-  2.1  -.-   MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.30 13:12:39  38.8048   37.2660        4.4      -.-  1.6  -.-   CAMLICA-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.05.30 12:57:39  38.1982   37.3250       16.4      -.-  2.0  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.30 12:27:37  36.6167   38.3930        2.2      -.-  1.9  -.-   SURIYE                                            İlksel

2024.05.30 12:20:17  37.9820   37.7577       15.6      -.-  1.5  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.05.30 12:08:47  38.7320   26.4997       13.4      -.-  3.1  3.0   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.30 12:01:58  36.2170   33.7748        0.0      -.-  0.9  -.-   AKDERE-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.05.30 11:00:29  38.1335   37.2433        8.8      -.-  1.6  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.30 10:28:26  40.5258   36.3675        3.4      -.-  2.1  -.-   CERKEZFINDICAK-ERBAA (TOKAT)                      İlksel

2024.05.30 10:07:12  37.6035   35.5920        4.0      -.-  2.0  -.-   GOKGOZ-KOZAN (ADANA)                              İlksel

2024.05.30 09:24:51  39.1115   27.5647        5.9      -.-  2.0  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.05.30 09:06:35  40.4167   28.8790        9.3      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.05.30 09:06:09  38.8048   37.4937        5.0      -.-  2.8  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.05.30 08:29:49  38.0622   36.5713       13.6      -.-  1.6  -.-   TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.30 08:26:27  37.8838   36.3055       20.5      -.-  1.4  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.05.30 08:10:56  37.1352   36.9843        8.8      -.-  1.7  -.-   IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel

2024.05.30 07:58:54  36.8928   27.6485       10.8      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.05.30 07:57:14  35.7672   25.5027        5.2      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.30 07:44:27  40.0843   36.0678        3.1      -.-  2.4  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.05.30 07:23:59  37.0638   36.0995        6.8      -.-  1.6  -.-   TUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                      İlksel

2024.05.30 07:08:03  37.5635   29.7797        8.8      -.-  1.2  -.-   ISIKLAR-YESILOVA (BURDUR)                         İlksel

2024.05.30 06:03:28  40.7460   42.8845       24.1      -.-  1.7  -.-   DAVULKOY-(KARS)                                   İlksel

2024.05.30 05:27:22  37.6895   29.3517        5.8      -.-  2.9  -.-   KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)                    İlksel

2024.05.30 05:25:17  37.6275   24.5687        3.6      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.30 05:21:37  38.7207   26.5363       15.0      -.-  1.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.05.30 05:11:44  38.7328   26.4953       14.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.30 05:11:26  37.7802   36.1867        7.6      -.-  1.2  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel

2024.05.30 05:05:07  38.1777   38.3853       20.2      -.-  1.1  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                          İlksel

2024.05.30 05:02:15  37.6257   35.8180       10.6      -.-  1.1  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.05.30 04:58:26  38.1468   36.8850        6.3      -.-  2.7  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.05.30 04:55:42  35.6605   35.2927        6.2      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.30 04:47:24  38.7362   26.5115        7.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.30 04:45:48  38.8295   37.4370       10.3      -.-  1.7  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.05.30 04:44:24  38.7257   26.4930       14.0      -.-  3.0  2.7   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 30 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.05.30 04:40:13  35.9273   31.4470       16.3      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.30 04:34:26  37.7807   36.1023       15.8      -.-  0.9  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.05.30 04:26:56  38.4572   37.7005        7.5      -.-  1.2  -.-   CINARKOY-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.05.30 04:19:50  37.8288   26.8648        4.1      -.-  1.1  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.05.30 04:17:13  38.4598   37.5293        5.8      -.-  2.1  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

2024.05.30 04:02:17  35.6350   35.7212       11.4      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.30 03:58:00  37.8143   26.8207       12.6      -.-  0.9  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.05.30 03:57:29  37.8740   36.3602        5.4      -.-  1.3  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.05.30 03:51:31  37.8813   36.3633        5.3      -.-  0.9  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.05.30 03:44:20  38.7548   37.4402        7.7      -.-  1.1  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.05.30 03:43:33  34.8887   26.8472        8.2      -.-  3.2  3.4   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.05.30 03:34:40  37.2270   37.0647        7.0      -.-  3.5  3.6   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.05.30 03:17:38  35.3035   35.3918       10.1      -.-  2.4  -.-   DOGU AKDENIZ                                      İlksel

2024.05.30 03:10:22  40.2118   33.1663       20.0      -.-  1.4  -.-   ESKICOTE-CUBUK (ANKARA)                           İlksel

2024.05.30 02:57:09  36.7720   29.1737        2.8      -.-  1.0  -.-   KORUKOY-FETHIYE (MUGLA)                           İlksel

2024.05.30 02:50:48  35.3377   35.3743       19.3      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.30 02:47:07  35.6612   35.1962       14.2      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.30 02:40:05  38.8365   37.4935        6.1      -.-  2.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.05.30 02:23:57  38.3348   37.8093        6.1      -.-  1.7  -.-   KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.05.30 02:18:17  38.0383   36.5873       18.4      -.-  1.1  -.-   SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.30 02:14:30  38.1655   38.4573        9.3      -.-  1.0  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.05.30 02:09:26  36.7440   29.1895        4.8      -.-  1.1  -.-   KORUKOY-FETHIYE (MUGLA)                           İlksel

2024.05.30 02:07:25  38.0492   37.4857        9.1      -.-  1.5  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.05.30 01:52:41  35.3180   29.4623        5.4      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.30 01:46:37  38.1660   36.9762       11.1      -.-  1.7  -.-   ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2024.05.30 01:33:00  38.9738   25.5003        5.3      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.30 01:07:08  35.9795   36.1638        9.0      -.-  1.8  -.-   KISLAK-YAYLADAGI (HATAY)                          İlksel

2024.05.30 00:50:40  40.5907   42.5833        8.1      -.-  1.3  -.-   ESENCE-SENKAYA (ERZURUM)                          İlksel

2024.05.30 00:42:25  37.3237   29.1728        7.9      -.-  1.5  -.-   BAHCEKOY-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel

2024.05.30 00:05:24  38.8717   41.7193        5.0      -.-  2.5  -.-   YAZLA-(MUS)                                       İlksel

2024.05.30 00:02:56  38.9695   25.5855        9.1      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 30 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 30 Mayıs son depremler listesi

Tarih     Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer    

2024-05-30 14:22:50    40.0175      31.3525      13.54 ML    2.2     Mihalıcçık (Eskişehir)  

2024-05-30 14:11:34    38.04389    36.55083    6.99   ML    2.1     Göksun (Kahramanmaraş)

2024-05-30 12:57:39    38.12889    37.35611    6.96   ML    1.7     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-05-30 12:55:07    39.61889    29.49083    7.0     ML    1.6     Tavşanlı (Kütahya)      

2024-05-30 12:49:45    37.19278    41.80583    6.96   ML    1.7     İdil (Şırnak)        

2024-05-30 12:41:13    39.63806    29.43472    7.05   ML    1.2     Tavşanlı (Kütahya)      

2024-05-30 12:38:32    39.24389    27.6925      6.89   ML    1.2     Soma (Manisa)  

2024-05-30 12:27:34    36.53361    38.5275      6.99   ML    2.2     Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.47 km] Akçakale (Şanlıurfa) 

2024-05-30 12:20:18    38.1925      38.17972    7.0     ML    1.7     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-05-30 12:08:47    38.73639    26.48667    11.3   MW  3.4     Ege Denizi - [08.94 km] Karaburun (İzmir)       

2024-05-30 12:06:33    36.95833    37.98861    7.0     ML    1.8     Nizip (Gaziantep)       

2024-05-30 12:05:48    37.07417    27.92417    7.0     ML    1.5     Milas (Muğla)    

2024-05-30 11:40:40    37.12722    37.8   10.36 ML    1.4     Nizip (Gaziantep)       

2024-05-30 11:24:07    39.25194    34.12 7.0     ML    0.9     Merkez (Kırşehir)        

2024-05-30 10:35:40    38.21083    38.61056    7.0     ML    1.4     Pütürge (Malatya)      

2024-05-30 10:07:12    37.66889    35.58528    7.0     ML    1.9     Kozan (Adana)   

2024-05-30 09:30:31    37.37917    37.01722    6.99   ML    0.9     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2024-05-30 09:24:51    39.09056    27.53167    7.06   ML    1.8     Soma (Manisa)  

2024-05-30 09:06:35    40.45167    28.85972    10.17 ML    1.7     Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.32 km] Armutlu (Yalova)   

2024-05-30 09:06:09    38.8275      37.44889    14.12 ML    2.8     Gürün (Sivas)     

2024-05-30 08:29:49    38.07722    36.46333    7.03   ML    1.6     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-05-30 08:26:28    37.89056    36.27917    7.0     ML    1.7     Saimbeyli (Adana)      

2024-05-30 08:10:57    37.24944    36.91667    14.09 ML    1.8     Nurdağı (Gaziantep)  

2024-05-30 07:58:55    36.8725      27.65444    7.0     ML    1.8     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.43 km] Datça (Muğla)       

2024-05-30 07:44:27    40.05694    36.05889    7.0     ML    2.4     Sulusaray (Tokat)        

2024-05-30 07:23:59    37.02389    36.18583    7.68   ML    1.9     Merkez (Osmaniye)    

2024-05-30 07:08:07    37.46667    29.69778    7.0     ML    1.2     Yeşilova (Burdur)        

2024-05-30 06:03:29    40.79444    42.81917    7.0     ML    1.8     Göle (Ardahan)  

2024-05-30 05:27:22    37.66833    29.32694    6.97   ML    2.7     Serinhisar (Denizli)     

2024-05-30 05:21:37    38.74944    26.45722    6.91   ML    1.3     Ege Denizi - [09.90 km] Karaburun (İzmir)       

2024-05-30 05:11:45    38.73167    26.50306    6.99   ML    1.9     Ege Denizi - [08.80 km] Karaburun (İzmir)       

2024-05-30 05:05:09    38.16111    38.48333    7.0     ML    1.1     Battalgazi (Malatya)   

2024-05-30 04:58:26    38.15611    36.83333    7.0     ML    2.7     Afşin (Kahramanmaraş)        

2024-05-30 04:55:42    35.47917    35.64889    7.58   ML    2.3     Akdeniz    

2024-05-30 04:44:25    38.73472    26.505        7.0     ML    2.5     Ege Denizi - [09.17 km] Karaburun (İzmir)       

2024-05-30 04:40:14    35.95528    31.45278    7.93   ML    1.4     Akdeniz - [80.22 km] Alanya (Antalya)

2024-05-30 04:35:16    37.65361    36.40944    7.42   ML    1.1     Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-05-30 04:34:25    37.87028    36.22417    7.0     ML    0.9     Saimbeyli (Adana)      

2024-05-30 04:20:30    37.86917    36.13333    7.0     ML    1.1     Saimbeyli (Adana)      

2024-05-30 04:19:51    37.87361    26.94056    7.0     ML    1.0     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.32 km] Menderes (İzmir)   

2024-05-30 04:17:12    38.39444    37.48194    7.01   ML    2.4     Darende (Malatya)

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