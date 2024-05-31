Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 31 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 31 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 31 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.31 13:55:48 38.5442 28.1465 1.5 -.- 2.0 -.- ELDELEK-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.05.31 13:49:30 36.7342 29.2317 5.0 -.- 2.3 -.- YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.05.31 13:12:45 39.3298 29.3365 0.0 -.- 1.3 -.- GURPINAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.05.31 12:35:55 39.6330 29.4807 0.0 -.- 1.6 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.31 12:32:56 37.9542 36.2515 5.3 -.- 3.3 3.2 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.31 12:15:49 38.1403 38.6810 3.8 -.- 2.0 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.05.31 12:00:57 37.9565 36.3113 8.9 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.31 11:59:54 38.1732 38.6573 7.8 -.- 1.7 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.05.31 11:15:38 36.7003 25.4578 17.3 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel
2024.05.31 11:00:26 35.2602 33.3715 0.0 -.- 1.0 -.- KIBRIS-GIRNE İlksel
2024.05.31 10:53:39 40.6777 42.5078 5.0 -.- 1.9 -.- YUREKLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.05.31 10:48:37 38.3738 37.5838 8.2 -.- 1.8 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.31 10:33:15 40.8632 44.1220 5.0 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN İlksel
2024.05.31 10:28:30 38.0815 37.7358 10.0 -.- 2.4 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.31 10:07:51 40.6213 36.4758 15.2 -.- 0.9 -.- KOZLU-ERBAA (TOKAT) İlksel
2024.05.31 09:48:40 39.1058 27.5518 0.0 -.- 1.9 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.31 09:32:10 40.2513 27.0323 17.7 -.- 3.4 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.05.31 09:21:42 35.4307 27.0433 14.4 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ İlksel
2024.05.31 09:09:17 38.8617 26.8688 8.0 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.31 08:48:10 38.0332 37.6927 8.2 -.- 1.7 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.31 08:03:50 38.0218 36.5663 7.3 -.- 1.6 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.31 08:00:07 40.9777 30.5923 22.7 -.- 1.3 -.- LIMANDERE-KARASU (SAKARYA) İlksel
2024.05.31 07:58:21 38.1390 36.6245 2.8 -.- 1.8 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.31 07:37:25 38.0348 37.5995 6.3 -.- 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.31 07:33:52 38.1530 38.4820 5.0 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.31 07:23:33 37.0898 28.9303 11.9 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.31 07:10:59 39.9670 28.1043 8.9 -.- 1.0 -.- GUNAYDIN-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2024.05.31 06:41:30 37.7572 36.1420 7.1 -.- 2.0 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.31 06:22:53 39.3022 27.7342 14.0 -.- 1.1 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.31 06:21:34 38.4558 37.5042 4.1 -.- 0.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.31 05:38:56 38.3035 37.8735 12.9 -.- 1.0 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.31 05:32:02 37.7225 36.1772 1.7 -.- 3.8 3.8 HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.31 04:55:29 38.6468 27.3740 5.4 -.- 1.7 -.- EVRENOS-(MANISA) İlksel
2024.05.31 04:43:27 38.4390 27.7130 5.2 -.- 0.8 -.- CEPNIBEKTAS-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2024.05.31 04:23:34 38.4405 36.2215 5.0 -.- 1.1 -.- ICADIYE-TOMARZA (KAYSERI) İlksel
2024.05.31 03:43:51 40.7588 30.0367 5.6 -.- 2.9 2.5 KARTEPE (KOCAELI) REVIZE01 (2024.05.31 03:43:51)
2024.05.31 03:11:45 38.0447 36.4607 13.3 -.- 1.3 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.31 02:57:36 40.1460 44.4542 4.9 -.- 1.3 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2024.05.31 02:48:14 35.7842 25.5367 11.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.31 02:41:49 36.4185 27.1322 13.4 -.- 4.0 3.9 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.05.31 01:47:59 38.1895 38.0817 5.0 -.- 2.2 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.31 01:41:27 38.7582 37.5227 2.1 -.- 1.0 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.31 01:30:33 38.7848 37.4895 5.5 -.- 0.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.31 01:22:44 38.2983 26.2970 7.6 -.- 2.3 -.- OVACIK-CESME (IZMIR) İlksel
2024.05.31 00:37:38 37.8488 27.0292 9.8 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.31 00:27:48 38.8915 26.6607 10.8 -.- 3.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.31 00:24:55 38.1810 38.5643 5.0 -.- 1.7 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.05.31 00:06:01 39.1468 33.0563 4.1 -.- 2.1 -.- YESILTEPE-KULU (KONYA) İlksel
AFAD 31 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-31 12:58:24 39.22111 29.29306 7.0 ML 1.5 Hisarcık (Kütahya)
2024-05-31 12:57:53 40.91667 29.96972 7.0 ML 0.7 İzmit (Kocaeli)
2024-05-31 12:50:07 39.60583 29.29639 7.0 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-05-31 12:49:42 39.22194 29.27389 7.0 ML 1.5 Hisarcık (Kütahya)
2024-05-31 12:38:43 38.5875 27.27 7.0 ML 1.2 Yunusemre (Manisa)
2024-05-31 12:37:42 38.54722 28.49917 7.0 ML 1.2 Kula (Manisa)
2024-05-31 12:35:54 39.64278 29.45083 7.0 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-05-31 12:34:52 39.69583 29.48472 7.0 ML 0.8 Domaniç (Kütahya)
2024-05-31 12:32:57 37.96 36.25944 7.0 ML 3.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-31 12:28:53 39.67917 29.42472 7.0 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2024-05-31 12:19:22 38.33694 38.13083 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-31 12:18:26 38.26694 38.07639 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-05-31 12:15:50 38.14306 38.57111 7.0 ML 1.8 Battalgazi (Malatya)
2024-05-31 12:11:29 38.615 39.15806 8.09 ML 1.3 Merkez (Elazığ)
2024-05-31 12:02:58 38.25139 38.06889 7.0 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)
2024-05-31 12:00:58 37.97222 36.32333 7.0 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-31 11:59:54 38.17139 38.68917 7.0 ML 2.1 Pütürge (Malatya)
2024-05-31 11:59:40 38.17472 38.66611 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-05-31 11:56:20 39.54333 34.59111 7.0 ML 0.8 Yerköy (Yozgat)
2024-05-31 11:43:01 37.45694 29.74222 7.0 ML 1.0 Yeşilova (Burdur)
2024-05-31 11:28:16 42.69528 27.23556 7.0 ML 1.0 Aitos, Burgaz (Bulgaristan) - [67.68 km] Kofçaz (Kırklareli)
2024-05-31 11:15:37 36.67556 25.68472 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2024-05-31 11:13:02 39.62694 29.40944 7.0 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya)
2024-05-31 11:08:59 40.88556 44.19417 11.44 ML 2.3 Lori (Ermenistan) - [44.07 km] Akyaka (Kars)
2024-05-31 10:53:40 40.6175 42.48639 7.0 ML 1.5 Şenkaya (Erzurum)
2024-05-31 10:48:38 38.37111 37.58472 7.01 ML 2.0 Darende (Malatya)
2024-05-31 10:33:14 40.90556 44.19306 14.25 ML 2.0 Lori (Ermenistan) - [45.07 km] Akyaka (Kars)
2024-05-31 10:28:31 38.10111 37.76028 4.98 ML 2.4 Doğanşehir (Malatya)