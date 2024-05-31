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  4. Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 31 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 31 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 31 Mayıs tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 31 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 31 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 31 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.31 13:55:48  38.5442   28.1465        1.5      -.-  2.0  -.-   ELDELEK-SALIHLI (MANISA)                          İlksel

2024.05.31 13:49:30  36.7342   29.2317        5.0      -.-  2.3  -.-   YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA)                       İlksel

2024.05.31 13:12:45  39.3298   29.3365        0.0      -.-  1.3  -.-   GURPINAR-EMET (KUTAHYA)                           İlksel

2024.05.31 12:35:55  39.6330   29.4807        0.0      -.-  1.6  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.05.31 12:32:56  37.9542   36.2515        5.3      -.-  3.3  3.2   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.31 12:15:49  38.1403   38.6810        3.8      -.-  2.0  -.-   BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.05.31 12:00:57  37.9565   36.3113        8.9      -.-  2.0  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.31 11:59:54  38.1732   38.6573        7.8      -.-  1.7  -.-   ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.05.31 11:15:38  36.7003   25.4578       17.3      -.-  3.1  3.1   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.31 11:00:26  35.2602   33.3715        0.0      -.-  1.0  -.-   KIBRIS-GIRNE                                      İlksel

2024.05.31 10:53:39  40.6777   42.5078        5.0      -.-  1.9  -.-   YUREKLI-SENKAYA (ERZURUM)                         İlksel

2024.05.31 10:48:37  38.3738   37.5838        8.2      -.-  1.8  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2024.05.31 10:33:15  40.8632   44.1220        5.0      -.-  2.2  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel

2024.05.31 10:28:30  38.0815   37.7358       10.0      -.-  2.4  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.05.31 10:07:51  40.6213   36.4758       15.2      -.-  0.9  -.-   KOZLU-ERBAA (TOKAT)                               İlksel

2024.05.31 09:48:40  39.1058   27.5518        0.0      -.-  1.9  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.05.31 09:32:10  40.2513   27.0323       17.7      -.-  3.4  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.05.31 09:21:42  35.4307   27.0433       14.4      -.-  3.1  3.2   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.31 09:09:17  38.8617   26.8688        8.0      -.-  1.8  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.05.31 08:48:10  38.0332   37.6927        8.2      -.-  1.7  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.05.31 08:03:50  38.0218   36.5663        7.3      -.-  1.6  -.-   KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.31 08:00:07  40.9777   30.5923       22.7      -.-  1.3  -.-   LIMANDERE-KARASU (SAKARYA)                        İlksel

2024.05.31 07:58:21  38.1390   36.6245        2.8      -.-  1.8  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 31 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.05.31 07:37:25  38.0348   37.5995        6.3      -.-  2.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.05.31 07:33:52  38.1530   38.4820        5.0      -.-  2.2  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.05.31 07:23:33  37.0898   28.9303       11.9      -.-  1.9  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.05.31 07:10:59  39.9670   28.1043        8.9      -.-  1.0  -.-   GUNAYDIN-SUSURLUK (BALIKESIR)                     İlksel

2024.05.31 06:41:30  37.7572   36.1420        7.1      -.-  2.0  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.05.31 06:22:53  39.3022   27.7342       14.0      -.-  1.1  -.-   TURKPIYALA-SOMA (MANISA)                          İlksel

2024.05.31 06:21:34  38.4558   37.5042        4.1      -.-  0.8  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.05.31 05:38:56  38.3035   37.8735       12.9      -.-  1.0  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2024.05.31 05:32:02  37.7225   36.1772        1.7      -.-  3.8  3.8   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel

2024.05.31 04:55:29  38.6468   27.3740        5.4      -.-  1.7  -.-   EVRENOS-(MANISA)                                  İlksel

2024.05.31 04:43:27  38.4390   27.7130        5.2      -.-  0.8  -.-   CEPNIBEKTAS-TURGUTLU (MANISA)                     İlksel

2024.05.31 04:23:34  38.4405   36.2215        5.0      -.-  1.1  -.-   ICADIYE-TOMARZA (KAYSERI)                         İlksel

2024.05.31 03:43:51  40.7588   30.0367        5.6      -.-  2.9  2.5   KARTEPE (KOCAELI)                                 REVIZE01   (2024.05.31 03:43:51)

2024.05.31 03:11:45  38.0447   36.4607       13.3      -.-  1.3  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.31 02:57:36  40.1460   44.4542        4.9      -.-  1.3  -.-   TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI                  İlksel

2024.05.31 02:48:14  35.7842   25.5367       11.6      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.31 02:41:49  36.4185   27.1322       13.4      -.-  4.0  3.9   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.05.31 01:47:59  38.1895   38.0817        5.0      -.-  2.2  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.05.31 01:41:27  38.7582   37.5227        2.1      -.-  1.0  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.05.31 01:30:33  38.7848   37.4895        5.5      -.-  0.6  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.05.31 01:22:44  38.2983   26.2970        7.6      -.-  2.3  -.-   OVACIK-CESME (IZMIR)                              İlksel

2024.05.31 00:37:38  37.8488   27.0292        9.8      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.05.31 00:27:48  38.8915   26.6607       10.8      -.-  3.1  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.05.31 00:24:55  38.1810   38.5643        5.0      -.-  1.7  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.05.31 00:06:01  39.1468   33.0563        4.1      -.-  2.1  -.-   YESILTEPE-KULU (KONYA)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 31 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 31 Mayıs son depremler listesi

Tarih       Saat     Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer   

2024-05-31 12:58:24    39.22111    29.29306    7.0     ML    1.5     Hisarcık (Kütahya)      

2024-05-31 12:57:53    40.91667    29.96972    7.0     ML    0.7     İzmit (Kocaeli)   

2024-05-31 12:50:07    39.60583    29.29639    7.0     ML    1.3     Tavşanlı (Kütahya)      

2024-05-31 12:49:42    39.22194    29.27389    7.0     ML    1.5     Hisarcık (Kütahya)      

2024-05-31 12:38:43    38.5875      27.27 7.0     ML    1.2     Yunusemre (Manisa)  

2024-05-31 12:37:42    38.54722    28.49917    7.0     ML    1.2     Kula (Manisa)    

2024-05-31 12:35:54    39.64278    29.45083    7.0     ML    1.3     Tavşanlı (Kütahya)      

2024-05-31 12:34:52    39.69583    29.48472    7.0     ML    0.8     Domaniç (Kütahya)     

2024-05-31 12:32:57    37.96 36.25944    7.0     ML    3.4     Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-05-31 12:28:53    39.67917    29.42472    7.0     ML    1.4     Tavşanlı (Kütahya)      

2024-05-31 12:19:22    38.33694    38.13083    7.0     ML    1.2     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-05-31 12:18:26    38.26694    38.07639    7.0     ML    1.5     Akçadağ (Malatya)     

2024-05-31 12:15:50    38.14306    38.57111    7.0     ML    1.8     Battalgazi (Malatya)   

2024-05-31 12:11:29    38.615        39.15806    8.09   ML    1.3     Merkez (Elazığ) 

2024-05-31 12:02:58    38.25139    38.06889    7.0     ML    0.9     Akçadağ (Malatya)     

2024-05-31 12:00:58    37.97222    36.32333    7.0     ML    2.2     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-05-31 11:59:54    38.17139    38.68917    7.0     ML    2.1     Pütürge (Malatya)      

2024-05-31 11:59:40    38.17472    38.66611    7.0     ML    1.3     Pütürge (Malatya)      

2024-05-31 11:56:20    39.54333    34.59111    7.0     ML    0.8     Yerköy (Yozgat) 

2024-05-31 11:43:01    37.45694    29.74222    7.0     ML    1.0     Yeşilova (Burdur)        

2024-05-31 11:28:16    42.69528    27.23556    7.0     ML    1.0     Aitos, Burgaz (Bulgaristan) - [67.68 km] Kofçaz (Kırklareli)     

2024-05-31 11:15:37    36.67556    25.68472    7.0     ML    2.7     Ege Denizi

2024-05-31 11:13:02    39.62694    29.40944    7.0     ML    1.2     Tavşanlı (Kütahya)      

2024-05-31 11:08:59    40.88556    44.19417    11.44 ML    2.3     Lori (Ermenistan) - [44.07 km] Akyaka (Kars)       

2024-05-31 10:53:40    40.6175      42.48639    7.0     ML    1.5     Şenkaya (Erzurum)     

2024-05-31 10:48:38    38.37111    37.58472    7.01   ML    2.0     Darende (Malatya)     

2024-05-31 10:33:14    40.90556    44.19306    14.25 ML    2.0     Lori (Ermenistan) - [45.07 km] Akyaka (Kars)       

2024-05-31 10:28:31    38.10111    37.76028    4.98   ML    2.4     Doğanşehir (Malatya)

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