Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 6 Haziran 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Haziran tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.06.06 13:47:48 38.1102 38.2815 4.8 -.- 4.1 4.1 ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.06.06 13:00:15 37.1537 27.7965 0.0 -.- 1.8 -.- KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.06.06 12:56:19 39.5567 29.3778 20.9 -.- 1.7 -.- AYVALI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.06.06 12:54:14 37.1698 27.7672 3.7 -.- 1.8 -.- ALACAM-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.06.06 12:48:10 37.1575 27.7950 0.0 -.- 1.7 -.- KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.06.06 12:44:35 38.5080 37.9370 6.9 -.- 2.4 -.- DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.06 12:42:35 40.9570 30.5523 5.3 -.- 1.3 -.- SINANOGLU-FERIZLI (SAKARYA) İlksel
2024.06.06 12:40:06 36.2678 33.7067 0.0 -.- 1.0 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.06.06 12:38:47 38.1788 38.3193 2.6 -.- 1.8 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.06.06 12:32:30 38.9798 43.6440 30.3 -.- 2.1 -.- ALKASNAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2024.06.06 12:23:32 39.4417 26.3573 5.2 -.- 1.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.06 12:08:05 40.6083 36.9252 5.0 -.- 1.7 -.- CIMENOZU-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2024.06.06 12:06:24 37.9042 36.4573 5.3 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.06 12:04:08 36.4255 33.8175 4.4 -.- 0.8 -.- KARAHACILI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.06.06 11:22:25 38.2323 37.6445 3.3 -.- 1.7 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.06 11:06:53 38.1932 38.2872 3.4 -.- 2.1 -.- KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.06.06 10:49:54 39.7832 25.5585 2.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.06 10:27:41 39.4340 26.3015 14.9 -.- 1.4 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.06 10:19:22 39.3912 26.4088 23.3 -.- 1.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.06 10:05:16 37.6240 37.6178 3.4 -.- 1.6 -.- ASAGINASIRLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.06.06 10:02:00 38.5155 39.3675 6.1 -.- 1.7 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2024.06.06 09:56:09 38.0740 37.6342 12.6 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.06.06 09:16:35 38.7583 35.3337 1.2 -.- 1.6 -.- BOGAZKOPRU-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel
2024.06.06 08:44:28 38.5690 37.2597 5.0 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.06 07:06:48 42.5112 43.4115 5.0 -.- 3.6 3.7 GURCISTAN İlksel
2024.06.06 05:57:30 38.9722 43.5472 8.2 -.- 2.6 -.- ASAGIKOZLUCA-ERCIS (VAN) İlksel
2024.06.06 04:46:09 37.7875 36.1800 5.0 -.- 2.7 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.06.06 04:07:23 38.9522 23.9925 10.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.06.06 03:15:16 38.4830 39.2473 7.9 -.- 1.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.06.06 03:13:11 40.5242 26.2982 11.9 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.06 03:10:15 37.8465 26.8850 9.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.06 02:39:04 37.6733 27.1405 4.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.06 02:26:37 37.4182 37.0608 3.6 -.- 1.7 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.06 01:53:01 39.7560 25.5692 22.7 -.- 1.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.06 01:50:12 39.7925 25.5757 8.1 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.06 01:48:09 40.5935 29.1560 8.2 -.- 1.2 -.- TERMAL (YALOVA) İlksel
2024.06.06 01:24:28 37.9808 36.3332 5.0 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.06 01:20:34 38.4905 37.1037 5.0 -.- 1.6 -.- FAKIOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.06 01:02:01 36.2588 28.9753 12.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.06 00:54:24 37.4620 36.5748 5.4 -.- 2.9 -.- COKRAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.06 00:16:05 38.4033 31.0392 4.9 -.- 1.6 -.- KORKULER-YALVAC (ISPARTA) İlksel
AFAD 6 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-06-06 13:47:49 38.08833 38.33583 11.24 MW 4.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-06 13:07:27 38.69194 39.14528 8.17 ML 1.1 Merkez (Elazığ)
2024-06-06 13:01:44 36.06056 35.92889 7.04 ML 2.1 Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.95 km] Samandağ (Hatay)
2024-06-06 12:54:16 37.21111 27.76833 7.0 ML 1.6 Milas (Muğla)
2024-06-06 12:48:11 37.20194 27.87694 7.0 ML 1.6 Milas (Muğla)
2024-06-06 12:45:03 38.1375 38.54361 6.99 ML 1.9 Sincik (Adıyaman)
2024-06-06 12:44:35 38.43417 37.91667 7.0 ML 2.7 Akçadağ (Malatya)
2024-06-06 12:42:23 38.51917 28.50417 5.04 ML 1.0 Kula (Manisa)
2024-06-06 12:38:48 38.08528 38.45111 7.0 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-06 12:35:52 38.46583 29.15528 7.0 ML 0.7 Ulubey (Uşak)
2024-06-06 12:34:00 38.46583 29.17111 7.0 ML 1.1 Ulubey (Uşak)
2024-06-06 12:23:32 39.47639 26.33667 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - [01.73 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-06 12:06:22 37.83889 36.17194 17.38 ML 2.3 Saimbeyli (Adana)
2024-06-06 11:55:50 38.54111 37.49167 7.0 ML 2.0 Darende (Malatya)
2024-06-06 11:06:53 38.12389 38.34222 7.0 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-06 10:53:54 40.01222 25.76306 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - [13.28 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-06-06 10:49:54 39.77222 25.505 11.9 ML 2.2 Ege Denizi - [42.73 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-06-06 10:27:41 39.42 26.35528 15.3 ML 1.5 Ege Denizi - [08.17 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-06 10:19:23 39.43611 26.35083 10.7 ML 1.3 Ege Denizi - [06.34 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-06 10:05:19 37.77 37.43389 7.0 ML 1.9 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2024-06-06 10:02:00 38.45472 39.11722 7.0 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2024-06-06 09:56:08 38.04389 37.67056 7.69 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-06-06 09:16:35 38.73556 35.30639 7.0 ML 2.1 İncesu (Kayseri)
2024-06-06 09:06:47 39.31 27.77333 16.28 ML 1.5 Soma (Manisa)
2024-06-06 08:13:11 38.26 37.78611 7.02 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2024-06-06 07:06:47 42.48222 43.43 10.39 MW 3.8 Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [112.13 km] Posof (Ardahan)
2024-06-06 06:59:10 39.23417 39.84361 7.44 ML 1.4 Nazımiye (Tunceli)
2024-06-06 06:43:41 38.08056 38.41111 7.02 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-06 06:37:05 42.42806 43.30972 6.75 ML 2.3 Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [102.47 km] Posof (Ardahan)
2024-06-06 06:29:05 38.00611 37.61694 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-06-06 06:26:51 40.66056 32.79167 12.45 ML 1.2 Kızılcahamam (Ankara)
2024-06-06 06:22:26 37.45472 29.73556 7.0 ML 1.4 Yeşilova (Burdur)
2024-06-06 05:57:29 39.01083 43.555 8.54 ML 2.5 Erciş (Van)
2024-06-06 05:51:41 38.0725 37.21 7.0 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)