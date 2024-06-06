  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 6 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 6 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Haziran tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 6 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 6 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Haziran son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.06.06 13:47:48  38.1102   38.2815        4.8      -.-  4.1  4.1   ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel

2024.06.06 13:00:15  37.1537   27.7965        0.0      -.-  1.8  -.-   KARACAHISAR-MILAS (MUGLA)                         İlksel

2024.06.06 12:56:19  39.5567   29.3778       20.9      -.-  1.7  -.-   AYVALI-TAVSANLI (KUTAHYA)                         İlksel

2024.06.06 12:54:14  37.1698   27.7672        3.7      -.-  1.8  -.-   ALACAM-MILAS (MUGLA)                              İlksel

2024.06.06 12:48:10  37.1575   27.7950        0.0      -.-  1.7  -.-   KARACAHISAR-MILAS (MUGLA)                         İlksel

2024.06.06 12:44:35  38.5080   37.9370        6.9      -.-  2.4  -.-   DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.06.06 12:42:35  40.9570   30.5523        5.3      -.-  1.3  -.-   SINANOGLU-FERIZLI (SAKARYA)                       İlksel

2024.06.06 12:40:06  36.2678   33.7067        0.0      -.-  1.0  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.06.06 12:38:47  38.1788   38.3193        2.6      -.-  1.8  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                          İlksel

2024.06.06 12:32:30  38.9798   43.6440       30.3      -.-  2.1  -.-   ALKASNAK-MURADIYE (VAN)                           İlksel

2024.06.06 12:23:32  39.4417   26.3573        5.2      -.-  1.3  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2024.06.06 12:08:05  40.6083   36.9252        5.0      -.-  1.7  -.-   CIMENOZU-NIKSAR (TOKAT)                           İlksel

2024.06.06 12:06:24  37.9042   36.4573        5.3      -.-  1.9  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.06.06 12:04:08  36.4255   33.8175        4.4      -.-  0.8  -.-   KARAHACILI-SILIFKE (MERSIN)                       İlksel

2024.06.06 11:22:25  38.2323   37.6445        3.3      -.-  1.7  -.-   GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.06.06 11:06:53  38.1932   38.2872        3.4      -.-  2.1  -.-   KOZLUK-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.06.06 10:49:54  39.7832   25.5585        2.3      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.06.06 10:27:41  39.4340   26.3015       14.9      -.-  1.4  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2024.06.06 10:19:22  39.3912   26.4088       23.3      -.-  1.3  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2024.06.06 10:05:16  37.6240   37.6178        3.4      -.-  1.6  -.-   ASAGINASIRLI-GOLBASI (ADIYAMAN)                   İlksel

2024.06.06 10:02:00  38.5155   39.3675        6.1      -.-  1.7  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 6 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.06.06 09:56:09  38.0740   37.6342       12.6      -.-  2.0  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.06.06 09:16:35  38.7583   35.3337        1.2      -.-  1.6  -.-   BOGAZKOPRU-KOCASINAN (KAYSERI)                    İlksel

2024.06.06 08:44:28  38.5690   37.2597        5.0      -.-  1.6  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.06.06 07:06:48  42.5112   43.4115        5.0      -.-  3.6  3.7   GURCISTAN                                         İlksel

2024.06.06 05:57:30  38.9722   43.5472        8.2      -.-  2.6  -.-   ASAGIKOZLUCA-ERCIS (VAN)                          İlksel

2024.06.06 04:46:09  37.7875   36.1800        5.0      -.-  2.7  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel

2024.06.06 04:07:23  38.9522   23.9925       10.0      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.06.06 03:15:16  38.4830   39.2473        7.9      -.-  1.9  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel

2024.06.06 03:13:11  40.5242   26.2982       11.9      -.-  2.1  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.06.06 03:10:15  37.8465   26.8850        9.7      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.06.06 02:39:04  37.6733   27.1405        4.3      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.06.06 02:26:37  37.4182   37.0608        3.6      -.-  1.7  -.-   HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2024.06.06 01:53:01  39.7560   25.5692       22.7      -.-  1.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.06.06 01:50:12  39.7925   25.5757        8.1      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.06.06 01:48:09  40.5935   29.1560        8.2      -.-  1.2  -.-   TERMAL (YALOVA)                                   İlksel

2024.06.06 01:24:28  37.9808   36.3332        5.0      -.-  1.6  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.06.06 01:20:34  38.4905   37.1037        5.0      -.-  1.6  -.-   FAKIOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.06.06 01:02:01  36.2588   28.9753       12.1      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.06 00:54:24  37.4620   36.5748        5.4      -.-  2.9  -.-   COKRAN-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.06.06 00:16:05  38.4033   31.0392        4.9      -.-  1.6  -.-   KORKULER-YALVAC (ISPARTA)                         İlksel

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 6 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 6 Haziran son depremler listesi

Tarih    Saat         Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-06-06 13:47:49       38.08833              38.33583              11.24     MW       4.2          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-06-06 13:07:27       38.69194              39.14528              8.17       ML         1.1          Merkez (Elazığ)               

2024-06-06 13:01:44       36.06056              35.92889              7.04       ML         2.1          Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.95 km] Samandağ (Hatay)         

2024-06-06 12:54:16       37.21111              27.76833              7.0          ML         1.6          Milas (Muğla)   

2024-06-06 12:48:11       37.20194              27.87694              7.0          ML         1.6          Milas (Muğla)   

2024-06-06 12:45:03       38.1375                38.54361              6.99       ML         1.9          Sincik (Adıyaman)          

2024-06-06 12:44:35       38.43417              37.91667              7.0          ML         2.7          Akçadağ (Malatya)        

2024-06-06 12:42:23       38.51917              28.50417              5.04       ML         1.0          Kula (Manisa)   

2024-06-06 12:38:48       38.08528              38.45111              7.0          ML         1.8          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-06-06 12:35:52       38.46583              29.15528              7.0          ML         0.7          Ulubey (Uşak) 

2024-06-06 12:34:00       38.46583              29.17111              7.0          ML         1.1          Ulubey (Uşak) 

2024-06-06 12:23:32       39.47639              26.33667              7.0          ML         1.3          Ege Denizi - [01.73 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-06-06 12:06:22       37.83889              36.17194              17.38     ML         2.3          Saimbeyli (Adana)         

2024-06-06 11:55:50       38.54111              37.49167              7.0          ML         2.0          Darende (Malatya)        

2024-06-06 11:06:53       38.12389              38.34222              7.0          ML         2.2          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-06-06 10:53:54       40.01222              25.76306              7.0          ML         1.1          Ege Denizi - [13.28 km] Gökçeada (Çanakkale)               

2024-06-06 10:49:54       39.77222              25.505   11.9       ML         2.2          Ege Denizi - [42.73 km] Gökçeada (Çanakkale) 

2024-06-06 10:27:41       39.42     26.35528              15.3       ML         1.5          Ege Denizi - [08.17 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2024-06-06 10:19:23       39.43611              26.35083              10.7       ML         1.3          Ege Denizi - [06.34 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-06-06 10:05:19       37.77     37.43389              7.0          ML         1.9          Çağlayancerit (Kahramanmaraş)             

2024-06-06 10:02:00       38.45472              39.11722              7.0          ML         1.9          Sivrice (Elazığ)  

2024-06-06 09:56:08       38.04389              37.67056              7.69       ML         2.1          Doğanşehir (Malatya)  

2024-06-06 09:16:35       38.73556              35.30639              7.0          ML         2.1          İncesu (Kayseri)              

2024-06-06 09:06:47       39.31     27.77333              16.28     ML         1.5          Soma (Manisa)

2024-06-06 08:13:11       38.26     37.78611              7.02       ML         1.8          Akçadağ (Malatya)        

2024-06-06 07:06:47       42.48222              43.43     10.39     MW       3.8          Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [112.13 km] Posof (Ardahan)    

2024-06-06 06:59:10       39.23417              39.84361              7.44       ML         1.4          Nazımiye (Tunceli)         

2024-06-06 06:43:41       38.08056              38.41111              7.02       ML         1.4          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-06-06 06:37:05       42.42806              43.30972              6.75       ML         2.3          Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [102.47 km] Posof (Ardahan)         

2024-06-06 06:29:05       38.00611              37.61694              7.0          ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-06-06 06:26:51       40.66056              32.79167              12.45     ML         1.2          Kızılcahamam (Ankara)

2024-06-06 06:22:26       37.45472              29.73556              7.0          ML         1.4          Yeşilova (Burdur)           

2024-06-06 05:57:29       39.01083              43.555   8.54       ML         2.5          Erciş (Van)         

2024-06-06 05:51:41       38.0725                37.21     7.0          ML         1.5          Ekinözü (Kahramanmaraş)

4 | 5