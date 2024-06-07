Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 7 Haziran 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Haziran tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.06.07 13:44:39 40.9118 35.8175 0.0 -.- 2.3 -.- AGCAKAYA-LADIK (SAMSUN) İlksel
2024.06.07 12:41:34 40.5917 28.8107 8.9 -.- 2.6 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.07 12:39:21 39.5438 29.3547 12.1 -.- 1.4 -.- AYVALI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.06.07 12:31:57 39.6300 29.4747 0.0 -.- 1.7 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.06.07 12:24:11 39.9008 28.8510 0.0 -.- 1.7 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.06.07 12:00:06 36.2845 33.6862 0.0 -.- 1.0 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.06.07 09:43:33 40.6737 35.4002 3.3 -.- 1.8 -.- OYMAAGAC-MERZIFON (AMASYA) İlksel
2024.06.07 09:31:35 36.2758 36.2602 7.0 -.- 1.6 -.- YESILOVA-(HATAY) İlksel
2024.06.07 09:28:49 39.2173 27.6098 11.0 -.- 2.2 -.- HATUN-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.07 09:25:14 39.6447 28.5593 5.1 -.- 2.1 -.- KIZILOZ-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.06.07 08:55:02 37.4137 43.7458 12.0 -.- 2.7 2.8 OGUL-(HAKKARI) İlksel
2024.06.07 08:31:14 38.3960 27.6923 8.0 -.- 2.6 -.- ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2024.06.07 08:23:37 38.4055 37.2867 1.2 -.- 1.7 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.07 08:02:04 38.6768 27.8735 8.2 -.- 1.7 -.- OZANCA-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2024.06.07 07:54:38 37.9118 28.8260 8.4 -.- 2.2 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.06.07 07:40:40 38.6463 39.6960 8.0 -.- 2.8 -.- YOLUSTU-(ELAZIG) İlksel
2024.06.07 06:45:18 40.4072 28.8648 8.7 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.07 05:11:31 38.4485 37.5372 11.4 -.- 1.3 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.07 05:06:23 36.1967 29.3190 21.9 -.- 2.9 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel
2024.06.07 05:01:37 38.5595 28.2080 4.4 -.- 1.6 -.- CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.06.07 04:56:51 38.3027 38.2275 14.2 -.- 2.2 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.06.07 04:54:59 38.2460 38.1957 5.0 -.- 3.3 3.3 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.06.07 04:32:36 38.1247 36.3862 10.0 -.- 1.5 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.07 02:37:53 37.2180 36.7387 6.5 -.- 3.3 3.2 BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.06.07 02:19:28 35.6222 26.7313 12.6 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel
2024.06.07 02:09:29 39.5443 34.2783 3.4 -.- 1.6 -.- ORTAHACIAHMETLI-CICEKDAGI (KIRSEHIR) İlksel
2024.06.07 01:15:37 39.2488 40.8750 7.8 -.- 2.1 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.06.07 01:09:05 39.2518 40.8770 3.1 -.- 3.4 3.4 KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.06.07 00:54:46 40.4190 28.0463 15.7 -.- 2.6 -.- BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.07 00:35:42 37.9480 36.2483 13.2 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.07 00:14:35 38.0625 37.5992 22.3 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.06.07 00:11:11 37.0445 28.1192 13.2 -.- 1.7 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2024.06.07 00:06:19 38.9397 43.4768 8.8 -.- 2.3 -.- VAN GOLU İlksel
AFAD 7 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-06-07 14:25:04 39.65917 29.49194 7.14 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
2024-06-07 14:16:35 37.15222 36.62583 12.73 ML 1.2 Bahçe (Osmaniye)
2024-06-07 14:11:17 38.11917 38.33972 7.0 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-07 13:45:50 39.00361 27.71861 7.01 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2024-06-07 13:44:38 40.86778 35.90139 15.5 ML 2.1 Ladik (Samsun)
2024-06-07 13:34:01 37.20944 27.84167 7.0 ML 1.5 Milas (Muğla)
2024-06-07 13:33:13 37.65167 36.35306 7.0 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-06-07 13:28:58 39.64833 29.42722 7.01 ML 1.0 Tavşanlı (Kütahya)
2024-06-07 13:20:02 39.6525 29.42028 7.02 ML 1.0 Tavşanlı (Kütahya)
2024-06-07 12:14:08 38.27167 38.28611 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-07 11:59:32 38.26 38.06694 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-06-07 11:45:56 40.38222 39.26639 7.0 ML 1.2 Torul (Gümüşhane)
2024-06-07 10:21:41 38.44111 37.72667 7.0 ML 1.6 Darende (Malatya)
2024-06-07 09:43:33 40.66472 35.36889 7.03 ML 1.5 Merzifon (Amasya)
2024-06-07 09:31:58 37.89111 36.61139 7.0 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-06-07 09:28:51 39.08944 27.54306 6.97 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-06-07 09:25:14 39.6225 28.53861 11.05 ML 1.9 Dursunbey (Balıkesir)
2024-06-07 09:10:53 38.08417 38.33333 11.45 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-07 08:54:11 34.09139 45.80389 15.0 MW 4.2 Gilan-e-Gharb, Kermanshah (İran)
2024-06-07 08:31:15 38.38667 27.70028 4.58 ML 2.6 Kemalpaşa (İzmir)