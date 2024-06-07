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  4. Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 7 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 7 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Haziran tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 7 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 7 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Haziran son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.06.07 13:44:39  40.9118   35.8175        0.0      -.-  2.3  -.-   AGCAKAYA-LADIK (SAMSUN)                           İlksel

2024.06.07 12:41:34  40.5917   28.8107        8.9      -.-  2.6  -.-   ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)          İlksel

2024.06.07 12:39:21  39.5438   29.3547       12.1      -.-  1.4  -.-   AYVALI-TAVSANLI (KUTAHYA)                         İlksel

2024.06.07 12:31:57  39.6300   29.4747        0.0      -.-  1.7  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.06.07 12:24:11  39.9008   28.8510        0.0      -.-  1.7  -.-   DUNDAR-ORHANELI (BURSA)                           İlksel

2024.06.07 12:00:06  36.2845   33.6862        0.0      -.-  1.0  -.-   KIRTIL-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.06.07 09:43:33  40.6737   35.4002        3.3      -.-  1.8  -.-   OYMAAGAC-MERZIFON (AMASYA)                        İlksel

2024.06.07 09:31:35  36.2758   36.2602        7.0      -.-  1.6  -.-   YESILOVA-(HATAY)                                  İlksel

2024.06.07 09:28:49  39.2173   27.6098       11.0      -.-  2.2  -.-   HATUN-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.06.07 09:25:14  39.6447   28.5593        5.1      -.-  2.1  -.-   KIZILOZ-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel

2024.06.07 08:55:02  37.4137   43.7458       12.0      -.-  2.7  2.8   OGUL-(HAKKARI)                                    İlksel

2024.06.07 08:31:14  38.3960   27.6923        8.0      -.-  2.6  -.-   ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR)                          İlksel

2024.06.07 08:23:37  38.4055   37.2867        1.2      -.-  1.7  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.06.07 08:02:04  38.6768   27.8735        8.2      -.-  1.7  -.-   OZANCA-GOLMARMARA (MANISA)                        İlksel

2024.06.07 07:54:38  37.9118   28.8260        8.4      -.-  2.2  -.-   KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)                      İlksel

2024.06.07 07:40:40  38.6463   39.6960        8.0      -.-  2.8  -.-   YOLUSTU-(ELAZIG)                                  İlksel

2024.06.07 06:45:18  40.4072   28.8648        8.7      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.06.07 05:11:31  38.4485   37.5372       11.4      -.-  1.3  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

2024.06.07 05:06:23  36.1967   29.3190       21.9      -.-  2.9  -.-   GELEMIS-KAS (ANTALYA)                             İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 7 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.06.07 05:01:37  38.5595   28.2080        4.4      -.-  1.6  -.-   CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)                          İlksel

2024.06.07 04:56:51  38.3027   38.2275       14.2      -.-  2.2  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                       İlksel

2024.06.07 04:54:59  38.2460   38.1957        5.0      -.-  3.3  3.3   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.06.07 04:32:36  38.1247   36.3862       10.0      -.-  1.5  -.-   MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.06.07 02:37:53  37.2180   36.7387        6.5      -.-  3.3  3.2   BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel

2024.06.07 02:19:28  35.6222   26.7313       12.6      -.-  3.5  3.5   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.07 02:09:29  39.5443   34.2783        3.4      -.-  1.6  -.-   ORTAHACIAHMETLI-CICEKDAGI (KIRSEHIR)              İlksel

2024.06.07 01:15:37  39.2488   40.8750        7.8      -.-  2.1  -.-   KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)                          İlksel

2024.06.07 01:09:05  39.2518   40.8770        3.1      -.-  3.4  3.4   KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)                          İlksel

2024.06.07 00:54:46  40.4190   28.0463       15.7      -.-  2.6  -.-   BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 İlksel

2024.06.07 00:35:42  37.9480   36.2483       13.2      -.-  1.8  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.06.07 00:14:35  38.0625   37.5992       22.3      -.-  1.8  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.06.07 00:11:11  37.0445   28.1192       13.2      -.-  1.7  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                 İlksel

2024.06.07 00:06:19  38.9397   43.4768        8.8      -.-  2.3  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 7 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 7 Haziran son depremler listesi

Tarih     Saat         Enlem         Boylam       Derinlik(Km)         Tip     Büyüklük     Yer

2024-06-07 14:25:04    39.65917    29.49194    7.14   ML    1.1     Tavşanlı (Kütahya)         

2024-06-07 14:16:35    37.15222    36.62583    12.73 ML    1.2     Bahçe (Osmaniye)         

2024-06-07 14:11:17    38.11917    38.33972    7.0     ML    1.4     Çelikhan (Adıyaman)    

2024-06-07 13:45:50    39.00361    27.71861    7.01   ML    1.5     Akhisar (Manisa) 

2024-06-07 13:44:38    40.86778    35.90139    15.5   ML    2.1     Ladik (Samsun)   

2024-06-07 13:34:01    37.20944    27.84167    7.0     ML    1.5     Milas (Muğla)      

2024-06-07 13:33:13    37.65167    36.35306    7.0     ML    1.2     Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-06-07 13:28:58    39.64833    29.42722    7.01   ML    1.0     Tavşanlı (Kütahya)         

2024-06-07 13:20:02    39.6525      29.42028    7.02   ML    1.0     Tavşanlı (Kütahya)         

2024-06-07 12:14:08    38.27167    38.28611    7.0     ML    1.4     Yeşilyurt (Malatya)        

2024-06-07 11:59:32    38.26 38.06694    7.0     ML    1.2     Akçadağ (Malatya)       

2024-06-07 11:45:56    40.38222    39.26639    7.0     ML    1.2     Torul (Gümüşhane)       

2024-06-07 10:21:41    38.44111    37.72667    7.0     ML    1.6     Darende (Malatya)        

2024-06-07 09:43:33    40.66472    35.36889    7.03   ML    1.5     Merzifon (Amasya)       

2024-06-07 09:31:58    37.89111    36.61139    7.0     ML    1.9     Onikişubat (Kahramanmaraş)        

2024-06-07 09:28:51    39.08944    27.54306    6.97   ML    1.8     Soma (Manisa)    

2024-06-07 09:25:14    39.6225      28.53861    11.05 ML    1.9     Dursunbey (Balıkesir)    

2024-06-07 09:10:53    38.08417    38.33333    11.45 ML    1.6     Çelikhan (Adıyaman)    

2024-06-07 08:54:11    34.09139    45.80389    15.0   MW   4.2     Gilan-e-Gharb, Kermanshah (İran)

2024-06-07 08:31:15    38.38667    27.70028    4.58   ML    2.6     Kemalpaşa (İzmir)

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