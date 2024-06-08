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  4. Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 8 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 8 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 8 Haziran tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 8 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 8 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 8 Haziran son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.06.08 13:31:53  37.4148   42.4613        4.7      -.-  2.0  -.-   DAGKONAK-(SIRNAK)                                 İlksel

2024.06.08 09:31:54  38.3323   38.7993        5.0      -.-  2.9  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.06.08 08:48:15  38.0767   37.5860        1.2      -.-  2.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.06.08 08:18:19  37.9650   27.7072        1.8      -.-  1.0  -.-   ISAFAKILAR-INCIRLIOVA (AYDIN)                     İlksel

2024.06.08 07:20:09  38.8660   37.3130       10.0      -.-  1.8  -.-   GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.06.08 07:08:16  38.7535   40.0155       27.7      -.-  1.6  -.-   KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG)                       İlksel

2024.06.08 06:49:43  36.4748   41.1078        4.1      -.-  3.5  3.3   SURIYE                                            İlksel

2024.06.08 06:45:27  38.2728   37.7362        4.6      -.-  1.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.06.08 06:24:22  37.5223   37.0172        5.3      -.-  1.4  -.-   GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.06.08 06:17:37  35.3330   26.7738        5.0      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.06.08 05:41:05  36.0632   35.9660        4.4      -.-  1.5  -.-   TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2024.06.08 05:06:44  37.6003   24.5377       10.2      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 8 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.06.08 05:06:34  39.0433   28.2755       17.3      -.-  1.2  -.-   MALAZ-GORDES (MANISA)                             İlksel

2024.06.08 05:02:54  38.3207   38.0763       12.1      -.-  1.7  -.-   AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2024.06.08 04:58:48  38.8795   36.6930        7.7      -.-  1.5  -.-   OLUKKAYA-PINARBASI (KAYSERI)                      İlksel

2024.06.08 04:39:05  38.2300   37.9878        8.8      -.-  1.6  -.-   DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.06.08 04:37:00  39.0188   28.0510        5.4      -.-  1.3  -.-   KOMURCU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2024.06.08 04:30:01  39.9597   27.1372        3.8      -.-  1.1  -.-   CALKOY-YENICE (CANAKKALE)                         İlksel

2024.06.08 04:23:55  40.0685   33.0642        7.6      -.-  1.8  -.-   AKYURT (ANKARA)                                   İlksel

2024.06.08 04:10:13  40.0950   35.9672        5.0      -.-  1.9  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2024.06.08 03:38:44  40.4058   28.8267        6.0      -.-  1.1  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.06.08 03:38:39  37.9660   36.3818        4.7      -.-  1.6  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.06.08 03:33:37  37.0135   28.6853       14.5      -.-  1.1  -.-   TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.06.08 03:20:14  42.2080   43.6322        3.9      -.-  2.1  -.-   GURCISTAN                                         İlksel

2024.06.08 03:11:11  36.9342   28.6887        8.8      -.-  0.9  -.-   MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA)                           İlksel

2024.06.08 02:46:51  38.3215   38.5760        7.7      -.-  2.3  -.-   HISARTEPE-(MALATYA)                               İlksel

2024.06.08 02:41:24  38.0443   28.8577       26.7      -.-  1.4  -.-   BULDAN (DENIZLI)                                  İlksel

2024.06.08 02:24:57  38.1235   36.6058        9.3      -.-  1.6  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.06.08 02:13:42  38.3613   37.7495        7.6      -.-  2.0  -.-   DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.06.08 01:49:19  36.1640   35.8532       10.0      -.-  1.2  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2024.06.08 01:43:28  38.9002   37.0215       13.3      -.-  1.0  -.-   KURKCU-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.06.08 01:40:41  38.4907   31.8065        4.3      -.-  1.8  -.-   KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA)                         İlksel

2024.06.08 01:17:24  37.9828   36.2797        5.0      -.-  2.2  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.06.08 01:14:14  38.9952   28.0110       15.1      -.-  1.4  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2024.06.08 00:49:40  38.3612   37.3582       13.6      -.-  1.9  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.06.08 00:30:45  38.2978   37.3963        5.0      -.-  2.7  -.-   AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.06.08 00:08:11  38.3748   31.2715        7.6      -.-  1.3  -.-   SARAY-AKSEHIR (KONYA)                             İlksel

2024.06.08 00:02:14  37.8877   36.3375        3.6      -.-  2.7  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 8 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 8 Haziran son depremler listesi

Tarih     Saat   Enlem  Boylam           Derinlik(Km)  Tip       Büyüklük        Yer     

2024-06-08 10:18:14  37.37306         37.13667         7.0       ML      1.3       Pazarcık (Kahramanmaraş)   

2024-06-08 10:08:03  36.72389         29.19306         6.95     ML      1.8       Fethiye (Muğla)         

2024-06-08 09:31:55  38.275 38.77694         7.74     ML      3.0       Pütürge (Malatya)     

2024-06-08 08:48:15  38.02417         37.50222         6.95     ML      2.5       Nurhak (Kahramanmaraş)     

2024-06-08 08:32:47  38.17361         38.56861         7.0       ML      0.9       Battalgazi (Malatya)  

2024-06-08 08:18:18  37.92444         27.64806         7.0       ML      1.1       Germencik (Aydın)   

2024-06-08 08:12:43  38.09972         37.50361         7.0       ML      1.3       Elbistan (Kahramanmaraş)    

2024-06-08 07:46:42  38.50639         31.84139         5.23     ML      1.2       Ilgın (Konya) 

2024-06-08 07:33:15  40.09861         33.05056         7.02     ML      1.1       Akyurt (Ankara)        

2024-06-08 07:20:08  38.25306         37.80889         9.5       ML      1.7       Doğanşehir (Malatya)

2024-06-08 07:08:18  38.71028         40.07611         7.0       ML      1.3       Palu (Elazığ)  

2024-06-08 06:49:42  36.45722         41.20889         15.41   ML      3.4       Haseke (Suriye) - [67.72 km] Nusaybin (Mardin)        

2024-06-08 06:45:27  38.25639         37.80056         7.0       ML      1.4       Doğanşehir (Malatya)

2024-06-08 06:34:44  38.14111         38.49833         7.0       ML      1.0       Sincik (Adıyaman)    

2024-06-08 06:24:20  37.53556         37.0525           6.99     ML      1.4       Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2024-06-08 06:17:43  35.70556         26.78417         6.95     ML      2.0       Ege Denizi - [124.88 km] Datça (Muğla)           

2024-06-08 05:47:06  38.11194         38.47583         7.0       ML      0.8       Sincik (Adıyaman)    

2024-06-08 05:44:15  38.20444         38.61528         7.0       ML      1.0       Pütürge (Malatya)     

2024-06-08 05:41:08  36.07056         36.1525           7.0       ML      1.6       Yayladağı (Hatay)     

2024-06-08 05:33:29  39.5625           26.10167         9.35     ML      1.2       Ayvacık (Çanakkale) 

2024-06-08 05:06:34  39.04611         28.18667         7.0       ML      1.2       Gördes (Manisa)        

2024-06-08 05:02:58  38.28583         37.78806         7.59     ML      1.6       Akçadağ (Malatya)   

2024-06-08 04:58:48  38.83583         36.63944         7.01     ML      1.4       Pınarbaşı (Kayseri)    

2024-06-08 04:54:16  38.30806         38.18667         7.0       ML      0.8       Yeşilyurt (Malatya)   

2024-06-08 04:39:04  38.22028         38.05028         8.89     ML      1.6       Yeşilyurt (Malatya)   

2024-06-08 04:37:00  38.96639         28.00722         6.98     ML      1.1       Akhisar (Manisa)       

2024-06-08 04:33:45  38.27   37.72583         6.95     ML      1.1       Akçadağ (Malatya)   

2024-06-08 04:30:00  39.92278         27.07361         7.0       ML      0.9       Çan (Çanakkale)        

2024-06-08 04:29:16  38.22333         38.12306         6.96     ML      0.8       Yeşilyurt (Malatya)   

2024-06-08 04:23:55  40.07028         33.0775           7.01     ML      1.4       Akyurt (Ankara)        

2024-06-08 04:21:19  37.60972         36.04806         5.14     ML      1.1       Sumbas (Osmaniye)  

2024-06-08 04:10:40  39.02278         31.2075           8.98     ML      0.8       Emirdağ (Afyonkarahisar)    

2024-06-08 04:10:13  40.06833         36.00611         7.0       ML      1.7       Sulusaray (Tokat)      

2024-06-08 03:44:37  38.09   38.33667         10.46   ML      1.2       Çelikhan (Adıyaman)

2024-06-08 03:38:40       37.90111              36.27194              7.03       ML         1.2          Saimbeyli (Adana)

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