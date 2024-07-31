B sınıfı ehliyeti olanlar 125 cc motor kullanabilir mi? İşte detaylar...

125 CC MOTOR KULLANMAK İÇİN HANGİ EHLİYETE SAHİP OLMAK GEREKİR?

Yapılan düzenlemeyle birlikte, 2 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olan, son 5 yıl içinde sürücü belgesi geri alınmamış olan, sağlık şartlarını taşıyan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek kurallar ve süre içerisinde direksiyon eğitimi alıp sınavda başarılı olan sürücüler 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabiliyor. Ancak, ticari faaliyetlerde kullanılan motosikletler hariç tutulurken, B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri, harç ödemeden ve sürücü belgelerini değiştirmeden sisteme işlenen şerh ile bu düzenlemeden faydalanabiliyor.