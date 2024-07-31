B sınıfı ehliyeti olanlar 125 cc motor kullanabilir mi? İşte detaylar...
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 125 cc'ye kadar olan motosikletleri B sınıfı ehliyete sahip olanlar kullanabilir mi? B sınıfı ehliyete sahip vatandaşların merak ettiği konu hakkında uzmanlardan kritik uyarı geldi. İşte detaylar..
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 85. maddesine eklenen yeni fıkra ile birlikte, B sınıfı ehliyeti olan sürücüler belirli şartları sağladıkları takdirde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecekler. Bu değişiklik, B sınıfı ehliyet sahiplerinin A1 ehliyet sınıfına giren motosikletleri kullanmalarını kolaylaştırıyor.
Bu yeni düzenlemenin amacı, ehliyet sınıfları arasında daha esnek geçişler sağlayarak motosiklet kullanımını daha erişilebilir hale getirmek. Ancak, bu düzenlemelerin sadece ticari olmayan motosiklet kullanımı için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Ticari amaçlarla motosiklet kullanmak isteyenlerin yine de bir motosiklet ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir.
B EHLİYET 125 CC YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?
B sınıfı ehliyet olarak adlandırılan otomobil ve belli ticari araçları kullanılabilen ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri kullanabilmesinin önünü açan düzenleme, 10 Şubat 2024 tarihinde Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle yürürlüğe girdi.
125 CC MOTOR KULLANMAK İÇİN HANGİ EHLİYETE SAHİP OLMAK GEREKİR?
Yapılan düzenlemeyle birlikte, 2 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olan, son 5 yıl içinde sürücü belgesi geri alınmamış olan, sağlık şartlarını taşıyan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek kurallar ve süre içerisinde direksiyon eğitimi alıp sınavda başarılı olan sürücüler 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabiliyor. Ancak, ticari faaliyetlerde kullanılan motosikletler hariç tutulurken, B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri, harç ödemeden ve sürücü belgelerini değiştirmeden sisteme işlenen şerh ile bu düzenlemeden faydalanabiliyor.