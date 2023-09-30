Baba evini yıkmaya kıyamayıp vinçle taşıdılar Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı İnaltı köyünde, heyelan nedeniyle oturulamaz hale gelen iki katlı ahşap baba evini yıkmaya kıyamayan evlatları, evi vinçle farklı alana taşıttı.

İlçeye bağlı İnaltı köyü Köklen Mahallesinde, yaklaşık 5 ay önce meydana gelen heyelan nedeniyle ev yan yatarak, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan merhum Şakir Yaman’a ait ahşap evi yıkmaya kıyamayan ve baba yadigarı olarak kalmasını düşünen evlatları, çözümü vinçle 10 metre uzaklıktaki farklı alana taşıyıp onarım yaptırmakta buldu.





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İki katlı ahşaptan oluşan baba yadigarı ev, Sinop’ta bir firmaya ait 80 tonluk vinç ile heyelan bölgesinden yaklaşık 10 metre uzaktaki farklı bir alana taşınarak yerleştirildi.





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Zaman zaman tehlikeli anlara sahne olan evin taşındığı o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. 3 | 7