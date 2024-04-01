Bahar etkisini gösteriyor, sıcaklıklar artacak
MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık, öğleden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Edirne 10°C, 27°C
Az bulutlu
İstanbul 12°C, 23°C
Az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu
Kocaeli 15°C, 29°C
Sabah saatlerinde yer yer puslu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Denizli "5°C, 30°C
Az bulutlu
İzmir 13°C, 30°C
Az bulutlu
Manisa12°C, 30°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Zamanla doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 12°C, 31°C
Zamanla Toroslar mevkii parçalı bulutlu
Antalya 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Hatay 12°C, 29°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 10°C, 26°C
Az bulutlu
Eskişehir 9°C, 28°C
Az bulutlu
Konya 9°C, 26°C
Az bulutlu