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  4. Bahar etkisini gösteriyor, sıcaklıklar artacak

Bahar etkisini gösteriyor, sıcaklıklar artacak

MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık, öğleden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Bahar etkisini gösteriyor, sıcaklıklar artacak - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Edirne 10°C, 27°C
Az bulutlu

İstanbul 12°C, 23°C
Az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu

Kocaeli 15°C, 29°C
Sabah saatlerinde yer yer puslu

1 | 7
Bahar etkisini gösteriyor, sıcaklıklar artacak - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Denizli "5°C, 30°C
Az bulutlu

İzmir 13°C, 30°C
Az bulutlu

Manisa12°C, 30°C
Az bulutlu

2 | 7
Bahar etkisini gösteriyor, sıcaklıklar artacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Zamanla doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 12°C, 31°C
Zamanla Toroslar mevkii parçalı bulutlu

Antalya 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Hatay 12°C, 29°C
Az bulutlu

3 | 7
Bahar etkisini gösteriyor, sıcaklıklar artacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 10°C, 26°C
Az bulutlu

Eskişehir 9°C, 28°C
Az bulutlu

Konya 9°C, 26°C
Az bulutlu

4 | 7