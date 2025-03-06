Bahar havası göründü: Sıcaklıklar 5 derece birden artacak! İşte il il hava durumu tahminleri...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu