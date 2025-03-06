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  4. Bahar havası göründü: Sıcaklıklar 5 derece birden artacak! İşte il il hava durumu tahminleri...

Bahar havası göründü: Sıcaklıklar 5 derece birden artacak! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 6 Mart 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Bahar havası göründü: Sıcaklıklar 5 derece birden artacak! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Bahar havası göründü: Sıcaklıklar 5 derece birden artacak! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Bahar havası göründü: Sıcaklıklar 5 derece birden artacak! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah saatlerinde sisli

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Bahar havası göründü: Sıcaklıklar 5 derece birden artacak! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8