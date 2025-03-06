Bahar havası göründü: Sıcaklıklar 5 derece birden artacak! İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 6 Mart 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah saatlerinde sisli
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık