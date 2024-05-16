Bahar ve Nihal Candan kardeşleri yakan ifadeler

GECE KULÜBÜNDE BAHAR CANDAN, ONUR'DAN ALDIĞI PARALARI ÇEVREYE SAÇIYORDU

Müşteki Sinan Damgacı: Operasyondan yaklaşık 15 gün önce bir otelin çok lüks restoranında yemeğe davet edildim. Bahar ve Nihal de vardı. Hatta 2 yan masada onların annesi oturuyordu. O akşam Onur, Bahar Candan’ların evinde kaldı. Yemekten sonra bir gece kulübüne gidildi. Gece kulübünde Bahar Candan, Onur’dan aldığı parayı çevreye saçıyordu.