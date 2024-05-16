Bahar ve Nihal Candan kardeşleri yakan ifadeler
Sosyal medya ünlüleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin de arasında yer aldığı 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede yer alan ifadelerin bazıları Candan kardeşlerin örgüt içindeki konumunu gösterdi. İşte Candan kardeşleri yakacak o ifadeler...
Küçükçekmece Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 122 sayfalık iddianamede, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından Nihal Candan’ın (Gülnihal Çiçek) 8 yıldan 24 yıla kadar, Alisya Bahar Candan’ın ise 14 yıldan 48 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede şüpheli, mağdur ve tanık ifadelerine de yer verildi. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre işte Candan kardeşlerin örgüt içindeki konumunu gözler önüne seren ifadeler...
LÜKS RESTORANLARDA GÖZ BOYUYORLARDI
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen şüpheli Ahmet Faruk Mercan: Nihal Candan, Onur Apaydın’ın 7 yıllık sevgilisidir. Nihal evlense de bu durum değişmemiştir. Taşradan İstanbul’a getirilen ve ucuz araç vaat edilen mağdur adaylarının gözlerini boyama ve oyalama sürecinde lüks restoranda gösterişli yemekli toplantılar düzenlendi. Bu toplantılara Bahar ve Nihal katılıyordu. Toplantılarda para ile ilgili konuşmalar yaptıklarını hatırlıyorum.
GECE KULÜBÜNDE BAHAR CANDAN, ONUR'DAN ALDIĞI PARALARI ÇEVREYE SAÇIYORDU
Müşteki Sinan Damgacı: Operasyondan yaklaşık 15 gün önce bir otelin çok lüks restoranında yemeğe davet edildim. Bahar ve Nihal de vardı. Hatta 2 yan masada onların annesi oturuyordu. O akşam Onur, Bahar Candan’ların evinde kaldı. Yemekten sonra bir gece kulübüne gidildi. Gece kulübünde Bahar Candan, Onur’dan aldığı parayı çevreye saçıyordu.
Şüpheli Ali Kara: Onur’un yanında şoför olarak çalışmaya başladım. Onur bana kiralık lüks bir aracı zimmetledi. Bu süreçte Nihal Candan’ın özel şoförlüğünü yapıyordum. Şoförlük yaptığım zamanlar haricinde arabamla Nihal’in sürekli olarak kaldığı Etiler’de bulunan otelin önünde bekliyordum. Nihal’in bana verdiği getir götür işlerini yapıyordum. Maaşımı Onur Apaydın veriyordu.