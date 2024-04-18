  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bahçesini çapalarken Bizans dönemine ait 22 altın sikke buldu

Bahçesini çapalarken Bizans dönemine ait 22 altın sikke buldu

Bahçesini çapalayan Antakyalı çiftçinin pulluğuna takılan küpten Bizans dönemine ait 22 altın sikke çıktı.

Bahçesini çapalarken Bizans dönemine ait 22 altın sikke buldu - Sayfa 1

Hatay’da bir çiftçi, bahçesini çapalarken traktörünün pulluğuna takılan küpten çıkan Bizans dönemine ait 22 altın sikkeyi yetkililere teslim etti.

1 | 7
Bahçesini çapalarken Bizans dönemine ait 22 altın sikke buldu - Sayfa 2

Antakya ilçesi Saçaklı Mahallesi’nde traktörle zeytin bahçesini çapalamak isteyen çiftçi İsmet Kaya’nın pulluğuna içi altın sikke dolu küp takıldı.

2 | 7
Bahçesini çapalarken Bizans dönemine ait 22 altın sikke buldu - Sayfa 3

Pulluğun temasıyla parçalanan küpü kontrol eden Kaya, altınların çevreye yayıldığını fark etti. 

3 | 7
Bahçesini çapalarken Bizans dönemine ait 22 altın sikke buldu - Sayfa 4

Kaya, durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve bölgeye kolluk kuvvetleri ile müze müdürlüğü görevlileri intikal etti.

4 | 7