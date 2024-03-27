Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklilere yeni düzenlemeler geliyor
Geçtiğimiz gün açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hayata geçirilecek emeklilere özel indirim ve kampanyaların yapılacağını duyurdu. Peki, emeklilere özel kampanya ve indirimler ne zaman hayata geçecek? İşte ayrıntılar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önceki gün yaptığı açıklamada emeklilerin yaşam kalitesini artıracak, fiziksel ve ruhsal sağlık, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı, emekliler yılı kapsamında hayata geçireceklerini söylemişti.
Emeklilere özel indirim ve kampanyalar neler?
Bakan Işıkhan, “PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere özel indirimler sağlayacağız. Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarının temellerini atacağız. Bunun gibi emeklilerimize imtiyaz sağlayan birçok uygulamayı emekliler yılı kapsamında günbegün kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e anlatan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Burada özellikle emeklilerin daha çok kullandığı, ihtiyacının olduğu alanlarda indirimler uygulanacak. Örneğin PTT AVM’lerde indirimler söz konusu, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde indirimler söz konusu olacak. Enflasyonist ortamda Tarım Kredi Marketleri görevini yerine getirdi diyebiliriz. Vatandaşları fiyat artışına karşı korudu diyebiliriz. Yine Türk Hava Yolları’nda (THY) indirimler söz konusu olacak. Emeklilerimize ayrıca bir indirim söz konusu olacak. Demiryolu ulaşımında indirimler söz konusu, GSM operatörleri ile protokoller yapılarak GSM ücretlerinde bir indirim söz konusu olacak...
Sinema ve tiyatrolarla ilgili protokoller yapılarak emeklilerimizin daha uygun ya da ücretsiz bir şekilde kültür ve sanatsal aktivitelerden faydalanması sağlanacak. PTT Kargo’da indirim sağlanacak. Anlaşma yapılan bazı giyim mağazalarında emeklilere indirimler olacak. Bazı önde gelen zincir marketler ile protokoller yapılarak indirimler söz konusu olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilerek belediyelerde kültür turları düzenlenecek. Emeklilerin kültür ve sanatsal aktiviteler kapsamında tüm ülkeyi gezmeleri sağlanacak" dedi.