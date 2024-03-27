Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklilere yeni düzenlemeler geliyor

Sinema ve tiyatrolarla ilgili protokoller yapılarak emeklilerimizin daha uygun ya da ücretsiz bir şekilde kültür ve sanatsal aktivitelerden faydalanması sağlanacak. PTT Kargo’da indirim sağlanacak. Anlaşma yapılan bazı giyim mağazalarında emeklilere indirimler olacak. Bazı önde gelen zincir marketler ile protokoller yapılarak indirimler söz konusu olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilerek belediyelerde kültür turları düzenlenecek. Emeklilerin kültür ve sanatsal aktiviteler kapsamında tüm ülkeyi gezmeleri sağlanacak" dedi.