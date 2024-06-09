Bakan Tekin, vefatının 7. yılında şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın kabrini ziyaret etti

Tekin, "2016'da PKK'nın ikiz kardeşi FETÖ bir kalkışmada milletin karşı çıkışıyla başarısız olunca 2017'de bu sefer diğer kardeş PKK bir kez daha devreye sokuldu. 2017 Haziran ayını anımsayacak olursak PKK'nın sivillere yönelik özellikle eğitim camiasını yakından ilgilendiren hem okullarımıza yönelik saldırıları hem de öğretmenlerimize yönelik saldırılarıyla hatırladığımız bir yıldır. Sadece öğretmenlerimiz değil, yine aynı yıl içerisinde siyasi partilerin ilçe başkanlarına hatta yol yapım çalışmalarındaki sivil işçilere varıncaya kadar bölgeye, bölge insanına, bölgenin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, terörün kökünü kurutmak için çaba sarf eden bütün sivillere yönelik topluca bu türden hain saldırıların yapıldığı bir dönemdi. Bu esnada biz iki öğretmen, iki değerli kardeşimizi, iki çok sevgili meslektaşımızı kaybettik. Bir tanesi bugün burada anmak için ailesiyle birlikte bulunduğumuz Aybüke öğretmenimiz. Diğeri de aynı tarihlerde yine kaçırılıp sonra da şehit edilen Necmettin öğretmenimiz. Onun da önümüzdeki hafta şehadet yıl dönümü." dedi.