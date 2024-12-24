Bakanlık açıkladı: En çok bu illerde vatandaşlara at ve eşek eti yedirmişler! İşte il il liste...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla taklit-tağşiş yapılan ve tüketicilerin sağlığını tehlikeye atabilecek ürünleri tespit ederek bu ürünlerin listesini güncellemeye devam ediyor, böylece vatandaşları zararlı gıdalardan korumayı ve hileli gıda üretimini engellemeyi amaçlıyor.