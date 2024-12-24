Bakanlık açıkladı: En çok bu illerde vatandaşlara at ve eşek eti yedirmişler! İşte il il liste...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş gıdalarla ilgili listesini güncellemeye sürdürürken vatandaşa en çok at ve eşek eti yediren iller belli oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla taklit-tağşiş yapılan ve tüketicilerin sağlığını tehlikeye atabilecek ürünleri tespit ederek bu ürünlerin listesini güncellemeye devam ediyor, böylece vatandaşları zararlı gıdalardan korumayı ve hileli gıda üretimini engellemeyi amaçlıyor.
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