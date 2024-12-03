Bakanlık duyurdu! O ürünler tüm marketlerden toplatılıyor: Milyonların mutfağına giriyordu...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda ürünlerinde yapılan denetimler sıkılaştırıldı. Yapılan denetimlerde tüketicileri aldatmaya yönelik madde içeren ürünlerin toplatılmasına karar verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilk kez Ekim ayında yayınlanmaya başlanan 'Taklit veya Tağşiş yapılan Gıdalar' listesi güncellenmeye devam ediyor.
Bugün yapılan eklemelerle listeye büyük bir güncelleme getirilirken, sağlığa zararlı ve tüketiciyi aldatmaya yönelik maddeler içeren 5 yeni zeytinyağı markası sosyal medyada gündem oldu.
Yayınlanan listede marketlerde ve e-ticaret platformlarında satışa sunulan 4 zeytinyağı markasının usulsüz ürün kullandığına yer verildi.
Söz konusu markalar şu şekilde listelendi: