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  4. Bakanlık duyurdu! O ürünler tüm marketlerden toplatılıyor: Milyonların mutfağına giriyordu...

Bakanlık duyurdu! O ürünler tüm marketlerden toplatılıyor: Milyonların mutfağına giriyordu...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda ürünlerinde yapılan denetimler sıkılaştırıldı. Yapılan denetimlerde tüketicileri aldatmaya yönelik madde içeren ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık duyurdu! O ürünler tüm marketlerden toplatılıyor: Milyonların mutfağına giriyordu... - Sayfa 1

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilk kez Ekim ayında yayınlanmaya başlanan 'Taklit veya Tağşiş yapılan Gıdalar' listesi güncellenmeye devam ediyor. 

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Bakanlık duyurdu! O ürünler tüm marketlerden toplatılıyor: Milyonların mutfağına giriyordu... - Sayfa 2


Bugün yapılan eklemelerle listeye büyük bir güncelleme getirilirken, sağlığa zararlı ve tüketiciyi aldatmaya yönelik maddeler içeren 5 yeni zeytinyağı markası sosyal medyada gündem oldu. 

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Bakanlık duyurdu! O ürünler tüm marketlerden toplatılıyor: Milyonların mutfağına giriyordu... - Sayfa 3

Yayınlanan listede marketlerde ve e-ticaret platformlarında satışa sunulan 4 zeytinyağı markasının usulsüz ürün kullandığına yer verildi.

Söz konusu markalar şu şekilde listelendi:

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Bakanlık duyurdu! O ürünler tüm marketlerden toplatılıyor: Milyonların mutfağına giriyordu... - Sayfa 4

- SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. tarafından üretilen Bizim Ayvalık markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı 

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