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  4. Bakanlık listeyi paylaştı: Müşterilere döner yerine sakatat yedirmişler! İşte yeni ifşa listesi...

Bakanlık listeyi paylaştı: Müşterilere döner yerine sakatat yedirmişler! İşte yeni ifşa listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan peynir, bal ve zeytinyağı markaları ifşa edildi...

Bakanlık listeyi paylaştı: Müşterilere döner yerine sakatat yedirmişler! İşte yeni ifşa listesi... - Sayfa 1

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

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Bakanlık listeyi paylaştı: Müşterilere döner yerine sakatat yedirmişler! İşte yeni ifşa listesi... - Sayfa 2

Her gün yenilenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

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Bakanlık listeyi paylaştı: Müşterilere döner yerine sakatat yedirmişler! İşte yeni ifşa listesi... - Sayfa 3

Son yapılan testlerde, et döner içerisinde sakatat (dil) kullanımı tespit edildi.

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Bakanlık listeyi paylaştı: Müşterilere döner yerine sakatat yedirmişler! İşte yeni ifşa listesi... - Sayfa 4

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:

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