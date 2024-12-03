Bakanlık o markaları ifşa etti: Sucuk yapımında sakatat, baharatta yasaklı boya kullanılmış
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan hamur işi, zeytinyağı, baharat ve şarküteri markaları ifşa edildi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
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Her gün yenilenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
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Son yapılan testlerde; sucuk yapımında sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanımı tespit edildi.
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