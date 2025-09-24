  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat kullanmışlar!

Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat kullanmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan tatlı, peynir, yoğurt, yağ, şarküteri, baharat, çay ve bal markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat kullanmışlar! - Sayfa 1

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

1 | 12
Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat kullanmışlar! - Sayfa 2

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

2 | 12
Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat kullanmışlar! - Sayfa 3

Son yapılan testlerde; baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat ve dana kıymada kanatlı eti kullanımı tespit edildi.

3 | 12
Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat kullanmışlar! - Sayfa 4

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

4 | 12