Bakanlık o ürünleri ifşa etti: Bazı oyuncak, oda kokusu ve temizlik ürünlerinin satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listeye göre; oyuncak, temizlik ürünü ve oda kokusu kategorilerindeki bazı ürünlerin kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; temizlik ürünü, oda kokusu ve oyuncak kategorilerindeki bazı içeriklerin kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğunu tespit etti.
İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.