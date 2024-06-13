Bakanlık paylaştı: Türkiye'ye gelen yabancı plakalı araç sahipleri nelere dikkat etmeli?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Size ve taşıtınıza ait bilgileri seyahatiniz öncesinde Bakanlığımızın internet sayfasında yer alan (www.ticaret.gov.tr) ‘E-İşlemler’ menüsünden veya ‘e-Devlet Kapısı’ üzerinden (https://www. turkiye.gov.tr/gtb-tasit-on-beyan) ulaşılabilen ‘Taşıt Ön Beyan Uygulaması’na cep telefonu, tablet ya da bilgisayar vasıtasıyla kolaylıkla girebilirsiniz. Uygulamaya girdiğiniz bilgiler sistemlerimize otomatik olarak aktarılacağından, gümrük memurunun bilgileri kontrol ederek onaylaması ile kayıt işleminiz kısa bir sürede tamamlanacaktır.