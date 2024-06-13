Bakanlık paylaştı: Türkiye'ye gelen yabancı plakalı araç sahipleri nelere dikkat etmeli?
Ticaret Bakanlığı, bayram ve yaz tatili sezonu için Türkiye’ye yabancı plakalı araç ile gelenlerin dikkat etmesi gereken hususları paylaştı.
Ticaret Bakanlığı, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşların önemli bir kısmının Kurban Bayramı ve yaz tatili sezonu için Türkiye’ye yabancı plakalı araç ile gelmesine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Size ve taşıtınıza ait bilgileri seyahatiniz öncesinde Bakanlığımızın internet sayfasında yer alan (www.ticaret.gov.tr) ‘E-İşlemler’ menüsünden veya ‘e-Devlet Kapısı’ üzerinden (https://www. turkiye.gov.tr/gtb-tasit-on-beyan) ulaşılabilen ‘Taşıt Ön Beyan Uygulaması’na cep telefonu, tablet ya da bilgisayar vasıtasıyla kolaylıkla girebilirsiniz. Uygulamaya girdiğiniz bilgiler sistemlerimize otomatik olarak aktarılacağından, gümrük memurunun bilgileri kontrol ederek onaylaması ile kayıt işleminiz kısa bir sürede tamamlanacaktır.
Ülkemize giriş yapacağınız tarihten geriye doğru son bir yıl içinde en az 185 gün yurtdışında bulunduğunuzdan emin olunuz. Bu durumun e-devlet üzerinden sorgulanması mümkündür.
Ülkemize giriş esnasında taşıtı getiren kişinin ehliyetinin ve pasaportunun veya pasaport yerine geçen kimlik belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
Yabancı pasaportla giriş yapmanız durumunda oturum izni hariç en fazla 90 gün süre verilmektedir. Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin ise bu durumlarına uygun kimlik veya pasaportları ile giriş yapmaları halinde taşıtlarına 730 gün süre verilir.