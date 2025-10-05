Bakanlık tek tek ifşa etti: Adana kebapta kalp ve baş eti, dana kıymada kanatlı eti kullanmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan bitkisel ürün, bal, yağ, şarküteri ve pekmez markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; dana kıyma ve sucukta kanatlı eti, Adana kebapta kalp ve baş eti kullanımı, ayrıca zeytinyağı yapımında çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.