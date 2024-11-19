Bakanlık yeni ifşa listesini duyurdu: Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı eti bulundu
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan sucuk, kıyma, zeytinyağı, tereyağı ve baharat markaları ifşa edildi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
1 | 5
Her gün yenilenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
2 | 5
Son yapılan testlerde; dana sucukta sakatat, dana kıyma içerisinde kanatlı eti kullanımı tespit edildi.
3 | 5