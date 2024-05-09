Bakanlık tarih verdi: Ehliyeti yenilemeyenlere 13 bin lira para cezası
Ehliyetini yenilemeyenleri para cezası bekliyor. Bakanlık, 2025 yılından itibaren eski ehliyetlerle trafiğe çıkılması halinde 12 bin 978 TL ceza uygulanacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin yenilenme süresini önce 2022'den 2024'e uzatmıştı. Ancak ikinci bir uzatma gelmeyecek.
Bir kez daha uzatma olmayacağını açıklayan bakanlık, 2025 yılından itibaren eski ehliyetlerle trafiğe çıkılması halinde 12 bin 978 TL ceza uygulanacağını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2025 itibarıyla eski ehliyetlerle trafiğe çıkmanın ciddi mali sonuçlar doğuracağını açıkladı. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmemesi halinde uygulanacak 12 bin 978 TL'lik ceza olacak.
İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 yılından önce alınmış ehliyetlerin çipli sistemle yenilenmesi gerektiğini vurguluyor. Vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nin web sitesi üzerinden kolaylıkla randevu alabilir ve birkaç dakika içinde ehliyet yenileme işlemlerini başlatabilirler.