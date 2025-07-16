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  4. Bakanlıktan 9 il için şiddetli sağanak uyarısı: Su baskını ve yıldırıma karşı tedbirinizi alın

Bakanlıktan 9 il için şiddetli sağanak uyarısı: Su baskını ve yıldırıma karşı tedbirinizi alın

İçişleri Bakanlığı, 9 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Bakanlıktan 9 il için şiddetli sağanak uyarısı: Su baskını ve yıldırıma karşı tedbirinizi alın - Sayfa 1

İçişleri Bakanlığı, 9 ilde beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı.

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Bakanlıktan 9 il için şiddetli sağanak uyarısı: Su baskını ve yıldırıma karşı tedbirinizi alın - Sayfa 2

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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Bakanlıktan 9 il için şiddetli sağanak uyarısı: Su baskını ve yıldırıma karşı tedbirinizi alın - Sayfa 3

 "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 16 Temmuz 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle; 9 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir.

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Bakanlıktan 9 il için şiddetli sağanak uyarısı: Su baskını ve yıldırıma karşı tedbirinizi alın - Sayfa 4

 Bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzincan ve Ardahan illeri, Erzurum'un kuzeyi) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmektedir.

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