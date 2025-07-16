Bakanlıktan 9 il için şiddetli sağanak uyarısı: Su baskını ve yıldırıma karşı tedbirinizi alın
İçişleri Bakanlığı, 9 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
İçişleri Bakanlığı, 9 ilde beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı.
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 16 Temmuz 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle; 9 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir.