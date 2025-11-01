Balıkesir'de deprem fırtınası: Yeniden 6 ve üzeri deprem olur mu?
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Balıkesir ve çevresinde ağustos ayından bu yana devam eden depremlerin bir "deprem fırtınası" olarak nitelendirilebileceğini belirterek, aynı bölgede benzer büyüklükte depremlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre, 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
10 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 11 bin 500'den fazla depremin küçük bir alanda kaydedildiği, bunlardan 5'ten büyük 3, 6'dan büyük ise 2 depremin bulunduğu bildirildi.
10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde yaşanan iki büyük depremin birbirine çok yakın noktalarda gerçekleştiği, bu durumun aynı fay sisteminin aktif olduğunu gösterdiği ifade edildi.