Bankalar "fatura"yı müşteriye kesti: Otomatik ödeme talimatında faiz dönemi
Faturaları için kredi kartlarından otomatik ödeme talimatı verenler, bankaların Türk ekonomisindeki regülasyonların faturasını kendilerine kestiğini ekstrelerini görünce öğrendiler. Kredi kartından ödenen otomatik fatura talimatlarının yanı sıra bazı bankalar mevduat hesaplarından ödense bile artık komisyon talep ediyor. Uzmanlar bu iki uygulamanın da yasal olmadığı konusunda hem fikir.
Bankalar tüketicilere otomatik fatura talimatı vermeleri için çok sayıda avantaj sunuyor. Genelde talimat veren müşterilere alışverişte kullanabilecekleri puanlar tanımlanıyor. Bankalar bu ödemelerden şimdiye kadar ya faiz almıyor ya da çok düşük faiz talep ediyordu. Ancak bu ay ekstrelerine bakan vatandaşlar yüksek tutarlarda "otomatik fatura ödeme faizi" ile karşılaştı. Bu konuda çok sayıda vatandaş tüketici derneklerine şikayette bulunuyor.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, yaptığı açıklamada, "Yıllarca bankalar mevduatları çekebilmek için tüketicilerden otomatik ödeme talimatları almaya çalıştılar. Fakat son zamanlarda tüketicilerin kredi kartıyla yaptıkları otomatik ödemelerden faiz ücreti almaya başladılar." dedi.
NTV'de yer alan habere göre; TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez ise "Bankalar binbir rica ile aldıkları otomatik ödemelerden artık bugün faiz alıyor. Bunun nakit ödeme olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.
"FAİZ ORANI KREDİ KARTINDAKİNDEN YÜKSEK"
Otomatik fatura ödeme faiz oranı ise kredi kartı faizinden yüksek. Şu an kredi kartı faizleri yüzde 3,74 oranında. Çünkü Merkez Bankası kredi kartı faizlerini yüzde 35 politika faizine sabitledi. Otomatik fatura talimatı faiz oranı yüzde 5 seviyesinde.