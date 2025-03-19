Başkanlık seçimi için oy bile kullandılar: Uzayda mahsur kalan astronotların 9 ayı işte böyle geçti

Dünyanın gündeminde son aylarda iki NASA astronotu vardı. NASA tarafından uzaya gönderiliyor fakat pek çok aksaklık nedeniyle geri dönüşleri defalarca kez erteleniyor. Nihayetinde 19 Mart günü her iki astronot da başarıyla dünyaya geri dönüş yaptı. Olası bir rahatsızlığa karşı ikisi de önlem amacıyla sedye ile hastaneye kaldırıldı.