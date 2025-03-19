Başkanlık seçimi için oy bile kullandılar: Uzayda mahsur kalan astronotların 9 ayı işte böyle geçti
Uzayda sadece iki kişi ve 9 ay gibi bir süre… Kulağa şaka gibi gelse de iki NASA astronotu çok uzun süre boyunca mahsur kaldı ve dünyaya kısa süre önce dönüş yaptı. Peki bu iki astronot 9 ay boyunca neler yaptı?
Dünyanın gündeminde son aylarda iki NASA astronotu vardı. NASA tarafından uzaya gönderiliyor fakat pek çok aksaklık nedeniyle geri dönüşleri defalarca kez erteleniyor. Nihayetinde 19 Mart günü her iki astronot da başarıyla dünyaya geri dönüş yaptı. Olası bir rahatsızlığa karşı ikisi de önlem amacıyla sedye ile hastaneye kaldırıldı.
Peki iki astronotu 9 ay boyunca uzayda ne yaptı? Genelde ISS’e gönderilen astronotlar testlerini gerçekleştirip belirlenen süreye kadar tamamlar ve dünyaya geri döner. Bu dönüşler ise çok sürmez. Ancak 9 ay boyunca mahsur kalan astronotlar neler yaptı, günlerini nasıl geçirdi?
BBC, Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdikleri dokuz ayı nasıl değerlendirdiğini ortaya koyan bir yazı yayımladı. İşte astronotların bugüne kadar yaptıkları her şey..
BİLİMSEL GÖREVLER
Tıpkı Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı gibi, uzaydaki diğer astronotların hepsi de bilimsel görevler gerçekleştiriyor. 9 ay mahsur kalan Butch Wilmore ve Suni Williams'da bu testleri yaptı. Bunun dışında bakım çalışmalarına katılan astronotlar, aynı zamanda deneyler yapıp uzay yürüyüşleri gerçekleştirdi.