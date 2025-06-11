Batıda rüzgar, kuzeyde ve doğuda yağış etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İşte 11 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 33°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu