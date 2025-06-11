Batıda rüzgar, kuzeyde ve doğuda yağış etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu