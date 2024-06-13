Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan kritik 'aktif fay' uyarısı: Bayram tatiline gidecekler dikkat
Merakla beklenen 9 günlük bayram tatilinin başlamasına az bir zaman kala, Prof. Şener Üşümezsoy'dan Akdeniz ve Ege'ye tatile gideceklere uyarı geldi. Üşümezsoy, bu bölgelerde en aktif fay hatlarının bulunduğunu açıkladı.
Bodrum ve Marmaris'te sezonun başladığı şu günlerde bir deprem meydana gelmiş ve hem Bodrum'da hem Marmaris'te panik havası oluşmuştu. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan da konuyla ilgili çok önemli açıklamalar geldi.
9 günlük bayram tatilinin başlamasına artık az bir zaman kala Prof. Üşümezsoy bölgenin tektoniğine bakıldığında yaşanan depremin Rodos güneyinde, Girit-Rodos-Fethiye hattında, 5 büyüklüğünde olduğunu kaydetti. Açıklamasında bu anlamda da Bodrum'daki 2020 yılında olan depremi hatırlatan Prof. Üşümezsoy son depremin bir devam depremi olmadığını belirtti. Haritada depremin asıl yerini göstererek uyarıda bulundu.
Şener Üşümezsoy konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Rodos'un güneyindeki fay, kuzeye doğru Fethiye'ye gittiği için Fethiye açısından da ilginçtir. Ancak Fethiye'deki fayın 1957'deki depremle kırılmış olması sebebiyle Fethiye Körfezi'ne doğru girme riski zayıftır.”
“Bodrum depremi ve Sisam depremleri ve bunlara paralel 3. kol olarak tektonik olayın temsilcisi olan Rodos fay hattında 4.8’lik deprem bu anlamda oldukça önem taşımaktadır. Söz konusu bu fay, 1957'de Fethiye Körfezi'nde meydana gelen deprem nedeniyle kuzey doğu kesimlerinde stresi boşalsa da Girit'e doğru giden kesitte sürekli stres sürmektedir."