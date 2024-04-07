Bayramda hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürülüğünden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde sıcaklıklar nisan ayı ortalamasına inerken, doğuda ise yağışlar şiddetleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, bayram tatili boyunca ülke genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağının tahmin edildiğini belirterek yola çıkacak sürücüleri uyardı. İşte bölge bölge hava durumu...
Ege'de karayel hala çok sert estiğinden, gölgede hava serin. Manisa, Denizli, Kütahya'da kısa süre yağış var.
Sahillerde ise hava kapalı, Manisa 24, Muğla 22, Afyonkarahisar 15, Bodrum 24 derece. Bölgede deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece.
Akdeniz'de Adana, Hatay, Kahramanmaraş'ta yağmur geçişleri devam edecek. Adana 25, Kahramanmaraş 22, Isparta 18 derece. Lefkoşa ve Girne'de bulutluluk artıyor, pazartesi yağımurlu bir gün olacak.
Marmara'da pazar hava yağmurlu, rüzgar sert ve soğuk esiyor. Edirne 23, Kocaeli 17, Çanakkale 20 derece. Bölgede pazartesi günü yağış kesiliyor ancak hava yine serin olacak.
İç Anadolu'da Konya-Kayseri civarında güneş görülüyor, Eskişehir çevresinde ise hava daha bulutlu.
Eskişehir ve Konya 16, Kayseri 18, Sivas 15 derece. Rüzgar Sivas, Kayseri, Niğde tarafında daha kuvvetli esiyor.