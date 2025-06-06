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  4. Bayramda hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Bayramda hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu(Iğdır hariç) ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 6 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Bayramda hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bayramda hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bayramda hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Bayramda hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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